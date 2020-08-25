Хабиб и Тони всё-таки проведут свой «проклятый» бой? Рассказываем, как это возможно

«Я больше никогда не возьмусь организовывать бой Хабиба и Тони», — заявил президент UFC Дана Уайт после четвёртой отмены поединка.

Слова своего Дана не сдержал и совершил пятую попытку, назначив противостояние на апрельский турнир UFC 249. Ну ещё бы, это ведь самый лакомый и самый ожидаемый бой за всю историю существования промоушена. Но и тут его ждало разочарование. Дважды проблемы со здоровьем были у Хабиба, дважды – у Тони. А здесь и вовсе в дело вмешалась сама природа в лице пандемии, которая заперла Орла на родине.

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Казалось бы, после тяжёлого поражения от Гэтжи, которое потерпел Эль Кукуй, вопрос можно было закрыть, но ведь и здесь Тони умудрился заставить говорить о себе больше, чем о триумфаторе майского поединка. В свойственной себе манере Фергюсон выпендрился и дважды за две недели сделал вес. Понятно, что в бою против Хайлайта он был не в лучших физических кондициях. Но при этом проявил такую волю, что апплодировали ему не меньше, чем победителю.

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И вот здесь, пожалуй, можно было бы поставить крест на надеждах увидеть схватку Тони и Хабиба. Ведь действующий чемпион лёгкого дивизиона отмерил себе 30 боёв на профессиональной арене. Осталось два, из один уже совершенно точно состоится в октябре в Абу-Даби, где соперником россиянина станет Гэтжи. И какое-то время муссировались слухи о том, что завершит карьеру Нурмагомедов боем с ещё одной легендой ММА – Жоржем Сен-Пьером.

И с точки зрения наследия Орла, а также эпичности противостояния это было бы со всех сторон красивым решением. Но имело бы куда меньше спортивного интереса. Хотя наставник действующего чемпиона Хавьер Мендес уверяет, что Хабиб заинтересован в этом поединке, поскольку в нём определится лучший боец за всю историю ММА. «Да, я так думаю, и Хабиб тоже так думает. Тот, кто победит Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён», — цитирует специалиста MMAJunkie.



И вот на днях появилась информация, которая даёт фанатам единоборств надежду на то, что бой Хабиба с Тони всё-таки состоится. Сначала о своём желании подраться с Орлом намекнул через социальные сети сам Эль Кукуй.

Фергюсон намекнул, что хочет провести бой с Хабибом

Спустя несколько дней уже сам Дана Уайт, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «У нас есть бой для Тони Фергюсона». На вопрос о том, будет ли его соперником Дастин Порье, президент UFC с улыбкой ответил: «Вероятно». Окончательно туман рассеялся, когда выступил сам Дастин, который написал твит с вопросом: «Через два месяца??»

Случилось это 24 августа, а 24 октября 2020 года, как известно, состоится UFC 254 с титульным боем Хабиба и Гэтжи. Очередное гениальное решение Даны Уайта, который уже сейчас заставляет фанатов и специалистов говорить не только об этом событии, но и о весне 2021 года. И здесь череда осторожных высказываний участников процесса выстроилась в стройную модель действий.

Остаться непобеждённым. Кого нужно победить Хабибу, чтобы сохранить наследие Дата поединка Нурмагомедова с Джастином Гэтжи назначена. Каковы шансы и что Орлу делать дальше.

На исторической (по степени откровенности и продолжительности) пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова, которая состоялась в Москве 14 августа, Орёл рассказал о своих планах.



«В глубине души верю, что бой с Фергюсоном состоится. У Тони большие шансы. Если я выиграю у Джастина, я бы хотел видеть его в списке моих соперников. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы с Фергюсоном подрались… Я настраиваюсь на него как на самый сложный бой. Я бы хотел, чтобы он вернулся», — заявил чемпион.

Хабиб надеется, что бой с Тони Фергюсоном состоится! Нурмагомедов больше двух часов общался с журналистами. Всё самое интересное — на «Чемпионате».

И вот теперь выстраивается довольно стройная картина мира. 24 октября состоится турнир, который по уровню интереса обещает стать самым крутым в 2020 году. В главном событии встретятся Нурмагомедов и Гэтжи, в соглавном, судя по всему, будут сражаться Фергюсон и Порье. Кроме того, в этом турнире примут участие Умар и Абубакар Нурмагомедовы, а также Ислам Махачев. А если верить популярному изданию Sherdog, то увидим мы там и нашего тяжеловеса Александра Волкова. Слухи об этом активно муссируются.

Но вернёмся к сути вопроса. Каким образом Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов в итоге смогут оказаться в одном октагоне в марте-апреле 2021 года? Всё предельно просто. Орёл защищает свой титул, а Эль Кукуй побеждает Порье. Тогда это будет абсолютно легитимный титульный бой, в котором Орёл сумеет окончательно утвердиться в статусе легендарного и безоговорочно лучшего бойца за всю историю UFC. И спорить будет абсолютно не о чем.

В том случае если Гэтжи совершит апсет, вопроса о поединке с Фергюсоном даже не возникнет. Хабиб достаточно много сделал для лиги, чтобы получить право на реванш. Уходить на покой не в статусе чемпиона – не для Орла. Но представить такое развитие событий крайне сложно. А потому…

Будем отталкиваться от слов Хабиба. Орёл не привык разбрасываться ими просто так. «После Гэтжи я подрался бы с любым, кто победит Порье, будь то Макгрегор или Фергюсон. Конор или Тони, победите Дастина, и я с вами подерусь», — завил Нурмагомедов.

Хабиб: Тони или Конор, победите Порье, и я с вами подерусь

Фанаты со всего мира думают не о битве Хабиба с канадским легендарным ветераном, им гораздо важнее горячее эмоциональное противостояние с Фергюсоном. К тому же, Жорж давно уже переключился на гражданские дела и нужен тому же Уайту больше, как медийное лицо, а не как действующий боец. Да и сам Дана свой выбор сделал, организовав бой Дастина и Тони.

Теперь всё будет зависеть от Фергюсона. Поражение поставит крест на нашем желании с шестой попытки увидеть-таки этот «Проклятый бой». Насколько это проклятье сильно, узнаем совсем скоро. Поделитесь в комментариях мнением о том, с кем, на ваш взгляд, Хабиб должен провести последний бой в своей карьере.