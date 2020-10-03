В UFC дебютирует крутой дагестанец из Франции. Нассурдин повторит путь Чимаева?

В ночь на 4 октября на знаменитом «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Island 4. Состав участников собран достаточно солидный: в главном бою вечера сразятся знаменитая Холли Холм и опасная Ирэн Алдана. 38-летняя Холм – бывшая чемпионка UFC, известная благодаря победе над Рондой Роузи и начавшая новый поход за титулом. Алдана обладает тяжелейшим нокаутирующим ударом, однако Холм по прозвищу Дочь Проповедника может противопоставить свои фантастические хай-кики.
Второй по статусу станет встреча тяжеловесов Йоргана де Кастро и Карлоса Фелипе, которые заканчивают нокаутами 75% своих поединков. Оба крупных (115+ килограмм) мужчины будут максимально мотивированы: свои последние бои они проиграли, причём Фелипе проиграл гражданину Молдовы Сергею Спиваку. Поединок тяжеловесов – почти всегда отличное зрелище, особенно, если они любят «зарубиться».
К сожалению, российских бойцов на турнире, также носящем название UFC on ESPN 16, представлено не будет. Однако это только формальность, ведь в прелимах подерётся Нассурдин Имавов – уроженец Дагестана с французским паспортом, иногда действующий под прозвищем «Русский снайпер».
Подпись: Права на видео принадлежат ARES Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ARES Fighting Championship.
За 25-летним средневесом стоит последить внимательно: Имавов идёт на серии из восьми побед и обладает достойным уровнем мастерства. Кто знает, может, по пути Хамзата Чимаева пойдёт другой наш бывший соотечественник?
В основном карде UFC Fight Night будет ещё одна женская схватка, где сойдутся Жермейн де Рандами и Джулианна Пенья. Рандами удерживает первую строчку женского легчайшего веса и выйдет в октагон впервые после поражения от Аманды Нуньес. Её соперница – в прямом смысле «горячая» девушка, в активе которой есть даже драки в барах. Вспыльчивая красавица удачно вернулась после рождения ребёнка, одолев Никко Монтанью решением судей, и хочет вскоре бороться за пояс.
Открывать основной кард будет дебютный поединок в UFC сербского средневеса Душко Тодоровича. Спортсмен из братской страны обладает бойцовским рекордом 9-0, лишь раз доведя свой бой до судейского решения. Недавно Тодорович сенсационно выиграл турнир претендентов Даны Уайта и на UFC Fight Island 4 сразится с Декуэном Таунсендом, обладающим солидным опытом ММА.
Отдельно стоит отметить, что абсолютно все бойцы сумели сделать нужный вес. Не подкачали даже спортсмены из предварительного карда, на последних турнирах регулярно проваливающие одно-два взвешивания. В прелимах UFC on ESPN 16 самое громкое имя у Карлоса Кондита по прозвищу Прирождённый убийца. Бывший временный чемпион UFC вот-вот будет уволен из промоушена, имея серию из пяти поражений. Бой с Куртом МакГи – его последний призрачный шанс зацепиться за новый контракт.
Ивент начнётся 4 октября 2020 года в 02:30 по московскому времени со стадии предварительного карда. Основной кард начнётся в 05:30 мск. Все поединки покажет официальное приложение UFC Fight Pass, а также телеканал UFC ТВ, который доступен у оператора спутникового телевидения Триколор и на платформе Wink Ростелекома.
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