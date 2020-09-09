Пойдёт ли Дана против шейхов? В ОАЭ сделали новый заход на реванш Хабиб — Макгрегор

Знаменитый бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошёл в 2018 году, но возможный реванш до сих пор вызывает огромный интерес. В Абу-Даби, где расположен «Бойцовский остров», рассказали о желании провести второй поединок россиянина и ирландца. Глава департамента туризма Саид Аль Саид уверен, что всё пройдёт на высшем уровне. «Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе. И я думаю, что Дана Уайт также разделяет это мнение с нами. Мы это доказали уже проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить всё к турниру на высочайшем уровне», — цитирует Саида «РБК».

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Такое заявление из уст высокопоставленного чиновника – серьёзный звоночек для руководства UFC. Деньги шейхов ОАЭ имеют огромное значение для промоушена, недаром Уайт недавно анонсировал очередную гряду турниров на «Бойцовском острове». В Абу-Даби давно ведут мягкий натиск на организацию, твёрдо рассчитывая провести реванш двух великих бойцов. Заявления чиновников — лишь очередной инструмент давления. Сумеет и захочет ли Уайт «выстоять» – большой вопрос.

Сам Нурмагомедов недавно прокомментировал возможность реванша: «Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди — претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О Макгрегоре я даже не думаю. Всё, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят медиа и так далее, меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог».

Хабиб прав – он спокойно разобрался с Макгрегором, воспользовавшись пробелами в навыках ирландца. Вряд ли за два года Конор серьёзно прибавил в грэпплинге. Печально Известный с недавнего времени вовсе завершил карьеру и практически не тренируется, о чём говорит его растущая в объёмах фигура. Впрочем, уход из спорта и физическая форма – проблемы, которые ирландец легко решит при наличии мотивации. Макгрегор давно просил реванша с Хабибом, встреча с дагестанцем может вернуть его в октагон. К тому же поединку обеспечен громадный интерес: Конор заработает большие деньги, которые сможет вложить в бизнес.

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Если Нурмагомедов справится с опаснейшим Джастином Гэтжи, то бой с Макгрегором станет вполне реален. Пока основным претендентом на встречу с россиянином считается Жорж Сен-Пьер, но здесь существует немало препятствий. Канадскому спортсмену скоро стукнет 40, он не дрался три года и скептически относится к возвращению. Сен-Пьер никогда не выступал в лёгком весе, а Хабиб наотрез отказывается подниматься на категорию выше. Несмотря на все разговоры, ЖСП до сих пор не получил от UFC даже предварительной версии контракта на бой с Нурмагомедовым.

Если встреча с Сен-Пьером сорвётся, для Хабиба не останется соперников. Весь лёгкий дивизион, за исключением Тони Фергюсона, капитулировал перед напором дагестанца. Нурмагомедов хочет завершить карьеру с рекордом 30-0: бой с Макгрегором будет идеальным для красивого ухода. Статусный реванш принесёт огромные деньги, что является немаловажным фактором перед «пенсией». Спортивный принцип окажется на втором плане, что простительно для заключительного боя в карьере. Таким образом, шансы увидеть вторую встречу Хабиба и Макгрегора достаточно высоки. Но сначала Хабибу нужно справиться с Гэтжи.