Поднял соперника и потерял сознание. Самое обидное поражение в карьере Масвидаля. Видео

Хорхе Масвидаль – один из самых скандальных бойцов UFC. Американец с кубинскими корнями постоянно ругается с соперниками, жёстко высказывается по любому поводу и обладает настоящим поясом «главного плохиша», который ему вручал сам Дана Уайт. К эпатажному поведению прилагаются отличные спортивные навыки: Масвидаль – великолепный спортсмен, недавно претендовавший на чемпионский титул полусреднего веса. 12 июля Хорхе проиграл Камару Усману в битве за пояс, но поражение стало далеко не первым в его карьере.

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35-летний Масвидаль выступает на профессиональном уровне 17 лет: в общей сложности он проиграл 14 поединков, из которых только три – досрочно. Сам Хорхе в одном из старых интервью назвал «самой обидной» неудачу, которую он потерпел 1 мая 2009 года. Тогда американец проводил свой второй бой под эгидой промоушена Bellator. Его соперником был опытный Тоби Имада, имеющий японское происхождение. Масвидаль шёл на серии из трёх побед, удачная полоса Имады насчитывала сразу семь поединков.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Хорхе, тогда выглядящий несколько иначе, нежели сейчас, начал бой с активного «обстрела» руками. Имада пытался активно уклоняться, но всё равно пропустил несколько жёстких ударов. Позже Масвидаль донёс до оппонента могучее попадание коленом, после чего Тоби оказался на канвасе. Хорхе продолжал доминировать и уверенно забрал два раунда, но заключительная пятиминутка стала для него разочарованием. В одном из эпизодов Масвидаль поднял Имаду и понёс того на плечах, не заметив, как на его шее защёлкнулся обратный треугольник. Хорхе не сдавался и «дотерпел» до потери сознания, после чего судья немедленно остановил поединок.

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После того поражения Масвидаль провёл ещё 28 поединков в разных организациях. Кубинский американец выступает с переменным успехом и до пояса пока не добрался, зато стабильно «даёт шоу». Его лучшим перформансом стал самый быстрый нокаут в истории UFC: Хорхе брутально свалил Бена Аскрена ударом колена на пятой секунде. Победная серия Имады прервалась вскоре после встречи с Масвидалем. Тоби ещё долго дрался с многочисленными оппонентами, завершив карьеру в 2013 году после ничейной встречи с Хироюки Такая.