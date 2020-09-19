Нокаутированный боец лежал без сознания 15 минут. Судья поздно остановил поединок? Видео

Смешанные единоборства остаются одним из самых опасных видов спорта. Бойцы получают тяжелейшие травмы после попаданий руками и ногами, особенно жестокими являются добивающие удары. До летальных исходов, к счастью, доходит крайне редко, но ни один спортсмен не может считать себя в безопасности после выхода в клетку. На турнире промоушена Cage Fury произошёл очередной опаснейший случай, который заставил как следует поволноваться бойцов и болельщиков.

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Во втором по значимости поединке вечера встречались полулегковесы Джордан Титони и Пэт Сабатини. Оба не хватают звёзд с неба, но являются крепкими и выносливыми спортсменами. Сабатини, считавшийся фаворитом благодаря лучшей статистике, начал точно бить уже на стартовых секундах. Титони регулярно пропускал, его защита практически не останавливала Пэта. На третьей минуте Сабатини обстрелял своего соперника десятком жёстких ударов с обеих рук, после чего судья объявил нокаут. Возможно, остановить бой стоило раньше – проигравший утратил координацию движений за десяток секунд до решения рефери. С другой стороны, Титони оставался на ногах до последнего, упав только после официальной остановки.

Права на видео принадлежат промоушену Cage Fury Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в аккаунте Cage Fury в «Инстаграме».

Титони рухнул на канвас и мгновенно потерял сознание. В октагон сразу бросились трое врачей, но спортсмен никак не приходил в чувство, несмотря на все усилия. Титони находился в таком состоянии целых 15 минут, заставив болельщиков волноваться за его жизнь и здоровье. Очень нервничал и победитель, тщательно следящий за происходящим и обеспокоенно разговаривающий с секундантами. Наконец, Титони пришёл в себя и его сразу положили на носилки, чтобы доставить в машину скорой помощи.

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Спортсмен постарался успокоить болельщиков, показав им большой палец во время того, как его выносили с арены. Команда Титони вскоре сообщила, что он чувствует себя нормально. В течение суток Джордан прошёл детальное медицинское обследование, включая томографию, которое не обнаружило у него опасных повреждений. Боец проведёт ещё несколько дней в больнице, но уже горит желанием вернуться к тренировкам. Его храбростью можно только восхищаться.