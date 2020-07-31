Жена убитого хотела задавить людей, а инвалид набросился на чемпионку по кикбоксингу?

В ночь на 27 июля в Барнауле произошла уличная драка, приведшая к трагедии. Бывший боксёр Михаил Старцев одним ударом убил прохожего Павла Рохлова, попытавшегося защитить избиваемого человека. В конфликте участвовали также жена погибшего Светлана и подруга боксёра Лилия Ворогушина – двукратная чемпионка мира по кикбоксингу. Изначально всё казалось простым и понятным – Рохлов погиб, заступаясь за беззащитного инвалида, которого били опытные спортсмены. Но всё ли так однозначно?

Прохожий защищал инвалида от чемпионки мира по кикбоксингу. Парня убили одним ударом Экс-боксёр Михаил Старцев и кикбоксёрка Лилия Ворогушина устроили уличную драку, в которой погиб отец троих детей.

Светлана Рохлова сразу после трагедии написала в «Инстаграме» пост с подробностями произошедшего. «Мой муж не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! В руке у парня была трость, он просто пытался отмахиваться от этих мразей! Мой Паша пришёл на помощь парню. Хотел разнять. Но Ворогушина — мастер спорта по кикбоксингу — со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар и мгновенная смерть!».



Помимо эмоционального рассказа о произошедшем, жена погибшего начала активную общественную кампанию. Светлана первой назвала имена всех участников трагедии и требует для них самого строгого наказания. Рохлова надеется, что Старцев получит «заслуженные 15 лет лишения» и просит наказать и Ворогушину. В частности, девушка хочет лишить спортсменку всех титулов и уже обратилась по этому поводу в Федерацию кикбоксинга России. Понять Рохлову можно – она потеряла самого близкого человека и отца своего ребёнка.

Другая сторона вскоре представила свою версию конфликта. Ворогушина утверждает, что мужчина, ставший причиной драки, первым начал вести себя агрессивно. Он стремился подраться и вскоре достал из машины трость, которой ударил подругу Ворогушиной. Был ли он инвалидом на самом деле – вопрос открытый. По версии чемпионки мира, в этот момент и появились несколько пьяных людей, среди которых был погибший. Они не разобрались в ситуации и сразу вступили в потасовку.



Ворогушина уверяет, что жена Рохлова нанесла ей удар, опрокинувший кикбоксёршу на асфальт. Лилия поднялась, и её атаковал уже сам Рохлов, сильно ударивший в лицо. Тут уже не выдержал Старцев, до этого момента пытавшийся разрешить конфликт словесно, после чего нанёс Павлу тот самый трагический удар. Спортсменка уверена, что Светлана Рохлова подаёт скандал однобоко, чтобы поглубже «закопать» своих оппонентов. Из имеющихся видео сложно понять, как действительно начинался конфликт.

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К заявленному выше Ворогушина добавила, что жена погибшего после трагедии попыталась задавить противников на машине: «Она пыталась совершить наезд на нас и посторонних людей, которые случайно оказались на месте происшествия, в том числе и на сотрудников полиции. Нам пришлось спасаться бегством, мы поднялись по лестницам ТЦ, а она ездила, сбивая бордюры. Чудом её машина застряла днищем на лестнице или бордюре, и только тогда сотрудники полиции смогли вытащить её из-за руля». Того же мнения придерживается бывшая жена боксёра – Оксана.

Что из сказанного обеими сторонами правда, а что – ложь, покажет только расследование. Какими бы ни были обстоятельства, Михаил Старцев действительно оборвал жизнь человека одним ударом со спины. Будем надеяться, что полиция тщательно изучит все детали, тем более, что общественный резонанс очень высок. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уверен в необходимости жёсткой реакции: «Это просто вопиющий случай, недопустимая жестокость. Преступление получило серьёзный общественный резонанс.

Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жёсткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего».