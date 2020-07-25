«Реванш с Сашей? Это будет очень дорого стоить». Исмаилову опять нужно успокаивать жену

Начал Магомед с небольшого упрёка в адрес болельщиков, которые не верили в его возможную победу. «Все хотели, чтобы я тут не стоял. А Саша сейчас улыбался», — было видно, что Лысый Хищник все эмоции отдал в октагоне. И словно в подтверждение его слов появился Эдгард Запашный со словами извинений перед журналистами за вмешательство, и перед Магомедом – за то, что не верил в его победу.

«Вы даже не понимаете, что для меня значит эта победа. Когда я смотрел его противостояния, думал, уах, как с ним можно выходить драться? Это же машина какая-то большая. Но сегодня я вышел и победил. У меня много положительных эмоций и мало слов. Это не присуще мне, по сути, я должен был сейчас раскидать, но как-то не раскидывается. Когда пропускаешь от Саши два-три удара, из головы мысли чуть-чуть вылетают.

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В первом раунде я видел, как он поплыл. В концовке я три удара точных ему нанёс, думал, что всё. Но рефери сказал, что гонг был. Ну был, так был. Если бы победил в первом раунде, сказали бы, что повезло. Говорили бы, что он не дышит, он умирает. Показалось кому-то, что я не дышу в третьем раунде? Да, Саша три раза попал. Когда он говорил, что у мен голова большая, он не понимал, что она ещё и крепкая, хвала всевышнему. Пропустил три удара. Но продолжал работать», — с усталой улыбкой отметил Магомед.

И тут триумфатор вечера заметил, что огромна заслуга в его победе лежит на команде, помогавшей в подготовке к бою. Старший брат Магомеда Рамазан рассказал о плане на бой. Тренерский штаб Магомеда трезво оценивал возможности Емельяненко в стойке, где он нокаутировал очень мощных бойцов. «Но мы подключили к подготовке Али Исаева – чемпиона мира по вольной борьбе, чемпиона ПФЛ. Он красавчик! Мы все вместе построили план на бой, в котором и одержали победу. Аллаху Акбар», — закончил ответ на вопрос наставник Исмаилова.

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«Ох, я никогда раньше не ронял 117-килограмовых людей. Это в первый раз. И я больше не хочу драться в тяжах, вернусь в свою привычную весовую категорию – 84 килограмма. Правда, Саша после спросил: «Может быть реваншнём?». Ответил ему, что да, если он этого пожелает. Но это будет стоить очень дорого. Я полгода провёл в очень тяжёлом и строгом режиме. И не имеет значения, выиграл я сегодня или проиграл, моя супруга, наверняка, сейчас плачет. Надо её успокаивать. Хочу увидеть родителей, хочу увидеть родных».

Реплику Магомеда прервало появление Али Исаева, которого братья Исмаиловы в один голос назвали будущим чемпионом UFC. Вторая часть пресс-конференции Лысого Хищника получилась эмоциональной, а потому, мы предлагаем просто самим окунуться в ту атмосферу, которую создаёт вокруг себя Магомед Исмаилов.