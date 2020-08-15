Всё решил тычок в глаза? Как толстячок Кормье стал чемпионом в тяжёлом весе. Видео

До старта турнира UFC 252 осталось меньше суток. Болельщиков ждёт целый набор ярких боёв, где «вишенкой на торте» будет завершение трилогии между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Победитель не только получит пояс тяжёлого веса, но и выиграет серию, в которой сейчас счёт 1-1. В прошлом бою Миочич победил Кормье и вернул себе чемпионство, но в первой встрече легендарных бойцов верх взял ДиСи. На невысокого и откровенно толстого Кормье тогда мало кто ставил, однако Даниэль неожиданно нокаутировал более атлетичного оппонента.
Впервые бойцы встретились в октагоне 7 июля 2018 года. Миочич проводил четвёртую защиту чемпионского пояса, чего ранее в тяжёлом дивизионе не удавалось никому. Стипе уверенно справлялся с грозными претендентами: перед его могучими ударами спасовали Алистар Оверим, Жуниор дус Сантос и Фрэнсис Нганну. Кормье прибыл на бой в статусе чемпиона полутяжелого веса, недавно нокаутировав претендующего на его титул Волкана Оздемира. Многим казалось, что Миочич легко справится с соперником, который ниже него на 13 сантиметров и недавно сменил весовую категорию. Единственное опасение у поклонников Стипе вызывала шикарная работа Кормье в партере. Как оказалось, бояться нужно было совсем другого.
Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UFC на YouTube
За первые тридцать секунд боя соперники не нанесли ни одного удара, хотя Миочич постепенно оттеснял ДиСи к сетке. Вскоре бойцы начали периодические размены, где немного точнее был действующий чемпион. Доносил неплохие удары и претендент, несмотря на то, что его размах рук на 20 сантиметров меньше. На четвёртой минуте Кормье ткнул пальцами в глаза Миочича, хотя ранее судья просил его перестать вытягивать пальцы вперёд при джебе. Глазам Стипе серьёзно досталось, судья возобновил бой только после небольшой паузы. ДиСи «завёлся» и стал жёстко пробивать в голову Миочича: через несколько секунд Даниэль жёстким боковым ударом поймал оппонента на выходе из клинча, отправив в нокдаун. Добивание было коротким: Кормье сенсационно завоевал пояс тяжёлого веса!
Ещё лёжа на канвасе Миочич начал спорить с рефери по поводу остановки боя, после чего даже оттолкнул Марка Годдарда. Экс-чемпион был недоволен и тычком в глаза, из-за которого он стал хуже видеть удары Кормье. Забегая вперёд: во втором поединке Кормье вновь попадал в глаза, из-за чего Стипе даже пришлось пройти специальный курс лечения. ДиСи отрицает, что наносил запрещённые удары умышленно: «Я делал это не специально. Мы тренируемся в больших перчатках, а дерёмся в маленьких, в этом проблема. Бить в глаза специально – глупо. Я не желаю соперникам таких проблем со здоровьем».
Кто из великих тяжеловесов сильнее, мы узнаем уже совсем скоро. Такой поединок нельзя пропускать – событие для смешанных единоборств действительно историческое.
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