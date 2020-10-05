Эффектный нокаут за 69 секунд. Боец из Грозного повторил коронный удар Майка Тайсона

4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 112. Сказать, что он удался, значит не сказать ничего. Ярчайшие поединки, роскошные слэмы и тейкдауны, досрочные победы – часть того, о чём можно упомянуть.
Но, пожалуй, самый яркий нокаут, как не парадоксально, случился в противостоянии бойцов наилегчайшей весовой категории. Предварительный кард шоу закрывала схватка Алексея Шапошникова и Расула Албасханова.
Первый выходил в клетку после десятимесячного простоя. Последний раз он бился в декабре 2019 года. Тога на турнире ACA 103 спортсмен из Екатеринбурга проиграл решением судей Гоге Шаматаве. Что касается Расула, то боец, некогда дравшийся с мощным Аскаром Аскаровым, также выходил на поединок с Шапошниковым после поражения. Предыдущую схватку он провёл в феврале 2020 года на шоу АСА 104, проиграв удушающим приёмом Мураду Зейнулабидову.
Так что после неудач, обоим спортсменам было что доказывать, как болельщикам, так и недоброжелателям. Схватка началась без привычной разведки. Албасханов сразу же пошёл вперёд и донёс до цели жёсткий левый боковой. Это должно было разбудить Шапошникова и заставить включиться в работу. Но уралец, судя по всему, не собирался этого делать. Расул наступал, чередуя удары руками и лоу-кики. Алексей на всё это сподобился ответить попыткой мидл-кика.
Это, естественно, не могло остановить агрессию Албасханова. На второй минуте схватки он снова яростно пошёл вперёд. Классическая двойка правый прямой-левый хук принесла свои плоды. Оба удара достигли цели, но именно акцентированный, мощный и хлёсткий хук слева стал решающим. Шапошников моментально отключился и улетел в тяжелейший нокаут.
К чести Албасханова, он не принялся праздновать успех, а сразу попытался помочь сопернику. Кроме этого, он призывал болельщиков не радоваться его победе и следил за тем, как помогают недавнему сопернику. Вскоре Шапошников очнулся и сумел присесть, что немного разрядило напряжение.
Если же абстрагироваться от момента с возможными травмами Шапошникова, и говорить только о спортивной составляющей, то Албасханов сработал на 5+. Великолепный левый боковой заставил вспомнить шикарные нокауты великого Майка Тайсона, который свои легендарным хуком разбивал Тревора Бёрбика, Тони Таббса и многих-многих других.
Победа Расула была отмечена и Магомедом Исмаиловым, который назвал победу «очень шустрой», а самого Албасханова «очень крутым».
Глава Чечни Рамзан Кадыров также не оставил без внимания эффектный нокаут, поделившись своими впечатлениями в «Инстаграме».
«Расул Албасханов в первом же раунде молниеносно сразил своего соперника Алексея Шапошникова точным левым хуком, оформив громкую заявку на бонус за лучший нокаут вечера», — написал политик.
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