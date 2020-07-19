Аскаров хорош как в партере, так и в стойке. В России будет ещё один чемпион UFC? Видео

Третий турнир на «Бойцовском острове» определённо удался. Отличный чемпионский поединок Дейвисон Фигерейдо – Джозеф Бенавидес и другие яркие бои наверняка порадовали президента UFC Дану Уайта. Российские поклонники ММА тоже не остались разочарованы: два наших соотечественника из трёх одержали победы. Основной кард открывался с поединка между Аскаром Аскаровым и Алешандре Пантожей. Встреча имела ключевое значение, ведь победитель должен был серьёзно подняться в рейтинге наилегчайшего веса и мог претендовать на чемпионский бой. Россиянин по прозвищу Пуля не подвёл.

Царукян прилетел на бой без тренера и в одну калитку разобрал бразильца Рамоса Арман Царукян и Аскар Аскаров одержали победы на «Бойцовском острове», а UFC получила нового чемпиона.

Первый раунд получился максимально вязким, оппоненты практически не выбирались из партера. Значительно ловчее на канвасе оказался Аскаров, почти всё время находившийся в доминирующей позиции. Пуля показал и солидную физическую силу, почти минуту поднимая висшего на нём бразильца. В концовке наш соотечественник заставил немного понервничать, едва не позволив бразильцу провести удушающий приём. В следующие пять минут бойцы начали чаще работать в стойке. Им удалось сделать по паре точных ударов, хотя основные события вновь происходили в партере. Прагматичный россиянин контролировал ситуацию и был более активен. Самым эффектным получился третий раунд, перед началом которого спортсмены по-джентльменски обнялись. Аскаров отлично боксировал, регулярно пробивая защиту Пантожи. Тот не отсиживался в обороне, в одном из моментов опрокинув Пулю в подобие нокдауна. Бой закончился очередной жёсткой «перестрелкой».

Поединок дошёл до судейского решения и за россиянина было немного тревожно. Он дрался лучше, однако нельзя было отрицать, что встреча получилась довольно «близкой». Учитывая, какие странные решения в последнее время выносят судьи, ожидать можно было всего. Перед вынесением вердикта бойцы стремились морально давить и уселись на верхний край клетки в торжествующих позах. Сидели они почти вплотную, что выглядело особенно забавно. К счастью, все судьи отдали победу Аскарову с одинаковым счётом 29-28. После объявления результатов победителя, сначала вежливо пообщавшегося с бразильцем, на спине весело крутил секундант.

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Успех стал для Аскарова крайне важным, он остаётся бойцом без поражений и приближается к чемпионскому бою. Опытный Пантожа перед поединком был четвёртым в рейтинге наилегчайшего веса в UFC, россиянин – седьмым. Теперь Пуля должен серьёзно подняться и, кто знает, может даже стать претендентом на чемпионский пояс. Не секрет, что в наилегчайшем дивизионе определённый кризис: зрительский интерес невысок, ярких бойцов – недостаточно. В таких условиях реально сразу получить шанс подраться с новым чемпионом – Дейвисоном Фигерейдо. Однако есть мнение, что торопиться не стоит. Аскарову нужно ещё чуть-чуть набраться опыта в UFC. Пусть он одержит ещё одну-две победы над топами, а потом — Россия будет ждать своего нового чемпиона.