Большой мальчик разобрался с соперником, лёжа на спине. Первая победа в карьере Жаирзиньо

В ночь на воскресенье, 16 августа по московскому времени, на домашней арене UFC APEX состоится номерной (252-й) турнир первой по значимости лиги мира с потенциально зрелищными и историческими поединками. Венчать ивент будет титульный поединок среди тяжеловесов (Стипе Миочич против Даниэля Кормье), но увидим мы и проспектов, которые в самом обозримом будущем будут претендовать на схватку за пояс.

В одном из таких поединков сойдутся пятый номер рейтинга бразильский боец Джуниор Дос Сантос и нокаутёр из Суринама Жаирзиньо Розенструйк. Именно на этом атлете, звезда которого стремительно восходит в UFC, мы сегодня и остановим внимание. Базовый боец муай-тай выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Свой первый бой Жаирзиньо провёл, не удивляйтесь, в российской организации под названием «Драка».



Бой состоялся 26 мая 2012 года во Владивостоке, а соперником Розенструйка стал 31-летний украинский мастер ММА Евгений Болдырев. На тот момент 23-летний Жаирзиньо ещё не выглядел так устрашающе, как сейчас. В стойке схватка проходила совсем недолго, поскольку базовый борец Болдырев весьма эффектно перевёл дело в партер. Пытался он растянуть сопернику руку, после – задушить. Но судья вернул соперников в вертикальное положение.

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Второй тейкдаун дался Евгению столь же легко, а вот в партере произошло что-то удивительное. Украинец неторопливо выбирал варианты для дальнейших действий, задумчиво держался за руку суринамского ударника, в чём и была его ключевая ошибка. Два коротких и увесистых джеба немного остудили пыл Болдырева, после чего он молниеносно из фулмаунта переместился спиной на канвас и уже в полной мере ощутил всю огневую мощь кулаков Большого Мальчика. Спастись надежды уже не было, и судья прекратил избиение.

Права на видео принадлежат организации Драка ММА, ролик можно посмотреть на YouTube-канале drakasport.

Для первой победы на профессиональном ринге хватило 2 минут 36 секунд. Украинец вышел на этот бой, имея серию из шести побед. Он попытался реваншироваться в ноябре того же 2012 года, но безуспешно. Там получился более быстрый нокаут. Далее карьера украинца пошла по наклонной, в 16 боях он одержал лишь 3 победы. Последний бой провёл в 2018 году.



Жаирзиньо же продолжил проводить доминирующие бои и в феврале 2019 года дебютировал в UFC. И к одному из самых ключевых поединков в карьере он подошёл с идеальным рекордом. 9 мая 2020 года в Джексонвилле (Флорида, США) он встретился в октагоне с ещё одним ярким нокаутёром Францисом Нганну, довольно быстро пропустил и уже на 20 секунде боя оказался в глубоком нокауте.

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Победа в бою с Дос Сантосом просто жизненно необходима Розенструйку. Во-первых, нужно уже в этом поединке закрыть досадное поражение. Во-вторых, против него будет биться бразилец, который умеет не только бороться, но и способный нокаутировать. Цыган 76% своих побед добился нокаутами. И в свои 36 лет он всё ещё в обойме претендентов и не оставляет надежды ещё раз забрать заветный пояс.

Два последних поражения нокаутами он потерпел от Нганну и Блейдса, учитывая, насколько велика сейчас конкуренция в топе тяжёлого веса, любой успешный поединок может стать шансом на претендентское сражение. Пленных в этом поединке брать не будут, это точно.