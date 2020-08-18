Соперник Поветкина бил будущего чемпиона мира и атаковал судью. Видео

22 августа на Туманном Альбионе пройдёт классный вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся Диллиан Уайт и Александр Поветкин. На кону встречи будут стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC и пояс WBC Diamond, обладание которыми даст право сразиться за полноценное звание чемпиона мира. В преддверии этого противостояния предлагаем вспомнить одну из ярчайших дуэлей в карьере британца. Принципиальнейшим соперником Уайта является чемпион мира Энтони Джошуа, которого он уже когда-то побеждал.

Диллиан Уайт – Энтони Джошуа. Часть первая

Энтони Джошуа на сегодняшний день один из сильнейших тяжеловесов мира. Британец обладает титулами чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Сейчас уже мало кто вспоминает, что заниматься боксом он начал очень поздно даже для тяжеловеса – в 18 лет. Тем не менее его карьера развивалась стремительно. Уже в 2009 году, в возрасте 20 лет, он завоевал несколько побед на крупных британских турнирах. В том же 2009 году он встретился с другим перспективным бойцом Диллианом Уайтом. Собравшиеся в зале зрители вряд ли тогда могли предположить, что увидят битву будущих топ-боксёров хэвивейта в профессионалах. Как бы то ни было, уже тогда их схватка получилась на загляденье.

Бой знаменитых тяжеловесов завершился массовой дракой. Тренера унесли на носилках. Видео Анджей Голота постоянно бил Риддика Боу в пах, из-за чего был дисквалифицирован.

Диллиан с первых минут действовал агрессивно и постоянно шёл вперёд. Джошуа пытался отвечать размашистыми боковыми, но чего-то более изящного предложить сопернику не мог. В результате Энтони начал теряться, не мог занять центр ринга и постоянно обтирал канаты. Во втором раунде ничего не менялось. Диллиан чувствовал себя вольготно, а в одном из эпизодов отправил противника в тяжёлый нокдаун, сработала связка классных боковых. В третьем раунде Энтони пытался переломить ход поединка и организовать финальный штурм, но Уайт был готов ввязаться в рубку и в итоге одержал закономерную победу. То было первое поражение Джошуа в карьере. В любителях Энтони проиграл ещё только дважды. Таким образом, Уайт стал одним из немногих, кто заставил британца познать горечь неудачи.

Реванш в профессионалах и массовая потасовка на ринге

В декабре 2015 года в Лондоне прошёл грандиозный вечер бокса, в ходе которого выступили Пол Малиньяджи, Люк Кэмпбелл, Крис Юбэнк-младший и Тони Беллью. Но главным событием турнира стала битва всё тех же Джошуа и Уайта. Бой раскручивали под соусом реванша, отсылая болельщиков к противостоянию 2009 года. С тех пор утекло много воды. Бойцы строили карьеры в профи, одержав на двоих 29 побед (27 досрочных) и не потерпев ни одного поражения. Такая статистика обещала ярчайшую по накалу страстей дуэль. Ожидания оправдались. С первых секунд спортсмены начали действовать активно и шли в размен ударами.

В середине раунда Джошуа удалось потрясти Злодея. Он пытался добить его многоударными комбинациями и всячески дразнил Уайта, улыбаясь и что-то приговаривая. Но тот выдержал натиск оппонента. Энтони же слишком увлёкся, пробив после гонга. Это привело Диллиана в бешенство. Он перешёл в атаку, даже невзирая на попытки рефери разнять бойцов. Третий в ринге прикрывал Джошуа собственным телом и немного пострадал. Казалось, что на этом бой закончится дисквалификацией, ведь в квадрат выбежали секунданты обоих спортсменов.

Фото: Getty Images

В воздухе запахло большой массовой дракой. Но всё-таки судье удалось погасить страсти и возобновить схватку. Второй раунд начался для Джошуа с нескольких тяжёлых точных попаданий, и только богу известно, как их выдержал Уайт. Энтони явно вошёл в раж и очень скоро поплатился за это. В одном из эпизодов Диллиан коротким боковым всерьёз потряс противника. Энтони качнуло, и он начал отступать. Злодей бросил все силы на добивание, но Эй Джей устоял.

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В дальнейшем Джошуа стал действовать аккуратнее, не бросаясь вперёд сломя голову. Став чаще работать джебом, он полностью завладел инициативой, хотя порой Уайт продолжал его беспокоить опасными наскоками. Развязка наступила в седьмом раунде. Энтони классным ударом справа попал в область виска Уайта, и у того начали разъезжаться ноги. Диллиан устоял, но его оппонент уже почуял запах победы. Джошуа пошёл вперёд и через несколько секунд шикарным апперкотом отправил Злодея в глубокий нокаут. Эпичный бой, приправленный скандальной потасовкой между раундами, стал одним из главных событий в мире британского бокса в 2015 году.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Путь к реваншу лежит через Поветкина

После того поединка Диллиан регулярно требовал реванша. Уайт делал упор на то, что он бил Джошуа в любителях и едва не нокаутировал его во втором раунде. Кроме того, он акцентировал внимание и на том, что стал первым, кто заставил Энтони биться в профессионалах более трёх раундов.

В целом позиция Уайта была понятна, он и впрямь неплохо смотрелся в схватке с Джошуа, да и в принципе достаточно зрелищный боец, так что ещё одна дуэль с Эй Джеем хорошо продастся. В 2019 году команда Энтони наконец сделала предложение Уайту, но он посчитал его оскорбительным с финансовой точки зрения, потому пошёл другим путём.

Теперь Диллиан намерен завоевать победу над Поветкиным и стать официальным претендентом на пояс по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Да, такой статус не обяжет Джошуа драться с Уайтом. Но Злодей возможной победой над Поветкиным всерьёз повысит свои акции и в дальнейшем сможет вести переговоры с Эдди Хирном не с позиции слабости.