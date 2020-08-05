Цена вопроса – $ 600 тыс? Мага Исмаилов может стать героем нового супербоя

Совсем недавно отгремел бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, привлёкший огромный зрительский интерес. Исмаилов сенсационно победил и для него уже подыскивают варианты новых поединков. Один из самых напрашивающихся вариантов – встреча со знаменитым Александром Шлеменко по прозвищу Шторм. Уроженец Омска имеет армию преданных болельщиков и всегда показывает в октагоне настоящее шоу. У Александра не настолько весёлый «Инстаграм», как у Емельяненко-младшего, зато его отношение к делу не вызывает сомнений.

«Реванш с Сашей? Это будет очень дорого стоить». Исмаилову опять нужно успокаивать жену Мага уверен, что если бы он закончил бой быстрее, то сказали бы, что ему просто повезло.

Финансовую сторону поединка профессионально «разложил» известный промоутер Камил Гаджиев в интервью «Вестнику ММА». «Все мы знаем, что Шлем и $ 200 тыс. получал за бой, значит, за Магу нужно будет заплатить $ 300 тыс. Мага не из тех парней, сейчас особенно, которые готовы получать меньше своего соперника. Вот тебе ещё $ 300 тыс, итого — $ 600 тыс. При таких суммах я бы выпал из этой гонки, я бы уже не бодался. ACA может быть и сможет заплатить. Почему бы и нет? $ 600 тыс, и этот бой может состояться».

Шлеменко оперативно ответил: «Гипотетически я – самый реальный и интересный соперник для Исмаилова. Я свободен. Если бой состоится, он будет очень рейтинговый. Камил интересную сумму назвал, он просто так никогда не балаболит языком. Он всегда говорит адекватные вещи. Для меня Мага будет неудобным соперником, но и я ему где-то неудобен. Он лучше в борьбе, я лучше работаю в стойке», — рассказал Шлеменко каналу «Ушатайка».

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Безусловно, такому поединку обеспечен громадный зрительский интерес. Шлеменко – большое имя российского ММА и отчаянно смелый спортсмен. Исмаилов же благодаря победе над Емельяненко поднял свои акции настолько, что теперь его имя знает вся Россия. Однако сложностей в организации боя будет немало и главная проблема – тот самый денежный вопрос. Потянуть требования спортсменов будет крайне сложно, тем более, что организатор захочет получить финансовую отдачу. Получится ли отбить деньги в условиях слишком медленно затухающей пандемии – неизвестно.

Впрочем, если деньги найдутся, всё остальное будет оформить значительно легче. Шлеменко подтвердил своё желание драться, Исмаилова наверняка тоже будет несложно убедить встретиться с ещё одной легендой. По большому счёту, обоим бойцам больше не с кем сейчас драться. Родная весовая категория Шлеменко – средняя, Исмаилов также имеет опыт выступлений в средневесах. При необходимости, поединок даже можно передвинуть в полутяжёлый вес. Соперники не связаны строгими контрактами и могут спокойно договариваться обо всех нюансах, торопиться им некуда. А нам остаётся только ждать. Если бой Исмаилов — Шлеменко состоится, зрелище будет потрясающим.