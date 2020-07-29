«Даже Олейник мне написал, что Ян «зазвездился». Орловский ответил Петру на оскорбление

После победы над Жозе Альдо и завоевания чемпионского пояса UFC Пётр Ян получил огромное количество поздравлений. Поделился впечатлениями и знаменитый Андрей Орловский: «Как мне бой Петра Яна с Жозе Альдо? Да я в принципе просто рад за Екатеринбург. Рад за клуб «Архангел Михаил», за Игоря Алексеевича Алтушкина, за Антона, Колю, Анну. Им нужна была эта победа, рад за них, поздравляю». Про самого победителя белорусский боец не упомянул. Ян в ответ выложил видео с ответом Орловского, сопроводив его оскорбительным комментарием: «Чистая шкура».

У конфликта Яна и Орловского есть определённая предыстория. Ранее стало известно, что перед одним из поединков Ян оказался вместе с Андреем в одной комнате. Тот попытался начать разговор, но настраивающийся на бой Пётр отвечал односложно и вскоре замолчал совсем, закрыв глаза и слушая музыку в наушниках. Орловскому не понравилось такое поведение, вскоре он назвал Петра «высокомерным парнем». Видимо, именно поэтому Питбуль и не стал называть имя Яна, когда поздравлял его команду с чемпионским поясом.

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Кажется, что Ян в ответе про «шкуру» повёл себя излишне агрессивно. Его реакцию осудил даже традиционно добродушный Алексей Олейник: «Это точно не по-нашему, не по-русски начинать новое звание с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек не прав. Как правило, когда ты достиг огромной цели, то ты должен быть снисходительным к людям. Я даже не говорю о том, что человека старше тебя на 10-15 лет оскорблять нельзя».

Вскоре Яну ответил и сам Орловский. Белорусский боец не обиделся, но оказался огорчён подобным поведением россиянина.



«Что я могу сказать. Если у человека действительно одна извилина, пускай пишет. На каждый роток не накинуть платок. Каждый может говорить, что он считает нужным. Как я мог принизить своим поздравлением достижения Петра? Он сейчас чемпион UFC в лёгком весе. Может я уже старый, не понимаю чего-то. Даже Лёха Олейник мне написал, что Ян «зазвездился». Если так пойдёт дальше, страшно за молодое поколение», — рассказал Орловский в эфире канала Александра Лютикова в YouTube.

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В конфликте двух знаменитых бойцов с постсоветского пространства нет ничего хорошего. Как это часто бывает, ссора началась с мелочи и быстро набрала обороты. Конечно, Орловский мог бы терпеливо отнестись к отказу общаться перед боем и упомянуть имя Яна при поздравлении. Однако и российскому чемпиону стоит более уважительно относиться к легендарному бойцу, который старше него на полтора десятка лет. Несмотря на устоявшееся у многих болельщиков мнение, Орловский хорошо относится к большинству спортсменов из России, стараясь их всячески поддерживать. Будем надеяться, что действующий и бывший чемпион UFC вскоре уладят противоречия и пожмут друг другу руки.