«Бился за титул, а через пару минут – за свою жизнь». История трагедии Левандера Джонсона

Левандер Джонсон в начале двухтысячных входил в боксёрскую элиту лёгкой и первой полусредней весовых категорий. Джонсон не был непобеждённым бойцом: на пути к чемпионскому титулу он проиграл четыре поединка. Одно из поражений американцу нанёс знаменитый советско-киргизский спортсмен Орзубек Назаров. В основном Джонсон полагался на мощный удар, завершив нокаутами 26 из 34 выигранных боёв. Левандер считался настоящим трудягой: он никогда не был большим талантом, добиваясь успеха за счёт упорных тренировок и тяжёлой работы.

Был примером для Мохаммеда Али и никогда не проигрывал. История Рокки Марчиано 49 побед, 43 нокаута, 0 поражений – есть ли в истории более великий боксёр?

17 июня 2005 года 35-летний боксёр наконец достиг своей мечты, завоевав чемпионский пояс лёгкого веса по версии IBF. Джонсон отобрал титул у итальянца Стефано Дзоффа, нокаутировав его в седьмом раунде. Левандер не побоялся драться на территории соперника и после победы в Милане буквально светился от счастья. В интервью спортсмен выразил уверенность, что его трудные годы без рекламных контрактов и больших заработков позади. Не менее доволен был промоутер боксёра Лу ДиБелла, видевший в возрастном подопечном неплохой потенциал на ближайшие пару-тройку лет.

Первую защиту титула Левандер провёл ровно через три месяца после его завоевания. Соперником уроженца Нью-Джерси стал мексиканский боксёр Хесус Чавес, не хватающий звёзд с неба, но крепкий и упрямый спортсмен с плотным ударом. Чемпион проводил «добровольную» защиту и сам выбрал Чавеса в качестве оппонента. Хесус тогда шёл только 11-м в рейтинге лучших легковесов организации и считался лёгкой добычей для Джонсона. Однако в ринге сразу всё пошло не совсем так, как многими предполагалось.

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

С первых минут Чавес захватил инициативу, успешно пробивая защиту чемпиона. Левандер действовал непривычно вяло, в основном стараясь ловить противника мощными боковыми ударами. Выносливый претендент продолжал разбивать Джонсона раунд за раундом, практически не ослабляя давления. Тотальным преимущество Чавеса назвать всё-таки было нельзя: периодически чемпион «взрывался» опасными атаками и пытался поймать мексиканца на лаки-панч. В 11-м раунде судья Тони Уикс, наблюдая за градом ударов по голове зажатого у канатов Левандера, принял решение остановить поединок, объявив победу Чавеса техническим нокаутом. Джонсон и его отец Билл, выполняющий функции тренера, были недовольны таким решением.

Потерявший титул боксёр взволнованно поговорил с отцом и отправился в раздевалку, где внезапно растянулся на полу, потеряв сознание. Джонсона-младшего немедленно отправили в медицинский центр, где обследование выявило серьёзные повреждения мозга. Спортсмену оперативно провели операцию и погрузили в искусственную кому, но шансов на выздоровление было очень мало. Левандер, несмотря на негативные прогнозы врачей, продержался целых пять дней, дав повод для робкой надежды. Однако 22 сентября его состояние стремительно ухудшилось, и боксёр скончался, не приходя в сознание. У него остались жена и четверо детей.

«Судья, взгляни на его перчатки!» Грандиозный боксёрский обман, ставший трагедией Билли Коллинз завершил карьеру из-за мошенничества соперника. Вскоре Ирландец погиб.

Семья бойца не стала искать виноватых. Ранее Джонсон успешно проходил все медицинские тесты и чувствовал себя отлично. Чемпион сам выбрал в соперники Чавеса и оставался на ногах до остановки поединка. Судью тоже сложно обвинять: Левандер полноценно дрался точно до той минуты, когда Тони Уикс замахал руками и закончил бой.

Победителю, который был очень расстроен столь печальным исходом, отец погибшего даже отправил специальное письмо, где назвал Чавеса «великим чемпионом» и просил не винить себя. Джонсон-старший подытожил трагедию печальной фразой: «Мой сын бился за титул чемпиона мира, а через пару минут стал бороться за свою жизнь. Увы, он проиграл».