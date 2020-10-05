В России Лиана стала чемпионкой-сенсацией. Теперь Волчица дерётся в одном карде с Хабибом

Лиана Джоджуа за пять лет, на протяжении которых профессионально занимается смешанными единоборствами, совершила рывок из небольших промоушенов в главную лигу планеты. В UFC Волчица дебютировал не столь удачно, как ей бы хотелось. После этого Лиана спустилась в более лёгкую весовую категорию и дело пошло на лад. Лиана сразу же одержала убедительную победу своим излюбленным приёмом «Армбар».

24 октября Джоджуа выйдет в октагон в рамках самого российского турнира 2020 года, в котором кроме неё примут участие ещё шесть россиян. Ну а главным событием вечера, который пройдёт на «Бойцовском острове» станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

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В первой части своего большого интервью «Чемпионату» Лиана рассказала о подготовке к бою, поделилась мыслями о том, почему топовые бойцы шарахаются от Хамзата Чимаева и дала прогноз на поединок Хабиба.

О тренировках в клубе «Ахмат» и женских единоборствах

— Довольны ли вы тем, как идёт подготовка к следующему бою?

— Всё проходит идеально. У меня нет никаких травм и проблем с весом и есть абсолютно все условия для подготовки к бою. Всё удобно, не нужно никуда ездить. Можно сказать, что я живу прямо в зале. Всё под рукой, я не растрачиваю энергию на что-то другое.

Сейчас я тренируюсь в клубе «Ахмат» в Грозном. Если брать большие города, вроде Санкт-Петербурга или Москвы, где я выросла и начинала тренировки, то там были большие сложности из-за дороги и пробок. Я очень много времени теряла, в этом плане в Москве готовиться очень трудно. Что касается Чечни и Грозного, то тут всё построено для спортсменов, есть абсолютно все условия. В Чечне очень много спортсменов, и всё делается для того, чтобы вырастить хороших мастеров. Много спортивных комплексов, оздоровительных. В Институте развития UFC я не была, не знаю, как там. Но тут есть всё. Могу сказать на 100%, что в России «Ахмат» — лучший клуб для тренировок.

— В ранних интервью вы говорили, что в России не очень правильное отношение к женским единоборствам. Насколько серьёзно к вам относятся теперь как к девушке-бойцу?

— Я думаю, что после моего титульного боя в Fight Nights мнение о женском ММА в России поменялось. Люди увидели, что мы можем драться технично, красиво, долго как и мужчины, и ничем не уступаем. Наблюдала это в даже комментариях. Но менталитет всё равно не изменишь, конечно, остаются люди, которые считают, что женщины не могут этим заниматься. Что мне нравится в моём клубе: ко мне относятся как к спортсмену и неважно, какого я пола. Они меня уважают, ценят и готовят так же, как всех спортсменов. Не делят на мужчин и женщин.

Права на видео принадлежат FIGHT NIGHTS GLOBAL. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Недавно тренер нас сильно очень нагрузил, а потом говорит: «Ой, я забыл, вы же девушки» (Улыбается.). Ко мне тут такое же отношение, как к мужчинам. Здесь я полноценный спортсмен, нас тут не разделяют, никогда такого в «Ахмате» не чувствовала. Если говорить в целом про российскую аудиторию, то да, бывают такие комментарии. Я к этому привыкла, реагирую нормально. Бывает приятно, когда некоторые люди пишут: «Мы не любим конечно женские единоборства, друг другу рожи набиваете, но за тебя мы болеем». У каждого человека своя норма, я не могу заставить людей поменять мнение. Но я могу поменять их мнение своими действиями и поступками, показать, что я ничуть не хуже.

— Изменилось ли отношение российских промоутеров к женскому ММА?

— Честно говоря, я думала, что после того, как я взяла пояс Fight Nights, будет лучше ситуация в России. Изначально я предполагала, что получу возможность защитить титул. Но тогда Fight Nights потерял своего спонсора Зиявудина Магомедова, и организация сильно просело финансово, качество боёв начало ухудшаться, они не могли платить спортсменам большие суммы. И мне они не могли делать бои, и Мохнаткиной (Соперника Лианы по историческому пятираундовому противостоянию, видео выше. — Прим. «Чемпионата»). Там интерес к женским боям ушёл вместе с финансами. Конечно, они до сих пор проводят маленькие женские бои, но там дерутся девочки с небольшими рекордами. А больших боёв, появления каких-то больших женских звёзд я не вижу. Женское ММА в России после нашего с Мохнаткиной ухода потихоньку начало потухать. Кроме Fight Nights никто не был заинтересован в таких боях.

На титульный бой с Мариной Мохнаткиной Лиана выходила в статусе беспросветного андердога (аутсайдера). На победу Марины букмекеры давали коэффициент 1,16, а на победу Лианы — 5,25! Лиана сумела не просто провести в октагоне все пять раундов, но и убедить своими действиями судей присудить победу именно ей. По сути, это была самая главная сенсация в истории российского женского ММА.

В АСА, думаю, женских боёв не будет. С тех пор, как объединили АСВ и «Ахмат», многим сильным бойцам-мужчинам теперь не хватает места в кардах. Там очень большие турниры, имена. Но самих турниров не так много, а драться нужно всем. С этим есть большие проблемы, высочайшая конкуренция, им не до девушек сейчас.

О желании драться в UFC

— Почему вы выбрали UFC, а не чисто женский промоушен Invicta?

— После боя с Мохнаткиной я хотела защитить титул, но с этим не получилось. Я понимала, что хочу расти дальше, поднимать планку. В Invicta очень сильные женщины, но как организация она стоит ниже, чем Fight Nights. А я хотела в лиги, которые стоят выше. У меня были предложения от других организаций, меня мог подписать Bellator. Но я ждала предложения UFC, очень хотела туда попасть. Думаю, это мечта каждого бойца – драться в лучшей лиге мира. И я дождалась этого предложения.

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— Не было страха в первом поединке UFC, ведь соперница Сара Морас была тяжелее? Что весовая категория не совсем комфортная? Это сказалось на итоге поединка?

— Раньше я всегда дралась в этом весе, до 61 килограмма. Но в России девушки такой вес не гоняли, разница в габаритах была в бою, но не такая большая. Но когда я вышла с Морас, она была очень большая, я такого не ожидала. Спортсмены UFC гоняют очень большой вес, они более профессиональны, чем в России. В моём бою разница габаритов очень сильно сказалась. Я не могла её ни удержать, ни скинуть с себя. Было очень сложно. Ещё это был кард Хабиб – Порье, очень большой кард. Когда я начала выходить, посмотрела на этот шум, болельщиков — очень растерялась. Тем более у меня был до этого долгий простой. Меня это немного смутило.

Поэтому решила переходить в другую весовую категорию. Соперница была намного больше меня, но суть в том, что она ведь была не самая габаритная в этом весе. Другие девушки в дивизионе были гораздо больше её.

— Насколько тяжело психологически было выходить в карде такого крупного ивента?

— Сначала всё было нормально, мне не было тяжело. Но перед самым боем почувствовала мандраж и волнение, когда начала выходить к октагону. Я потерялась, когда услышала, как орёт зал, трибуны. Тем более я долго не дралась, был очень долгий простой. Мне не давали боёв, пришлось застаиваться.

— В бою с Белбитой не было болельщиков совсем, как изменились ощущения?

— Честно говоря, мне так понравилось! Очень хорошо было именно так начать победную серию. В дальнейшем хочу, чтобы была публика. Но когда возвращаешься после поражения, отсутствие публики – это хорошо, было намного легче. Вышла как на тренировку, не переживала. Конечно, знала, что трансляцию смотрят мои друзья, родственники, клуб и все-все. Но вокруг никого не было и я не волновалась.

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— Раньше вы говорили, что стараетесь не показывать маме бои. А UFC теперь смотрит вся семья, или только повторы, когда всё известно?

— Когда я начала выступать в профессионалах, вообще родителям не сказала. Они узнали по факту, когда им начали звонить родственники и поздравлять с моей победой. Мама была в шоке. Я пришла, рассказала, что перешла в профессионалы, что всё теперь публично. Они начали потихоньку привыкать. Мой бой с Белбитой стал первым, который мама посмотрела в прямом эфире. Когда я дралась с Мохнаткиной, мама не могла это смотреть. Долго молилась за меня, включила, а бой всё идёт. Мы же полчаса дрались почти. У нас был такой план: нужно выжить первые два раунда, а потом всё пошло бы по моему сценарию. Мама включила на четвёртом раунде и поняла, что всё хорошо.

О деньгах и любимом приёме

— Ваше финансовое благополучие значительно улучшилось после перехода в UFC?

— Да, конечно. Я получаю в два раза больше, чем после своего титульного боя. Сейчас я могу себя обеспечивать, мне уже не нужно не работать, ничего. У меня есть свои деньги, могу себе что-то позволить. Коплю на квартиру вне России. Я сначала очень хотела машину приобрести, но потом решила, что гораздо разумнее будет накопить на новую квартиру. Машину можно купить потом. Машина теряет ценность с годами, а недвижимость нет.

— Можно ли называть армбар самым опасным приёмом, ведь судья не может остановить поединок, пока боец не попросит?

— Я видела случаи, когда судья останавливал бой, даже когда спортсмен не сдавался. Потому что было видно, что рука сломалась, вывернулась. Не сказала бы, что это самый опасный приём. Я бы назвала одним из самых опасных приёмов скручивание пятки и твистер. Скручивание пятки может очень надолго вывести человека из строя. Пятка может моментально прохрустеть, даже не успеешь постучать, такое бывает. При твистере идёт давление на позвоночник, можно его сломать и сделать человека инвалидом. Но армбар – один из любимых приёмов, я научилась его делать одним из первых.

— Что предпочтительнее в тактике на бой, грэпплинг или кикбоксинг, какое направление более важное?

— Я начинала с тайского бокса, но потом мне больше понравилось бороться, это выходило лучше. Сейчас я стала больше борцом, чем «тайцем». Я не такая хлёсткая, как была раньше, движения сейчас не такие. Но, думаю, надо всё держать в балансе.

— Ваша ближайшая соперница Миранда Маверик предпочитает борьбу. Поединок пройдёт в грэпплинге или вы попытаетесь поймать её в стойке?

— Не нужно возиться с Маверик в партере. Хотя не думаю, что мой партер ненамного хуже, чем её. Можем с ней помериться навыками в партере. Она должна бояться моей ударной техники, у неё она очень плохая. Но в партере она сильна.

О Хабибе и Хамзате

— У вас будет второй бой в одном карде с Хабибом, как, на ваш взгляд, сложится его поединок с Джастином Гэтжи?

— Думаю, Хабиб, как и всегда в своих боях, залежит до смерти, изобьёт в партере своего соперника. Гэтжи не станет исключением, хотя он очень хороший боец. Но он не способен противостоять Хабибу, в стойке ещё есть шансы, но в борьбе у него шансов нет вообще. Говорят, что у него хорошая борьба, но она у него не выносливая. А это очень важно в нашем спорте. В поздних раундах Хабиб выиграет досрочно.

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— Вы писали про Хамзата Чимаева «Отдайте ему пояс и никто не пострадает». Как оценивать отказ нескольких бойцов от поединка с Волком?

— Тут несколько проблем. Во-первых, он очень быстро взлетел, это «тёмная лошадка». Вторая причина – ему пытаются организовать бои очень быстро. А чтобы организовать бой с топом, нужно больше времени. Нельзя сказать топ-бойцу, что поединок через месяц, и он выскочит. Конечно, Хамзат может выскочить за неделю, но топ-спортсменам нужна долгая и точечная подготовка к конкретному бойцу. Им нужно время. Ну и плюс все в шоке: пришёл какой-то парень, начал всех выбивать в одну калитку. Тем более, Чимаев не входит в рейтинг, а многие не хотят драться с такими соперниками.

Если дать соперникам Хамзата 3-4 месяца, тогда некоторые согласятся. Пока они не соглашаются, можно дать Чимаеву каких-нибудь бойцов не из топа. Думаю, у Хамзата следующий бой действительно будет пятираундовым, просто не так быстро, как это обещают. На бой из пяти раундов нужна другая подготовка. На три раунда идёт более интенсивная подготовка, а тут тренировочный процесс нужно будет растягивать. Людям неодходимо время, чтобы себя подготовить к такому испытанию, тем более, когда против тебя выходит хороший боец, который будет затаскивать в партер и хорошо дышать.

— Какое время ещё готовы уделять профессиональному ММА? В 2017 году вы говорили, что хотите выступить ещё два-три года. Сейчас у вас новый контракт с UFC. Каким вы видите своё будущее?

— Вижу свою карьеру полностью в UFC, хочу там драться. Не ограничиваю себя каким-то временным промежутком. Действующий контракт у меня на четыре боя. Делаю всё, чтобы мне предложили новый.

Во второй части интервью мы поговорим с Лианой о фанатах, личной жизни, разнице в гонорарах мужчин и женщин-бойцов и многом другом. Будет интересно!