Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию в Москве. LIVE!

Хабиб Нурмагомедов 25 октября проведёт защиту титула чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Соперником Орла станет Джастин Гэтжи, который в мае одолел Тони Фергюсона и получил временный пояс. Поединок этих бойцов мог состояться раньше, но в ситуацию вмешаклись трагические обстоятельства. 3 июля 2020 года на 58-м году жизни скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.
Легендарный тренер ещё весной заразился коронавирусом, который врачам удалось одолеть, но вот с осложнениями справиться не удалось. Эта пресс-конференция пройдет в офлайн-формате в конференц-зале московского отеля StandArt. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция, к которой смогут присоединиться все желающие.
Будущий соперник Хабиба Джастин Гэтжи уверен, что знает, как победить Орла.
«Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что умею делать лучше всего: создавать бойню, провоцировать столкновение машин.
Единственная цель — провоцировать эти аварии как можно чаще. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное — создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.
Ещё один брат Орла — Усман Нурмагомедов находится на подступах к UFC. Пока он сражается в главном промоушене ОАЭ, но уровнем значительно превзошёл эту лигу. Многие специалисты называют его улучшенной копией Хабиба.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что два его двоюродных брата – Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов — выступят с ним на одном турнире.
«Мы втроём вернёмся в один день на UFC 254», — написал Хабиб в своём «инстаграме».
Чуть более часа до начала пресс-конференции. Пока у отеля лишь несколько журналистов. Но, думается, без наплыва фанатов не обойдётся.
Фото: Арина Лаврова, «Чемпионат»
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