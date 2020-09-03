Локтем с разворота – точно в челюсть. Яркий нокаут от скандального бойца Имадаева. Видео

6 сентября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 176. Главным поединком вечера будет встреча тяжеловесов Алистара Оверима и Августо Сакаи, но и другие бои обещают быть интересными. В основном карде подерётся россиянин Зелим Имадаев, соперником которого будет яркий бразильский спортсмен Мичел Перейра. Для обоих поединок максимально важен: спортсмены неудачно провели последние бои и могут вылететь из главного промоушена планеты. Перейра — обладатель одной из самых необычных бойцовских техник, но Имадаев тоже умеет удивлять.

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29 сентября 2017 года Имадаев встречался с соотечественником Юрием Изотовым в рамках FNG Fight Nights Global 74. Изотов шёл на серии из трёх поражений и не мог считаться фаворитом поединка с Имадаевым, имевшим статус непобеждённого бойца с рекордом 6-0. От Зелима по традиции ждали зрелищного боя: спортсмен ни разу не доводил свои поединки до судейских решений, стабильно нокаутируя соперников. Чеченский боец не подвёл болельщиков, добившись одного из самых красивых нокаутов в карьере.

Права на видео принадлежат промоушену Fight Nights Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале промоушена в YouTube.

Изотов начал поединок активно, попытавшись прижать соперника к сетке. Имадаев избежал попытки затянуть его в партер, хотя защищался в клинче на протяжении двух минут. Оказавшись в стойке, Зелим нанёс мощный лоу-кик, после чего бойцы всё-таки оказались на канвасе. В партере Изотов успеха не добился, и на четвёртой минуте Имадаев выбрался на удобную для него дистанцию. Много времени ему не понадобилось: вскоре непобеждённый спортсмен нанёс красивейший удар локтем с разворота. Изотов принял удар челюстью и рухнул на настил, где его быстро добили.

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Имадаев проиграл оба своих поединка в UFC, однако успел стать героем скандалов. Максу Гриффину россиянин показывал неприличный жест между раундами. Также американец жаловался, что Зелим неоднократно пытался подраться с ним ещё до боя. К тому же Имадаева попросили покинуть известный тренировочный зал Xtreme Couture из-за слишком жёсткой работы в спаррингах. Сам Имадаев считает, что у него просто такой стиль: «С Гриффином у меня ничего не было. Если бы у меня с ним были какие-то проблемы, я бы его побил прямо там же. Мой стиль – это всё или ничего. Я очень много тренируюсь и оставляю всего себя в зале, и буду оставлять».