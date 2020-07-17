«Судья, взгляни на его перчатки»! Грандиозный боксёрский обман, ставший трагедией

16 июня 1983 года в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся боксёрский поединок между Луисом Ресто и Билли Коллинзом-младшим. Однозначным фаворитом считался Коллинз, на тот момент не имевший ни единого поражения. Однако неожиданно юный боец по прозвищу Ирландец уступил: его пуэрториканский соперник показал чудовищную мощь удара и по итогам 10 раундов одержал уверенную победу. Закончив поединок, Ресто подошёл к противнику и его отцу-тренеру, чтобы выразить уважение. Коллинз-старший легко приобнял боксёра и случайно коснулся его перчаток рукой, после чего вцепился в них и громко закричал. Начался один из главных скандалов в истории бокса.

Билли Коллинз-младший был настоящим любимцем американской публики. Несмотря на 21-летний возраст, боец с ирландскими корнями одержал 14 побед, из которых 11 оформил нокаутом. Яркий и агрессивный стиль ведения боя Билли привил отец, ранее построившую солидную карьеру в боксе. Луис Ресто должен был стать очередным трофеем в карьере Коллинза-младшего. 28-летний спортсмен из Пуэрто-Рико считался неплохим мастером, но звёзд с неба откровенно не хватал. При рекорде 20-8-1 он постепенно превращался в джорнимена и был не слишком известен массовому болельщику.

Бой сложился совсем по иному сценарию, нежели рассчитывали 25 тысяч зрителей на арене. Коллинз действительно был быстрее и легче на ногах, выбрасывая множество ударов. Ресто защищался не слишком мастерски, зато легко держал любые попадания. В свою очередь, медлительный пуэрториканец полагался на тяжёлые удары, мощь которых была заметна даже через телевизионный экран. Уже после первого раунда на лице Коллинза появились серьёзные гематомы, растущие с каждой минутой. Ирландец упорно шёл вперёд, проводил быстрые серии, но откровенно пасовал перед могучей «пушкой» соперника. Ближе к концу боя на Коллинза было жалко смотреть: глаза заплыли, он обессилел и принимал всё больший урон. Однако тренерский угол не выбрасывал полотенца, поединок прошёл положенные 10 раундов.

Сразу после гонга Ресто оказался на руках счастливого тренера – харизматичного Панамы Льюиса. После объятий Луис благородно пошёл в угол соперника, обнял и поцеловал его. Следом победитель выразил уважение Билли Коллинзу-старшему, сказав пару тёплых слов и хлопнув по плечу. Тренер улыбнулся в ответ, но касание перчатки ему не понравилось. Он схватил Ресто за руку, мгновенно помял перчатку и стал кричать: «Инспектор, инспектор! В этих перчатках нет набивки! В этих проклятых перчатках совсем нет набивки! Судьи, сюда, смотрите!» Ресто пытался вырваться, но хватка бывшего боксёра оказалась крепка. Минутой ранее светившийся от радости боец беспомощно смотрел в сторону тренера, на его лице появился испуг.

Боксёрский поединок стал причиной массовых беспорядков в США. Волнения охватили 25 штатов Невероятная история Джека Джонсона — первого темнокожего чемпиона в супертяжёлом весе в истории.

Ресто и его тренер хотели незамеченными выскользнуть с арены, но дорогу им преградили инспекторы матча. Панама Льюис начал кричать, что перчатки были выданы организаторами боя. Первичный осмотр дал шокирующие результаты: из перчаток была извлечена практически вся набивка. Именно поэтому удары Ресто, никогда не славившиеся своей мощью, мгновенно превратили лицо Коллинза в один большой синяк. Остаётся только удивляться крепости Ирландца, на протяжении 10 раундов получавшего удары фактически голыми кулаками. Через несколько лет выяснилась и другая подробность: бинты Ресто были пропитаны раствором гипса, который затвердел и превратил кулаки в настоящие дубинки.



Итог боя был отменён, после чего началось уголовное расследование. Полиция подозревала, что на грязные трюки команда боксёра пошла не только ради простой победы. Как стало известно значительно позже, на победе Ресто заработали серьёзные люди из уголовного мира. Они сделали ставки на аутсайдера, зная про «туза в рукаве», и буквально озолотились. Разумеется, свою долю получили и боксёр с тренером. Вердикт суда был строг: Луис Ресто был признан виновным и отправился в тюрьму на два с половиной года, Панама Льюис получил на два года больше.

Бой знаменитых тяжеловесов завершился массовой дракой. Тренера унесли на носилках. Видео Анджей Голота постоянно бил Риддика Боу в пах, из-за чего был дисквалифицирован.

Куда трагичнее сложилась история проигравшего боксёра. По разным оценкам, Билли Коллинз-младший из-за получения многочисленных тяжёлых ударов частично лишился зрения. В результате с боксёрской карьерой пришлось немедленно закончить. У спортсмена на фоне неудач началась тяжёлая депрессия, сопровождавшаяся регулярным употреблением алкоголя. Не прошло и девяти месяцев после боя, как Коллинз-младший ушёл из жизни. Машина, которой он управлял, на огромной скорости врезалась в водопроводную трубу. Семья Коллинза предположила, что он свёл счёты с жизнью.

Впереди было ещё много лет бесплодных судебных тяжб. Коллинз-старший надеялся получить компенсацию за испорченную судьбу своего сына. Сначала он подал иск против компании-производителя перчаток, но его оппоненты доказали, что структура перчаток была изменена уже после вручения экипировки боксёрам. Следом тренер судился с атлетической комиссией Нью-Йорка, требуя денег и наказания инспекторов, допустивших преступную халатность. И вновь ничего не получилось: слишком размытые формулировки обязанностей инспектора не позволили наказать хоть кого-либо. Семья не получила ни доллара.



Луис Ресто отсидел свой срок и вышел из тюрьмы. Почти 15 лет он пытался вернуться в спорт, после чего получил лицензию и стал выполнять обязанности секунданта. Также экс-боец работал тренером, отлично находя подход к молодому поколению. В 2008 году Ресто согласился на участие в съёмках документального фильма «Смерть на ринге». Там пуэрториканец подтвердил, что пошёл на грандиозный обман благодаря настойчивому предложению своего тренера. Он провёл с «хитрыми перчатками» три поединка и помимо этого использовал сильный допинг. Ресто принёс искренние извинения семье погибшего и посетил могилу Билли Коллинза-младшего. 74-летний тренер Панама Льюис жив по сей день. Он полностью отрицает свою вину.