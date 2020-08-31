Был примером для Мохаммеда Али и никогда не проигрывал. История Рокки Марчиано

Когда заходит речь о лучшем боксёре мира, имя американца Рокки Марчиано приходит в голову одним из первых. Сын итальянских иммигрантов завершил карьеру с рекордом 49-0, оставшись непобеждённым чемпионом мира в тяжёлом весе. Лишь шесть соперников бойца по прозвищу Блокбастер Броктона избежали нокаута. Марчиано не набивал рекорд «на мешках»: он побеждал великих Джо Луиса, Джерси Джо Уолкотта и Арчи Мура. Увы, жизнь Рокки оборвалась рано – 31 августа 1969 года боксёр погиб в авиакатастрофе. Ему было всего 45 лет.

Настоящее имя легендарного боксёра — Рокко Фрэнсис Маркеджиано. Произносить такую конструкцию американцам было неудобно, из-за чего спортсмен позже решил немного упростить имя. В детстве у Рокки были другие заботы, кроме имени: его семья жила за чертой бедности и мальчику приходилось заниматься тяжёлой работой. Марчиано подметал улицы, чистил снег и трудился грузчиком, стараясь заработать лишний доллар. В свободное время Рокки ходил на бейсбольные тренировки, но бросил занятия из-за перелома руки.

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В 1943 году Марчиано был мобилизован на флот, где впервые попробовал свои силы в боксе. Кулачные бои были очень популярны среди моряков, особенной любовью пользовались драки в пабах. Именно в таких жёстких поединках и зародился стиль Рокки — низкая стойка, нырки под джебы соперника и сокращение дистанции до минимума. Отчасти такая тактика была обусловлена антропометрией: рост Марчиано составлял всего 180 сантиметров при не самых длинных руках, из-за чего он просто не «доставал» габаритных оппонентов. Талантливого боксёра заметили и вскоре он подписал контракт с известным промоутером Элом Вейлом.



Звезда Марчиано зажглась стремительно. Тогда промежутки между боями были совсем иными: за четыре месяца дебютант подрался пять раз, отправляя оппонентов «спать» в первом-третьем раундах. Помимо могучего удара с обеих рук, итальяно-американца отличала недюжинная выносливость и способность держать любые попадания. Главным недостатком считалась защита, из-за которой Блокбастер Броктона ловил немало ударов челюстью. Впрочем, блестящие джебы и апперкоты Рокки заставляли соперников быстро забыть о желании атаковать. Публика обожала красивого и обаятельного бойца, всегда умевшего пошутить с журналистами.

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Марчиано продолжал безостановочно выигрывать, проводя по 10-15 боёв за календарный год. Оппоненты сдавались один за другим, но далеко не всегда Рокки легко добывал победу. Одним из самых упорных поединков стала встреча с Роландом Ластарца в 1950 году, когда Марчиано взял верх только раздельным решением судей. Следующим большим испытанием для боксёра стал бой с легендарным Джо Луисом, однако возрастная звезда была нокаутирована в восьмом раунде. Вскоре Рокки наконец получил шанс подраться за пояс. Великолепный Джерси Джо Уолкотт заставил претендента попотеть и даже отправил его в нокдаун, прежде чем проиграл в 13-м раунде. В реванше Рокки справился куда быстрее, нокаутировав экс-чемпиона уже в первом раунде.



Получив пояс, Марчиано стал значительно реже выходить на ринг. Сказывались серьёзные проблемы со спиной, надолго выбивавшие боксёра из строя. Проведя в общей сложности шесть защит титула, Рокки объявил о завершении спортивной карьеры в 32-летнем возрасте. В последнем поединке Блокбастер Броктона нокаутировал знаменитого Арчи Мура. По некоторым версиям, на решение Марчиано повлиял конфликт с его менеджментом. Однако по мнению Барбары, жены боксёра, именно она заставила мужа оставить бокс. Барбаре надоело видеть физические страдания супруга, который к тому же покидал семью на долгие месяцы ради подготовки к боям.

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Повесив перчатки на гвоздь, Марчиано полностью ушёл в бизнес, где проявил себя не менее удачно. Помимо спортивных, у него нашлись и коммерческие таланты: Рокки грамотно вложил деньги в разнообразную недвижимость. Злые языки шептали, что Марчиано помогают связи с мафией, которые боксёр особенно не скрывал. Рокки постоянно летал по всей Америке, проведя многочисленные сделки. На предложения вернуться в бокс он неизменно отвечал отказом, хотя на кону стояли большие деньги. На семейном фронте тоже всё было в порядке, Марчиано был примерным отцом и семьянином.



За сутки до своего 46-го дня рождения боксёр трагически погиб, разбившись в авиакатастрофе. Самолётом управлял бизнес-партнёр Рокки, вместе с ними в кабине был ещё один их приятель. Пилота дезориентировала плохая погода, при приземлении самолёт врезался в дерево рядом со взлётной полосой. На похоронах собралась многотысячная толпа, провожавшая легенду в последний путь. Хорошие слова про Рокки нашёл великий Мохаммед Али: «Когда я был ребёнком и слышал по радио, что на ринг выходит Рокки, я заранее знал, кто победит. Марчиано оказал большое влияние на меня и мою карьеру, став замечательным примером. Великий боксёр и человек».