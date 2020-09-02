96 лет на двоих. Плейбой нокаутировал чемпиона мира по самбо за 14 секунд. Видео

28 августа в Ростове-на-Дону прошёл турнир FNGMMA: Фестиваль 75 лет Великой Победы. Среди прочих в программе бойцовского вечера значился поединок 44-летнего Юрия Киселёва с 52-летним Тимуром Магдиевым. Киселёв начал бой с активного прессинга, при этом двигаясь несколько нестандартно для бойца ММА – в широкой стойке с активными махами руками. Магдиев неторопливо отступал, стараясь концентрироваться на защите, но всё же пропустил мощный удар справа. Больше и не потребовалось: представляющий Таганрог спортсмен оказался в глубоком нокауте. Ветеранам хватило 14 секунд, чтобы выявить победителя.

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Киселёв стал известен в 2004 году, когда вместе со сборной Украины стал «чемпионом Шаолиня», выиграв турнир по ушу-саньда. Других больших успехов за ним замечено не было, если не считать того факта, что Юрий некоторое время встречался с певицей Лолитой. Зато спортсмен не лезет за словом в карман: «Дипломы в Китае нам выписывал монах, у которого на каждой руке было по 16 колец. Причём каждое кольцо весит по килограмму. Вообще, в Китае меня за глаза прозвали «Белым воином». Я – чемпион мира по боям без правил. Играл в кино, есть мысли о Голливуде. Персональный приём – вытаскиваешь палец и бьёшь в глаз». Бойцовский рекорд Киселёва сейчас составляет 6-5.

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«Человек с судьбой» и Тимур Магдиев. Уроженец Махачкалы добивался серьёзных успехов в дзюдо и самбо: в его биографии указаны многочисленные победы на чемпионатах мира среди мастеров. Также Магдиев в разные годы успешно занимался каратэ, смешанными единоборствами и бодибилдингом. Спортсмен не чурается общественной работы и успел получить сразу два высших образования. Перед поединком с Киселёвым бойцовский рекорд Магдиева был объявлен как 15-2, но авторитетный сайт Sherdog находит у Тимура только два официальных боя по правилам ММА.

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Физическая форма ветеранов действительно восхищает, но стоит ли устраивать бои между настолько возрастными бойцами? После 40 лет риск осложнений из-за нокаута многократно возрастает, а зрелищность таких поединков обычно вызывает серьёзное сомнение. С другой стороны, можно вспомнить планируемую встречу Майка Тайсона и Роя Джонса, но там на кону имена и деньги совсем другого уровня. К тому же отсидеться в обороне по правилам бокса всё-таки легче, нежели в смешанных единоборствах. Безусловно, Киселёв и Магдиев подарили болельщикам классный нокаут. Однако такие бои хотелось бы наблюдать как можно реже.