Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова, 14 августа 2020 — онлайн-трансляция из Москвы

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Игорь Брагин
Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию в Москве. LIVE!
25 октября российскому чемпиону UFC предстоит защита титула. Соперником Орла станет Джастин Гэтжи. Подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

Хабиб Нурмагомедов 25 октября проведёт защиту титула чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Соперником Орла станет Джастин Гэтжи, который в мае одолел Тони Фергюсона и получил временный пояс. Поединок этих бойцов мог состояться раньше, но в ситуацию вмешаклись трагические обстоятельства. 3 июля 2020 года на 58-м году жизни скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

«Даже президента страны пытались подключить». Почему умер отец Хабиба
Спортивный мир скорбит, а ученики великого тренера отказываются от боёв. Нам будет не хватать Абдулманапа Нурмагомедова.

Легендарный тренер ещё весной заразился коронавирусом, который врачам удалось одолеть, но вот с осложнениями справиться не удалось. Эта пресс-конференция пройдет в офлайн-формате в конференц-зале московского отеля StandArt. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция, к которой смогут присоединиться все желающие.

Live Игорь Брагин

Будущий соперник Хабиба Джастин Гэтжи уверен, что знает, как победить Орла.

«Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что умею делать лучше всего: создавать бойню, провоцировать столкновение машин.

Единственная цель — провоцировать эти аварии как можно чаще. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное — создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

10:04 Игорь Брагин

Ещё один брат Орла — Усман Нурмагомедов находится на подступах к UFC. Пока он сражается в главном промоушене ОАЭ, но уровнем значительно превзошёл эту лигу. Многие специалисты называют его улучшенной копией Хабиба.

«Надеюсь получить сильного соперника». Брат Хабиба устал бить мешков и рвётся в UFC
Дана Уайт, обрати на Усмана Нурмагомедова внимание. У него послужной список 10-0.
10:02 Игорь Брагин

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что два его двоюродных брата – Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов — выступят с ним на одном турнире.

«Мы втроём вернёмся в один день на UFC 254», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Хабиб объявил, что два его брата выступят с ним на одном турнире
10:01 Игорь Брагин

Чуть более часа до начала пресс-конференции. Пока у отеля лишь несколько журналистов. Но, думается, без наплыва фанатов не обойдётся.

Фото: Арина Лаврова, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Хабиб Нурмагомедов •••
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020