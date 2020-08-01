Опаснее, чем пощёчины. Пельмень нокаутом дебютировал в кулачных боях

Одна из главных звёзд и чемпион турниров по спортивным пощёчинам Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень открывает для себя новые горизонты. Фермер из городка Иланский Красноярского края пару лет назад совершенно случайно оказался на турнире по пощёчинам, но за счёт своей харизмы и невероятной физической силы практически сходу стал чемпионом.



В последствии он неоднократно появлялся на различных турнирах подобного плана. Фермерство, как отмечает Василий, дело наследственное и заниматься им богатырю нравится. Что касается спортивных предпочтений чемпиона, то они лежат в плоскости футбола и смешанных единоборств. Пельмень неоднократно рассказывал, что является фанатом московского «Спартака».

Любопытно, что, не одобряя фанатские драки, Василий оставался поклонником UFC, особенно отмечая бывшего чемпиона организации Диметриуса «Мышонка» Джонсона. Именно бои этого «малыша» производили на 180-килограмового гиганта особое впечатление. В декабре 2019 года Камоцкий потерпел первое поражение в турнире по спортивным пощёчинам.

Пельмень получил по лицу от соперника Емельяненко. Народному чемпиону понадобился врач Фёдор «вырубил» 200-килограммового Зулузиньо за 26 секунд. Чемпион по пощёчинам справиться с гигантом не смог.

Проводился он в рамках чемпионата мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки. Обидчиком Василия стал ещё один сибиряк — 36-летний автомеханик из Ангарска Вячеслав Зезюля. Первым бил Камоцкий, его соперник выдержал его, а после – отправил Пельменя в нокаут. Сказались навыки в рукопашном бое.

Насколько случайно Василий оказался в турнирах по пощёчинам, настолько же закономерно то, что наш герой засветился в итоге в кулачных боях. Сам Пельмень так и рассказывает о случившемся. «Всё получилось спонтанно. Как говорится, ляпнул, не подумав и пошёл. И вот я тут. Это как в пощёчинах получилось в Красноярске, так и тут. Бились с сегодняшним соперником, получилась ничья», — рассказал перед боем с Сергеем Паштаком из Москвы.

Фото: youtube.com

Сошлись отчаянные парни в рамках Лиги выдающихся джентльменов. Весьма атмосферные турниры проводят Кирилл Сарычев и Андрей Зайкин. Антураж выстроен в стиле старой английской школы, а бойцы выходят в круг в щегольских белых рубашках, чёрных брюках с подтяжками. Бои ведутся, как сказано выше, на голых кулаках.



Закончилось всё очень быстро. Паштак оказался не готов к напору Пельменя. Судья дважды останавливал бой, но в третий раз не встал уже сам оппонент Камоцкого. Дебютный бой Василия, который по его признанию и на улице никогда не дрался, закончился убедительнейшей победой. Следует ли нам ожидать сибирского фермера в октагоне, покажет время.

Видео боя вы можете посмотреть на YouTube-канале Punch Club.