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Александр Емельяненко нокаутировал Сергея Харитонова, полное видео боя

Александр Емельяненко нокаутировал Сергея Харитоно
Александр Фролов
Жёсткий бой бывших друзей. Как Александр Емельяненко нокаутировал Сергея Харитонова. Видео
После поединка прошло 14 лет, но знаменитые бойцы не оставляют надежды подраться вновь.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов – одни из самых громких имён российского ММА. На счету бойцов немало громких достижений: Харитонов побеждал Алистара Оверима и Фабрисиу Вердума, Емельяненко – Габриэля Гонзагу и Дэна Бобиша. Сергей и Александр начинали полноценную карьеру в смешанных единоборствах вместе, тренируясь в команде Russian Top Team. Спортсмены были друзьями и даже жили в одной комнате, пока Александр вместе с братом Фёдором не решил покинуть команду в 2003 году.

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Вскоре Емельяненко-младший и Харитонов встретились уже в качестве соперников. 10 сентября 2006 года бойцы провели поединок на турнире PRIDE Final Conflict Absolute. Оба спортсмена хотели закрыть предыдущие поражения: Александр обидно уступил Джошу Барнетту болевым приёмом на руку, Сергей не справился с коленями Оверима в первой встрече с голландцем. Однозначного фаворита в противостоянии двух россиян не было, но большая часть экспертов склонялась к победе Харитонова нокаутом.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Соперники отказались от разведки, сразу начав обмениваться ударами. Емельяненко в стойке был немного быстрее, регулярно пробивая защиту десантника. Однако вскоре Харитонов поймал брата Последнего Императора встречным ударом, отправив в нокдаун. Провести полноценное добивание Сергею не удалось, после грамотной работы Емельяненко в партере судья поднял бойцов. На седьмой минуте Харитонов пропустил два жёстких удара, между которыми дерзко просил ударить себя ещё, и неловко опустился в подобие нокдауна. Александр мгновенно обрушил на голову противника град ударов кулаками и коленями, после чего судья остановил поединок. Харитонов был недоволен, но шансов выбраться у него не было.

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Впереди у спортсменов были долгие годы карьеры. Харитонов был успешнее: он чаще дрался со звёздными бойцами и больше побеждал. Емельяненко-младший имел проблемы вне октагона, постоянно становился героем скандалов и в 2014 году угодил в тюрьму. Именно после возвращения Александра на свободу и начался его «горячий» конфликт с Харитоновым. Если между ними ранее были просто натянутые отношения, то жёсткие заявления десантника положили начало настоящей вражде. Теперь Емельяненко и Харитонов очень хотят подраться друг с другом вновь, осыпая друг друга колкостями в интернете. Но впереди у Сергея бой по правилам бокса – 11 сентября он встретится с Дэнни Уильямсом.

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