Пяткой в ухо, бэкфист в челюсть. Джонни Уокер любит жёсткие нокауты. Видео

Джонни Уокер – один из самых харизматичных бойцов полутяжёлого дивизиона UFC. Бразилец никогда не лезет за словом в карман, с удовольствием поддевая конкурентов. В августе Уокер раскритиковал высказывание россиянина Вадима Немкова, назвавшего себя лучшим полутяжеловесом мира после завоевания чемпионского пояса Bellator. «Я уверен, что UFC находится на другом уровне. Бойцы UFC лучше выступают, их физическая форма лучше, они способны на большее. Это крупнейший промоушен в мире. Ты должен победить кого-то, чтобы доказать, что лучший. Если боец не дерётся с соперниками высокого уровня, то нельзя называть его лучшим в мире».

«Хабиб – лучший боец в мире». Трамп привязал бой Орла и Гэтжи к выборам в США. LIVE! На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.

Пока Немков не попробует свои силы в главном промоушене мира, опровергнуть или подтвердить мнение Уокера будет невозможно. Сам 28-летний Джонни дерётся в UFC уже два года, попав в организацию благодаря победе на очередном турнире контендеров. До попадания под крыло Даны Уайта бразилец выступал в многочисленных промоушенах средней руки, зарекомендовав себя как великолепного нокаутёра. Уокер в редчайших случаях доводил поединки до судейского решения или выигрывал сабмишеном, предпочитая брутально «выключать» соперников.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Карьеру Уокера в UFC началась идеально. За полгода с небольшим Джонни в блестящем стиле нокаутировал сразу трёх крепких бойцов – Халила Раунтри, Джастина Ледета и Мишу Циркунова. Ни один из соперников не продержался и раунда, капитулировав перед ударной мощью бразильца. Раунтри упал на канвас после удара локтем, Циркунов получил попадание коленом в прыжке, но ярче остальных проиграл Ледет. Джастин, у которого на тот момент было всего одно поражение в карьере, сначала получил жёсткий удар пяткой в ухо, после чего встретил челюстью сокрушительный бэкфист Уокера. Провести добивание оглушённого оппонента было для Джонни делом техники.

Поднял соперника и потерял сознание. Самое обидное поражение в карьере Масвидаля. Видео Хорхе терпел до последнего, но треугольник Тоби Имады оказался слишком надёжным.

После боя с Циркуновым бразильский спортсмен умудрился получить глупую травму: Уокер отпраздновал победу движением из брейк-данса, из-за чего серьёзно повредил себе плечо. Джонни пообещал больше не праздновать успех таким странным образом, но победы внезапно кончились. В следующем поединке Уокер улетел в нокаут от Кори Андерсона на третьей минуте. Бойца подвели дерзость и расслабленность, которые отметил даже Дана Уайт. 15 марта 2020 года бразилец проиграл вновь, уступив единогласным судейским решением Никите Крылову. Теперь Уокер получил шанс реабилитироваться: в ночь на 20 сентября он подерётся с Райаном Спэнном в рамках Fight Night Night 178.