Великана не спасли огромные руки. Бигфута снёс мелкий и пузатый Кормье. Видео

16 августа Даниэль Кормье в третий раз встретится со Стипе Миочичем, чтобы определить судьбу чемпионского пояса тяжёлого веса. Поединок может стать для ДиСи последним в карьере: знаменитому бойцу уже 41 год и тренировочный процесс даётся ему всё тяжелее. Кормье уже записал своё имя золотыми буквами в историю смешанных единоборств. Бывший борец брал титул чемпиона Strikeforce и доминировал сразу в двух дивизионах UFC. Одним из первых боёв, по-настоящему прославивших Кормье, была его встреча с Антониу Силвой 10 сентября 2011 года.

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Габаритный бразильский боец ростом 193 сантиметра поджидал Кормье в полуфинале Гран-при тяжёлого веса Strikeforce. Огромные руки, ноги и устрашающая внешность бойца по прозвищу Бигфут во многом обусловлены акромегалией – заболеванием, вызывающим патологический рост частей тела. Впрочем, проблемы со здоровьем никак не мешали Силве сносить одного оппонента за другим. Незадолго до встречи с Кормье бразилец победил легендарного Фёдора Емельяненко и готовился продлить удачную серию. Кормье же попал в полуфинал случайно, заменив получившего травму Алистара Оверима.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UFC в YouTube.

ДиСи был ниже соперника на 13 сантиметров и уже тогда имел заметный животик. В тяжёлом весе Кормье выглядел настоящим коротышкой, но ему удавалось побеждать противников любых размеров. Поединок с Силвой американец начал смело, едва не пропустив опаснейший удар на старте. Вскоре Даниэль «взорвался» и отправил Силву на канвас боковым ударом. Добить сразу не удалось, и Кормье встал, пригласив бразильца тоже подняться в стойку. Там у Антониу шансов почти не было: за минуту до конца раунда ДиСи поймал Бигфута серией ударов и нокаутировал могучим апперкотом. Добивание Кормье проводил уже «для порядка» — Силва даже не пытался встать.

Хабиб назвал Кормье толстым другом

В непростом финальном бою Кормье одолел Джоша Барнетта, став победителем Гран-при. Впереди у ДиСи был переход в UFC, где он провёл 14 поединков, одержал 11 побед и завоевал два чемпионских пояса. Встречи Кормье с Джоном Джонсом и Миочичем – одни из самых знаковых в истории промоушена. Карьера же Силвы после поражения от Кормье резко пошла на спад. В следующих 12 боях он одержал только три победы, окончательно покинув спорт после череды неудач. Последние поражения Бигфуту нанесли бойцы из России – Иван Штырков и Виталий Минаков.