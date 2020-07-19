В UFC новый чемпион! Фигередо трижды отправил соперника в нокдаун, а потом отключил его

«Бойцовский остров» в Абу-Даби принял третий турнир UFC за неделю, и, невзирая на небольшой список громких имён в карде, он получился на славу. Великолепные победы новичка лиги Романа Долидзе и Ариан Липски, лучший бой вечера в исполнении Рафаэля Физиева и Марка Дьякисе и, конечно же, блестящее выступление Джека Херманнсона в противостоянии с Келвином Гастелумом – было предисловием к главному событию вечера. В нём встретились старые знакомые, бойцы наилегчайшего веса Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидеса на кону схватки стоял вакантный титул.

Впервые спортсмены бились в феврале 2020 года и уже тогда вакантный титул должен был достаться одному из них. Но в день взвешивания Фигередо не уложился в лимит дивизиона, так что за пояс дрался только Бенавидес. Но Дейвисон не дал тому шансов примерить на себя регалию и нокаутировал американца во втором раунде. Тогда зрители увидели классный бой.

Царукян прилетел на бой без тренера и в одну калитку разобрал бразильца Рамоса Арман Царукян и Аскар Аскаров одержали победы на «Бойцовском острове», а UFC получила нового чемпиона.

И, надо сказать, что на этот раз поединок также полностью оправдал статус мейн ивента. Забегая наперёд отметим, что это стало возможным благодаря Фигередо.

Бенавидес, невзирая на колоссальный опыт, с первых секунд выглядел слишком суетливо, в то время как его соперник с холодной головой оценивал возможности Джозефа и высматривал прорехи в его обороне. В результате такого холодного расчёта, уже практически первая акцентированная атака от Дейвисона привела к точному попаданию в область макушки и нокдауну. Фигередо тут же бросился развивать успех и, сначала нанёс несколько тяжелейших ударов на полу, в том числе и локтем, а после перешёл к удушению противника.

Здесь надо отдать должное Джозефу, который проявил чудеса выживания и показал классное умение защищаться в сложнейших ситуациях. Казалось, что после того, как Бенавидес умудрился вернуть бой в стойку, он прибавит и не допустит промаха, случившегося на старте поединка. Но всё случилось ровно наоборот. Фигередо снова начал перебивать противник, при этом легко уходя от слишком прямолинейных атак Джозефа. Вскоре Бенавидес снова оказался на канвасе, но быстро встал.

Как бы то ни было, это был уже пролог к финалу. Через несколько мгновений Дейвисон правым боковым вновь прошил оборону соперника и в третий раз отправил того на канвас. На этот раз Фигередо отреагировал молниеносно и занял положение фул-маунт. В отчаянии Бенавидес отдал оппоненту спину и Дейвисон воспользовался этим все на 100%, проведя блестящий удушающий приём и отключив соперника. Показалось, что рефери вмешался даже с опозданием, Джозефа пришлось немного приводить в чувства.

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Блестящая и абсолютно заслуженная победа нового чемпиона. Наилегчайший вес после долгого простоя наконец обрёл нового обладателя титула и, похоже, у Генри Сехудо появился достойный преемник.

Что касается 35-летнего Бенавидеса, то для своей весовой категории он уже находится в почтенном возрасте и, похоже, его четвёртый титульный бой в карьере (два с Деметриусом Джонсоном и два с Дейвисоном Фигередо) был последней попыткой завоевать пояс. Вероятнее всего, Джозефу придётся свыкнуться с мыслью о том, что он навсегда войдёт в историю только как многократный претендент.