Пётр Ян и три мушкетёра. Россияне готовы покорить «Бойцовский остров»

В ночь с 11 на 12 июля мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится главный турнир лета в смешанных единоборствах – UFC 251. Пётр Ян попробует завоевать для России второй титул в сильнейшей лиге мира, Хорхе Масвидаль попытается ошарашить Камару Усмана, а Макс Холлоуэй постарается вернуть себе звание чемпиона лиги. Об этих и других поединках – в нашем традиционном превью к шоу.

Главное событие турнира в Абу-Даби по-настоящему многострадальное. Изначально планировалось, что Камару Усман будет защищать титул в бою с первым номером рейтинга Гилбертом Бёрнсом. Кому-то казалось, что это не совсем логично. Говорилось, что бразилец, невзирая на серию побед, не заслуживает титульной схватки. Но Леон Эдвардс из-за карантина так и не смог выступить в решающем элиминаторе, Колби Ковингтон после поражения от Усмана явно не заслуживал второго кряду тайтл-шота, а Хорхе Масвидаль пытался выбить у Даны Уайта как можно более жирный контракт и отказывался биться, именно потому выбор матчмейкеров пал на Гилберта.

Но в конце концов, спортивный принцип возобладал, хотя и не при самых приятных обстоятельствах. Фактически за неделю до боя Бёрнс сдал положительный тест на коронавирус и вынужден был отказаться от выступления. Спасителем мэйн ивента стал Масвидаль, который мгновенно ухватился за шанс подраться за пояс. И, откровенно говоря, именно Хорхе заслуживал этого в первую очередь Как бы то ни было, тень отмены витает над главным боем UFC 251 до сих пор. Тренер Масвидаля также заразился коронавирусом, и это продолжает трепать нервы Дане Уайту.

Что же касается непосредственно спортивной составляющей, то, безусловно, преимущество в бою должно быть у Камару Усмана. Нигериец является по-настоящему доминирующим чемпионом в полусреднем весе и сметает своих соперников. Впрочем, как показывает практика, Масвидалю комфортно выступать в статусе андердога, потому исключать неожиданностей нельзя. Тем более, Хорхе находится в беспроигрышной ситуации, когда никто не упрекнёт его за неудачу, а выступать в таких условиях всегда гораздо проще.

Александер Волкановски – Макс Холлоуэй

Соглавным событием UFC 251 станет дуэль в полулёгком весе. Обладатель титула Александер Волкановски попробует доказать, что не случайно отобрал пояс у Макса Холлоуэя. Гавайец же напротив, попытается взять реванш за декабрьское поражение.

В целом минувший год был для Макса не самым удачным. Поражение от Порье в бою за пояс временного чемпиона в лёгком весе, победа над сбитым лётчиком Фрэнки Эдгаром (при всем уважении к Фрэнки) и потеря титула в схватке с Волкановски. Негативные тенденции налицо и, вероятно, Максу впору задумываться о смене весовой категории, ибо весогонка даётся ему всё труднее, что сказывается и на результатах.

О том же самом твердит и Волкановски. Австралиец уверен, что «отправит» Макса в другую весовую категорию. Впрочем, если Холлоуэй и решится на смену дивизиона, не факт, что он сделает это в статусе проигравшего. Всё-таки, нельзя сказать, что Александер в первой схватке тотально доминировал, а Благословенный принадлежит к той категории бойцов, которые умеют делать работу над ошибками. Так что однозначного фаворита в этой паре назвать сложно, хотя букмекеры и отдают явное предпочтение Волкановски.

О бое Петра Яна сказано уже очень много, но пройдёмся по пройдённому материалу. Очевидно, что нас ждёт противостояние молодости и опыта. Ян, по-прежнему незнающий горечи поражений в UFC столкнётся с самым мощным соперником в карьере. Но маловероятно, что сибиряк испытывает какой-то мандраж. Беспощадный провёл отменный тренировочный лагерь в Таиланде, без проблем добрался до «Бойцовского острова», плюс вся эта обстановка была приправлена радостным событием в виде рождения второго ребёнка. Так что Пётр готов к схватке как физически, так и психологически. Что касается Алду, то Жозе понимает, что ему представляется едва ли не последний шанс завоевать титул, а потому, психологический дискомфорт в его случае неминуем. Добавьте к этому давление в виде двух поражений кряду и фактор разницы в возрасте. Принимая во внимание всё это, становится окончательно ясно, почему шансы России получить второго действующего чемпиона в UFC оцениваются очень высоко.

Конечно же, в основном карде нашлось место и для девушек. В минимальном весе нас ждёт схватка двух экс-чемпионок. Джессика Андраде встретится с Роуз Намаюнас. Этот поединок также можно причислить к числу «многострадальных». Спортсменки должны были встретиться ещё на UFC 249, но смерть трёх родственников Роуз от COVID-19 заставили её отказаться от участия в шоу. Похоже, что теперь она готова взять реванш у Андраде, в бою с которой и был потерян пояс. Роуз появится в клетке впервые с момента приснопамятного и жесточайшего поражения от Андраде и, объективно говоря, не совсем понятно, восстановилась ли Намаюнас от того жуткого поражения. Впрочем, в пользу Роуз может сыграть и то, что сама Андраде выйдет на бой также после тяжелейшего поражения. В августе минувшего года она не сумела защитить пояс от посягательств Чжан Вейли, не продержавшись против неё и минуты.

Таким образом, нас ждёт встреча девушек, не одержавших на двоих ни одной победы в последних двух встречах. Но это нисколько не умаляет высокого статуса этого боя и, вполне вероятно, что победительница схватки получит возможность снова побороться за пояс. Чжан Вейли ждёт…

Пейдж Ванзант – Аманда Рибас

Открывать предварительный кард будет бой главной красотки UFC Пейдж Ванзант и главной надеждой лиги Аманда Рибас. Последняя в годы любительской карьеры в ММА становилась чемпионкой мира. На сегодняшний день она провела в промоушене три поединка и во всех одержала победы, в том числе, справившись с Маккензи Дерн. Сама Рибас считает себя будущей Амандой Нуньес. Многие эксперты также считают, что перспективы у спортсменки самые что ни на есть радужные.

Похоже, реально оценивает свои шансы и Ванзант. Пейдж предстоит последний по контракту бой в UFC и третье поражение в четырёх поединках может окончательно убедить руководство лиги не предлагать Пейдж новое соглашение. Девушка, словно осознавая это, готовит пути к отступлению и намекает, что и сама не будет продлевать отношения с лигой. Так это или нет, не так уж и важно. По крайней мере можно сказать одно, вполне вероятно, что в ночь на 12 июля мы увидим последний бой красавицы Ванзант в UFC, а потому, советуем его не пропускать.

Гришин, Богатов, Салихов

В предварительном карде UFC 251 выступят сразу три россиянина. Первым из них в октагон выйдет дебютант лиги, 36-летний Максим Гришин. Тамбовцу предстоит встреча в тяжёлом весе. Проверять его на прочность будет опытный Марчин Тыбура. В преддверии схватки Гришину не позавидуешь. Биться он будет не в родном для себя дивизионе, а поединок принят на коротком уведомлении. Так что предпосылок для того, чтобы хорошо себя зарекомендовать в UFC, не так уж и много. Но если это удастся сделать, успех будет вдвойне ценнее. Что касается Тыбуры, то поляк перезагрузился после неудачного 2019 года (2 поражения) и 2020 год открыл победой над Сергеем Спиваком. Посмотрим, удастся ли ему снова добиться успеха.

Вслед за Гришиным в клетку выйдет ещё один дебютант из России. Бывший чемпион лиги М-1 в лёгком весе, непобеждённый Роман Богатов попробует свои силы в противостоянии с Леонардо Сантосом. Богатов, подписывая контракт с UFC, был многословен и выражал готовность драться даже с Тони Фергюсоном. Понятно, что до Эль-Кукуя он ещё не дорос, но соперник ему достался непростой. Да, Сантосу 40 лет и он возобновил карьеру после трёхлетнего простоя лишь в прошлом году. Но при этом, за семь поединков в UFC он ни разу не проиграл (6 побед и 1 ничья) и праздновал успех в боях с такими соперниками как Кевин Ли и Энтони Рокко Мартин. Так что Богатову придётся несладко. Интересно, сумеет ли он подкрепить свои громкие речи непосредственно делами.

Один из самых интригующих поединков предварительного карда состоится также с участием россиянина. В полусреднем весе схлестнутся Элизеу Залески дос Сантос и Муслим Салихов.

Дос Сантос является настоящим специалистом по россиянам. В прошлом он побеждал Омари Ахмедова, а в минувшем бою, хоть и спорно, но победил Алексея Кунченко. Теперь на его пути Муслим Салихов. Пожалуй, король кунг-фу станет самым серьёзным испытанием в карьере бразильца и что-то подсказывает, что победитель этой схватки непременно ворвётся в топ-15 рейтинга.

Другие бои предварительного карда

Из других пяти поединков предварительного карда, обратим внимание на два. В полутяжёлом весе выступит экс-претендент на титул чемпиона UFC Волкан Оздемир, который потихоньку оправляется от трёх поражений кряду в 2018-2019 гг. После той серии, он одержал уже две победы. Для начала швейцарец турецкого происхождения сломил сопротивление Илира Латифи, а потом в непростом бою победил перспективного Александара Ракича. Ещё одна победа вернёт его в топ-5 дивизиона, а там не за горами ещё один забег за титульной схваткой, так что мотивации у Волкана хоть отбавляй. Соперником Оздемира станет дебютант UFC Йиржи Прохазка. Чех был звездой японского промоушена Rizin, но вряд ли такой бэкграунд поможет ему что-то противопоставить куда-более мастеровитому Оздемиру.

Кроме этого, советуем обратить внимание на появление в UFC ещё одного представителя Казахстана Жалгаса Жумагулова. Недавний дебют в лучшей лиге мира Марии Агаповой доказал, что казахская школа ММА достаточно яркая, так что бой Жумагулова с Раулиано Пайва в наилегчайшем весе обещает быть зрелищным.