Аскаров хорош как в партере, так и в стойке. В России будет ещё один чемпион UFC? Видео

Третий турнир на «Бойцовском острове» определённо удался. Отличный чемпионский поединок Дейвисон Фигерейдо – Джозеф Бенавидес и другие яркие бои наверняка порадовали президента UFC Дану Уайта. Российские поклонники ММА тоже не остались разочарованы: два наших соотечественника из трёх одержали победы. Основной кард открывался с поединка между Аскаром Аскаровым и Алешандре Пантожей. Встреча имела ключевое значение, ведь победитель должен был серьёзно подняться в рейтинге наилегчайшего веса и мог претендовать на чемпионский бой. Россиянин по прозвищу Пуля не подвёл.
Первый раунд получился максимально вязким, оппоненты практически не выбирались из партера. Значительно ловчее на канвасе оказался Аскаров, почти всё время находившийся в доминирующей позиции. Пуля показал и солидную физическую силу, почти минуту поднимая висшего на нём бразильца. В концовке наш соотечественник заставил немного понервничать, едва не позволив бразильцу провести удушающий приём. В следующие пять минут бойцы начали чаще работать в стойке. Им удалось сделать по паре точных ударов, хотя основные события вновь происходили в партере. Прагматичный россиянин контролировал ситуацию и был более активен. Самым эффектным получился третий раунд, перед началом которого спортсмены по-джентльменски обнялись. Аскаров отлично боксировал, регулярно пробивая защиту Пантожи. Тот не отсиживался в обороне, в одном из моментов опрокинув Пулю в подобие нокдауна. Бой закончился очередной жёсткой «перестрелкой».
Поединок дошёл до судейского решения и за россиянина было немного тревожно. Он дрался лучше, однако нельзя было отрицать, что встреча получилась довольно «близкой». Учитывая, какие странные решения в последнее время выносят судьи, ожидать можно было всего. Перед вынесением вердикта бойцы стремились морально давить и уселись на верхний край клетки в торжествующих позах. Сидели они почти вплотную, что выглядело особенно забавно. К счастью, все судьи отдали победу Аскарову с одинаковым счётом 29-28. После объявления результатов победителя, сначала вежливо пообщавшегося с бразильцем, на спине весело крутил секундант.
Успех стал для Аскарова крайне важным, он остаётся бойцом без поражений и приближается к чемпионскому бою. Опытный Пантожа перед поединком был четвёртым в рейтинге наилегчайшего веса в UFC, россиянин – седьмым. Теперь Пуля должен серьёзно подняться и, кто знает, может даже стать претендентом на чемпионский пояс. Не секрет, что в наилегчайшем дивизионе определённый кризис: зрительский интерес невысок, ярких бойцов – недостаточно. В таких условиях реально сразу получить шанс подраться с новым чемпионом – Дейвисоном Фигерейдо. Однако есть мнение, что торопиться не стоит. Аскарову нужно ещё чуть-чуть набраться опыта в UFC. Пусть он одержит ещё одну-две победы над топами, а потом — Россия будет ждать своего нового чемпиона.
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