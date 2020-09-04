Жёсткий бой бывших друзей. Как Александр Емельяненко нокаутировал Сергея Харитонова. Видео

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов – одни из самых громких имён российского ММА. На счету бойцов немало громких достижений: Харитонов побеждал Алистара Оверима и Фабрисиу Вердума, Емельяненко – Габриэля Гонзагу и Дэна Бобиша. Сергей и Александр начинали полноценную карьеру в смешанных единоборствах вместе, тренируясь в команде Russian Top Team. Спортсмены были друзьями и даже жили в одной комнате, пока Александр вместе с братом Фёдором не решил покинуть команду в 2003 году.

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Вскоре Емельяненко-младший и Харитонов встретились уже в качестве соперников. 10 сентября 2006 года бойцы провели поединок на турнире PRIDE Final Conflict Absolute. Оба спортсмена хотели закрыть предыдущие поражения: Александр обидно уступил Джошу Барнетту болевым приёмом на руку, Сергей не справился с коленями Оверима в первой встрече с голландцем. Однозначного фаворита в противостоянии двух россиян не было, но большая часть экспертов склонялась к победе Харитонова нокаутом.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Соперники отказались от разведки, сразу начав обмениваться ударами. Емельяненко в стойке был немного быстрее, регулярно пробивая защиту десантника. Однако вскоре Харитонов поймал брата Последнего Императора встречным ударом, отправив в нокдаун. Провести полноценное добивание Сергею не удалось, после грамотной работы Емельяненко в партере судья поднял бойцов. На седьмой минуте Харитонов пропустил два жёстких удара, между которыми дерзко просил ударить себя ещё, и неловко опустился в подобие нокдауна. Александр мгновенно обрушил на голову противника град ударов кулаками и коленями, после чего судья остановил поединок. Харитонов был недоволен, но шансов выбраться у него не было.

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Впереди у спортсменов были долгие годы карьеры. Харитонов был успешнее: он чаще дрался со звёздными бойцами и больше побеждал. Емельяненко-младший имел проблемы вне октагона, постоянно становился героем скандалов и в 2014 году угодил в тюрьму. Именно после возвращения Александра на свободу и начался его «горячий» конфликт с Харитоновым. Если между ними ранее были просто натянутые отношения, то жёсткие заявления десантника положили начало настоящей вражде. Теперь Емельяненко и Харитонов очень хотят подраться друг с другом вновь, осыпая друг друга колкостями в интернете. Но впереди у Сергея бой по правилам бокса – 11 сентября он встретится с Дэнни Уильямсом.