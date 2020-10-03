В UFC дебютирует крутой дагестанец из Франции. Нассурдин повторит путь Чимаева?

В ночь на 4 октября на знаменитом «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Island 4. Состав участников собран достаточно солидный: в главном бою вечера сразятся знаменитая Холли Холм и опасная Ирэн Алдана. 38-летняя Холм – бывшая чемпионка UFC, известная благодаря победе над Рондой Роузи и начавшая новый поход за титулом. Алдана обладает тяжелейшим нокаутирующим ударом, однако Холм по прозвищу Дочь Проповедника может противопоставить свои фантастические хай-кики.

Девушка-боец требовала себя ударить. Холм нокаутировала её ногой в голову. Видео Бет Коррейя поплатилась за дерзкие жесты и опущенные руки.

Второй по статусу станет встреча тяжеловесов Йоргана де Кастро и Карлоса Фелипе, которые заканчивают нокаутами 75% своих поединков. Оба крупных (115+ килограмм) мужчины будут максимально мотивированы: свои последние бои они проиграли, причём Фелипе проиграл гражданину Молдовы Сергею Спиваку. Поединок тяжеловесов – почти всегда отличное зрелище, особенно, если они любят «зарубиться».

К сожалению, российских бойцов на турнире, также носящем название UFC on ESPN 16, представлено не будет. Однако это только формальность, ведь в прелимах подерётся Нассурдин Имавов – уроженец Дагестана с французским паспортом, иногда действующий под прозвищем «Русский снайпер».

Подпись: Права на видео принадлежат ARES Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ARES Fighting Championship.

За 25-летним средневесом стоит последить внимательно: Имавов идёт на серии из восьми побед и обладает достойным уровнем мастерства. Кто знает, может, по пути Хамзата Чимаева пойдёт другой наш бывший соотечественник?

Звёзды UFC не хотят (или боятся?) драться с Чимаевым. У Борза нет слабых мест? Быть очередной ступенькой на пути Хамзата к поясу – сомнительная перспектива.

В основном карде UFC Fight Night будет ещё одна женская схватка, где сойдутся Жермейн де Рандами и Джулианна Пенья. Рандами удерживает первую строчку женского легчайшего веса и выйдет в октагон впервые после поражения от Аманды Нуньес. Её соперница – в прямом смысле «горячая» девушка, в активе которой есть даже драки в барах. Вспыльчивая красавица удачно вернулась после рождения ребёнка, одолев Никко Монтанью решением судей, и хочет вскоре бороться за пояс.

Открывать основной кард будет дебютный поединок в UFC сербского средневеса Душко Тодоровича. Спортсмен из братской страны обладает бойцовским рекордом 9-0, лишь раз доведя свой бой до судейского решения. Недавно Тодорович сенсационно выиграл турнир претендентов Даны Уайта и на UFC Fight Island 4 сразится с Декуэном Таунсендом, обладающим солидным опытом ММА.

Холм и Алдана показали одинаковый вес перед турниром UFC «Бойцовский остров 4»

Отдельно стоит отметить, что абсолютно все бойцы сумели сделать нужный вес. Не подкачали даже спортсмены из предварительного карда, на последних турнирах регулярно проваливающие одно-два взвешивания. В прелимах UFC on ESPN 16 самое громкое имя у Карлоса Кондита по прозвищу Прирождённый убийца. Бывший временный чемпион UFC вот-вот будет уволен из промоушена, имея серию из пяти поражений. Бой с Куртом МакГи – его последний призрачный шанс зацепиться за новый контракт.

Ивент начнётся 4 октября 2020 года в 02:30 по московскому времени со стадии предварительного карда. Основной кард начнётся в 05:30 мск. Все поединки покажет официальное приложение UFC Fight Pass, а также телеканал UFC ТВ, который доступен у оператора спутникового телевидения Триколор и на платформе Wink Ростелекома.