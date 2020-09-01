«Нельзя бороться со временем». Легенда ММА Даниэль Кормье завершил карьеру

Даниэль Кормье опубликовал заявление об уходе из спорта: «Не собираюсь больше драться. Проиграл два боя подряд впервые в карьере. Нужно понимать, когда приходит время закончить. Всё кончено. И я не грущу. Нет ничего лучше недели перед боем, но нужно понимать, когда пора остановиться. И мне пора».

Решение Кормье было ожидаемым: спортсмен обещал закончить карьеру сразу после третьего боя со Стипе Миочичем. Но вряд ли это утешит преданных поклонников смешанных единоборств. Вместе с американцем по прозвищу ДиСи уходит целая эпоха ММА: великие победы и великие поражения Кормье стали классикой спорта.

Будучи школьником, Кормье случайно попал на тренировки по вольной борьбе, и они пришлись ему по вкусу. Коренастый и выносливый парень стал тренироваться, демонстрировал отличные успехи и поступил в колледж, получив спортивную стипендию. По окончании колледжа Даниэль сконцентрировался только на спорте: его вершиной в качестве любителя стали Олимпийские игры 2004 года. Американец добрался до полуфинала, где вчистую проиграл россиянину Хаджимурату Гацалову. До бронзы тоже дотянуться не удалось, и Кормье вернулся домой без наград.

Великана не спасли огромные руки. Бигфута снёс мелкий и пузатый Кормье. Видео Антониу Силву капитулировал перед пушечными ударами базового борца.

Проведя в борьбе ещё несколько лет, Кормье заинтересовался смешанными единоборствами, набравшими серьёзную популярность. Поработав над ударной техникой, ДиСи дебютировал на турнире претендентов Strikeforce в тяжёлом весе и легко нокаутировал двух оппонентов. Несмотря на свою борцовскую базу, Даниэль в основном полагался на работу в стойке, нанося жёсткие апперкоты и боковые удары. В 2012 году Кормье выиграл Гран-при Strikeforce в тяжёлом весе, одолев таких бойцов, как Антониу Силва, Джефф Монсон и Джош Барнетт. После того как UFC выкупила промоушен, Кормье оказался под крылом Даны Уайта.

Даниэль решил перебраться в полутяжёлый вес, где вскоре добрался до чемпионского боя с Джоном Джонсом. Именно от Костлявого бывший борец потерпел первое поражение в карьере, вчистую уступив по итогам пяти раундов. Впрочем, чуть позже Кормье всё-таки завоевал пояс: Джонс был отстранён UFC из-за скандальной автомобильной аварии, после чего чемпионство разыграли ДиСи и Энтони Джонсон. Кормье поймал оппонента на удушающий приём и следом выиграл ещё три поединка, пока вернувшийся Джонс его не нокаутировал. Впрочем, у заклятого соперника Даниэля нашли допинг и аннулировали результаты боя.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Оставшись чемпионом как полутяж, Кормье решил завоевать пояс тяжёлого дивизиона. Учитывая его заслуги, ДиСи сразу получил чемпионский бой со Стипе Миочичем. Кормье не мог упустить такого шанса и сенсационно нокаутировал Миочича в первом раунде, добившись фантастического достижения – объединения двух поясов. Следом была победа над Дерриком Льюисом и продолжение трилогии с Миочичем. Увы, постаревший Даниэль не сумел вновь удивить недругов и проиграл два подряд поединка со Стипе. Друг Хабиба Нурмагомедова сражался отчаянно, однако его выносливость на 42-м году жизни серьёзно подсела.

Миочич – величайший тяжеловес в истории UFC. Легендарная карьера Кормье завершена? Ди Си сражался все пять раундов и даже забрал два. Но Стипе провёл тактически безупречный бой и сохранил чемпионский пояс.

Кормье был прекрасным бойцом, которого любило большинство болельщиков. Великолепные удары с обеих рук, непревзойдённая борьба, улыбчивость и добродушный характер – только часть из того, чем запомнится ДиСи. Да, он так и не сумел одолеть Джонса и выиграть трилогию с Миочичем. Зато Кормье перебил целую плеяду великолепных бойцов и добился всех чемпионских поясов, за которые боролся. При этом Даниэль не был уникальным атлетом: рост 180 сантиметров, не самые длинные руки и солидный животик не мешали ему отправлять в нокаут великанов. Легендарному бойцу можно только пожелать удачи – он уходит вовремя.