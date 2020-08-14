Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию в Москве. LIVE!

Хабиб Нурмагомедов 25 октября проведёт защиту титула чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Соперником Орла станет Джастин Гэтжи, который в мае одолел Тони Фергюсона и получил временный пояс. Поединок этих бойцов мог состояться раньше, но в ситуацию вмешаклись трагические обстоятельства. 3 июля 2020 года на 58-м году жизни скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

«Даже президента страны пытались подключить». Почему умер отец Хабиба Спортивный мир скорбит, а ученики великого тренера отказываются от боёв. Нам будет не хватать Абдулманапа Нурмагомедова.

Легендарный тренер ещё весной заразился коронавирусом, который врачам удалось одолеть, но вот с осложнениями справиться не удалось. Эта пресс-конференция пройдет в офлайн-формате в конференц-зале московского отеля StandArt. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция, к которой смогут присоединиться все желающие.