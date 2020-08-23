У России есть чемпион мира в супертяжёлом весе! Поветкин победил в стиле Рокки Бальбоа

Большой бокс по-настоящему вернулся. В Брентвуде (Великобритания) завершился вечер, организованный усилиями промоутерской компании Matchroom Boxing.

Главным событием шоу стала схватка элитных тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта, а на кону их встречи стояли титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный чемпионский пояс по этой же версии.

В преддверии поединка безусловным фаворитом встречи называли амбициозного британца, который рвался в погоню за титулом и жаждал боёв с кем-нибудь из трио Джошуа – Фьюри – Уайлдер. Что касается Поветкина, то для 40-летнего россиянина это был реально последний шанс сохранить место в числе топ-боксёров дивизиона и вернуться в борьбу за звание полноценного чемпиона мира.

Уже на взвешивании стало понятно, что в Брентвуде перед нами предстанет лучшая версия Уайта. Диллиан сбросил вес по сравнению с минувшим боем с Вахом и выглядел отлично. На церемонии не обошлось без неприятного инцидента. Британец отказался пожать руку сопернику. То ли пытаясь вывести Поветкина из равновесия, то ли демонстрируя непримиримость позиции перед схваткой.

Александр Поветкин победил Диллиана Уайта и стал претендентом на титул чемпиона WBC Русский Витязь вернулся в чемпионскую гонку. Все главные подробности — на «Чемпионате».

На ринг бойцы выходили уже фактически ночью (в 23:00 по Лондону). Но это никак не сказалось на их настрое. Оба выглядели максимально собранными.

Со стартовым гонгом Поветкин занял центр ринга, начав работать первым номером. Тогда показалось, что Уайт сознательно дал инициативу противнику и просто присматривался к оппоненту. Александр же был достаточно разнообразен, чередуя удары по корпусу и голове. Впрочем, большинство из них приходились на блок Диллиана. Во второй трёхминутке активизировался и британец. Это привело к нескольким ярким разменам, но серьёзных ударов никто не пропустил.

В следующем отрезке Уайт впервые хорошо попал, донеся до Витязя левый боковой. Александра слегка болтануло, но картины происходящего он не упустил и ничего лишнего не пропустил. Как бы то ни было, тревожные чувства не покидали. Поветкин всё чаще отбивал джеб Уайта лицом.

В четвёртом раунде тревога только усилилась. На старте трёхминутки Поветкин пропустил боковой на встречу, и оказался в нокдауне. Россиянин быстро сумел встать и демонстрировал готовность продолжать. К удивлению, Уайт не бросился на добивание, а грамотно продолжал следовать своему плану. И это принесло плоды. В конце этого отрезка он снова отправил Александра на канвас. На этот раз курянин пропустил апперкот. Положение становилось катастрофическим. Удручало и настроение Витязя, который в перерыве между раундами признался, что пропускает почти всё.

В этих условиях казалось, что в пятом раунде Уайт может завершить начатое. Но Поветкин совершил невероятный камбэк. В одном из эпизодов, оказавшись на ближней дистанции, он уклонился от джеба британца и нанёс шикарный апперкот слева точно ему в челюсть. Апперкот после уклона – классика ещё советской школы бокса. Диллиан моментально отключился и некоторое время не мог подняться. Чистый нокаут и героическая победа Витязя.

40-летний Александр проявил настоящие морально-волевые качества, переломил ход неудачно складывающейся встречи и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Таким образом, он получил статус обязательного претендента на поединок с обладателем полноценного пояса чемпиона Тайсоном Фьюри.

Конечно, тяжёлый ход встречи с Уайтом оставил много вопросов. Но пока об этом думать не хочется. Поветкин подарил болельщикам настоящий праздник и имеет полное право наслаждаться таким роскошным триумфом. А о планах на будущее можно будет подумать и после.