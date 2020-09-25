Холл схватился за голову и упал. После ударов Косты его пришлось везти в больницу. Видео

Грядущий UFC 253 по составу участников будет одним из самых сильных турниров за последние несколько месяцев. В главном поединке вечера непобеждённый Пауло Коста попробует отнять чемпионский пояс среднего веса у Исраэля Адесаньи, который тоже никогда не проигрывал. С небольшим перевесом фаворитом считается действующий обладатель титула, но Коста – опаснейший противник. Бразилец по прозвищу Боррачинья в день боя будет весить 90-95 килограммов и может снести Адесанью за счёт физической мощи. Помимо силы у Косты ещё имеется великолепная ударная техника.

«Пауло Коста – настоящий читер». Бразильский средневес между боями весит 100 килограмм Исраэль Адесанья уверен, что его сопернику помогают запрещённые препараты.

Коста – весьма нетипичный бразилец. Он имеет чёрный пояс по джиу-джитсу, но в октагоне старается избегать работы в партере. Из 13 официальных поединков Боррачиньи лишь один завершился сабмишеном, коронка бойца – жёсткие нокауты. Весящий между боями около центнера Коста целиком полагается на свой могучий удар, который редко кто может выдержать. В основном спортсмен старается атаковать руками, демонстрируя хорошую боксёрскую технику. Периодически Пауло выбрасывает и хлёсткие удары ногами, но все свои нокауты в UFCон оформил именно кулаками.

Одним из самых зрелищных в карьере бразильца получился поединок с Юрайей Холлом. Опытный ямаец Холл, сам являющийся отличным ударником, встретился с Боррачиньей 7 июля 2018 года в Лас-Вегасе. Чуть раньше Холл прервал серию из трёх поражений и планировал упрочить своё положение в промоушене. Коста же ворвался в UFС тремя красивыми нокаутами и во всех интервью утверждал, что легко «переедет» Холла.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Бойцы начали поединок активно, при этом сохраняя осторожность. Холл пробивал джебы, Коста проверял оппонента хай-киками. На третьей минуте бразилец, у которого уже появилась первая ссадина, впервые пробил защиту ямайца плотным ударом сбоку. Боррачинья наращивал давление, выбрасывая тяжёлые удары: до конца первого раунда Холл принял серьёзный урон. После перерыва Коста продолжил идти вперёд, на что ямаец отвечал неплохими джебами. Однако каждой минутой Холл ловил всё больше жёстких попаданий кулаками, после одного из которых Юрайю «повело». Боррачинья продолжил «вколачивать гвозди» и вскоре Холл не выдержал, упав и схватившись за голову руками. После боя проигравший пожаловался на головные боли и его отправили в больницу, где, к счастью, не обнаружили серьёзных повреждений.

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Коста доказал, что у него есть не только кулаки, но и крепкая челюсть: Холл пробил ему в голову 90 акцентированных ударов. Адесанье будет непросто нокаутировать Боррачинью, однако перед чемпионом такой задачи и не стоит. Огромная мышечная масса станет препятствием для выносливости Косты, которому будет противостоять лёгкий и быстрый оппонент. К тому же Адесанья уже побеждал раскаченного бойца с сильным ударом, по итогам пяти раундов одолев Йоэля Ромеро. Коста же уверен, что его кулаки догонят чемпиона: «Я могу давить все 25 минут боя. В моих руках много сил. Мне нужен просто один удар, чтобы всё закончить».