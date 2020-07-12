«Это было легко». Эффектный нокаут в дебютном бое Петра Яна в UFC. Видео

Российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, одолев бразильскую легенду Жозе Альдо. От дебюта в главном промоушене мира до завоевания чемпионского пояса прошло всего два года — великолепный результат! В UFC уроженец Дудинки провёл семь боёв и победил в каждом. В том, что Ян станет звездой организации Даны Уайта, болельщики были уверены уже после дебютного поединка Яна. 23 июня 2018 года россиянин в Сингапуре подрался с японским бойцом Тэруто Исихарой.
Ян подписывал контракт с UFC после успешной защиты чемпионского титула в ACB. Дерзкий боец с отличной ударной техникой, чей рекорд на тот момент насчитывал 8-1, не мог не заинтересовать руководство промоушена. Для проверки навыков россиянина отправили драться с Тэруто Исихарой. Спортсмен из Страны восходящего солнца старше Яна только на два года, но на тот момент Тэруто уже обладал солидным опытом в UFC. На момент встречи с сибирским бойцом Исихара провёл в организации семь боёв, победив трижды. Любопытно, что одно из поражений японцу нанёс другой россиянин – скандально известный Артём Лобов.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC Russia.
Ян оказался значительно ниже соперника, но это ему никак не помешало. В первую минуту россиянин просто наступал на японца, практически не выбрасывая ударов. Постепенно Пётр «раскочегаривался», хотя и успел пропустить тейкдаун. Всё чаще Тэруто пропускал тяжёлые «колотушки» и после очередного попадания упал в нокдаун. Ян не сумел добить Исихару, но уже через несколько секунд японец вновь рухнул на канвас, встретив подбородком правую руку Петра. Три минуты и 28 секунд – именно столько понадобилось сибиряку для того, чтобы одержать дебютную победу в UFC.
Пётр идеально подготовился к бою, хотя оценивал соперника откровенно невысоко: «Знал, что Исихара – средний боец. Изначально поставил в голове установку: «У тебя будут соперники серьёзнее уже завтра-послезавтра. Если этого не пройдёшь на одной ноге, то о чём вообще тогда говорить. Я отлично знал, как действовать против Исихары. Это было легко. В клетке мне было реально легко. Видел каждый удар Исихары и постоянно следил за его левой – он только с неё и может опасно попасть. В итоге понял: могу давить, подходить на удобную дистанцию, а там дорабатывать с любых углов. Он ощутил мой прессинг и дрогнул».
Впереди у российского спортсмена было ещё пять выигранных боёв и успех в чемпионском поединке с Жозе Альдо. Пётр Ян заслуженно завоевал пояс в легчайшем весе и превратился в одного из лучших бойцов современности. У Исихары карьера после поражения от Яна пошла на спад: в феврале 2019 года японец уступил Кан Кён Хо, проиграв третий раз кряду. Больше 28-летний Исихара в октагон не выходил, но его карьера официально не завершена.
- 12 июля 2020
-
07:22
-
07:17
-
07:07
-
06:56
-
06:11
-
05:41
-
05:35
-
04:38
-
04:25
-
03:53
-
03:35
-
03:19
-
02:51
-
02:07
-
01:49
- 11 июля 2020
-
23:59
-
23:31
-
21:56
-
21:33
-
20:26
-
19:37
-
18:41
-
17:30
-
16:33
-
16:32
-
15:25
-
14:10
-
12:18
-
12:01
-
11:45
-
11:01
-
10:23
-
08:43
-
06:54
-
00:43