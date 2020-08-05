Цена вопроса – $ 600 тыс? Мага Исмаилов может стать героем нового супербоя

Совсем недавно отгремел бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, привлёкший огромный зрительский интерес. Исмаилов сенсационно победил и для него уже подыскивают варианты новых поединков. Один из самых напрашивающихся вариантов – встреча со знаменитым Александром Шлеменко по прозвищу Шторм. Уроженец Омска имеет армию преданных болельщиков и всегда показывает в октагоне настоящее шоу. У Александра не настолько весёлый «Инстаграм», как у Емельяненко-младшего, зато его отношение к делу не вызывает сомнений.
Финансовую сторону поединка профессионально «разложил» известный промоутер Камил Гаджиев в интервью «Вестнику ММА». «Все мы знаем, что Шлем и $ 200 тыс. получал за бой, значит, за Магу нужно будет заплатить $ 300 тыс. Мага не из тех парней, сейчас особенно, которые готовы получать меньше своего соперника. Вот тебе ещё $ 300 тыс, итого — $ 600 тыс. При таких суммах я бы выпал из этой гонки, я бы уже не бодался. ACA может быть и сможет заплатить. Почему бы и нет? $ 600 тыс, и этот бой может состояться».
Шлеменко оперативно ответил: «Гипотетически я – самый реальный и интересный соперник для Исмаилова. Я свободен. Если бой состоится, он будет очень рейтинговый. Камил интересную сумму назвал, он просто так никогда не балаболит языком. Он всегда говорит адекватные вещи. Для меня Мага будет неудобным соперником, но и я ему где-то неудобен. Он лучше в борьбе, я лучше работаю в стойке», — рассказал Шлеменко каналу «Ушатайка».
Безусловно, такому поединку обеспечен громадный зрительский интерес. Шлеменко – большое имя российского ММА и отчаянно смелый спортсмен. Исмаилов же благодаря победе над Емельяненко поднял свои акции настолько, что теперь его имя знает вся Россия. Однако сложностей в организации боя будет немало и главная проблема – тот самый денежный вопрос. Потянуть требования спортсменов будет крайне сложно, тем более, что организатор захочет получить финансовую отдачу. Получится ли отбить деньги в условиях слишком медленно затухающей пандемии – неизвестно.
Впрочем, если деньги найдутся, всё остальное будет оформить значительно легче. Шлеменко подтвердил своё желание драться, Исмаилова наверняка тоже будет несложно убедить встретиться с ещё одной легендой. По большому счёту, обоим бойцам больше не с кем сейчас драться. Родная весовая категория Шлеменко – средняя, Исмаилов также имеет опыт выступлений в средневесах. При необходимости, поединок даже можно передвинуть в полутяжёлый вес. Соперники не связаны строгими контрактами и могут спокойно договариваться обо всех нюансах, торопиться им некуда. А нам остаётся только ждать. Если бой Исмаилов — Шлеменко состоится, зрелище будет потрясающим.
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