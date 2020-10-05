Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Расул Албасханов нокаутировал Дмитрия Шапошникова на АСА 112, видео боя

Расул Албасханов нокаутировал Дмитрия Шапошникова
Микаил Гусейнов
Эффектный нокаут за 69 секунд. Боец из Грозного повторил коронный удар Майка Тайсона
Под горячую руку Албасханова попал Дмитрий Шапошников. Победу Расула отдельно отметил Рамзан Кадыров.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 112. Сказать, что он удался, значит не сказать ничего. Ярчайшие поединки, роскошные слэмы и тейкдауны, досрочные победы – часть того, о чём можно упомянуть.

Но, пожалуй, самый яркий нокаут, как не парадоксально, случился в противостоянии бойцов наилегчайшей весовой категории. Предварительный кард шоу закрывала схватка Алексея Шапошникова и Расула Албасханова.

Первый выходил в клетку после десятимесячного простоя. Последний раз он бился в декабре 2019 года. Тога на турнире ACA 103 спортсмен из Екатеринбурга проиграл решением судей Гоге Шаматаве. Что касается Расула, то боец, некогда дравшийся с мощным Аскаром Аскаровым, также выходил на поединок с Шапошниковым после поражения. Предыдущую схватку он провёл в феврале 2020 года на шоу АСА 104, проиграв удушающим приёмом Мураду Зейнулабидову.

Не смог встать после удара коленом в прыжке. Дудаева нокаутировали на глазах Кадырова
Воин очень хотел подняться, но пропущенный удар был слишком серьёзным.

Так что после неудач, обоим спортсменам было что доказывать, как болельщикам, так и недоброжелателям. Схватка началась без привычной разведки. Албасханов сразу же пошёл вперёд и донёс до цели жёсткий левый боковой. Это должно было разбудить Шапошникова и заставить включиться в работу. Но уралец, судя по всему, не собирался этого делать. Расул наступал, чередуя удары руками и лоу-кики. Алексей на всё это сподобился ответить попыткой мидл-кика.

Это, естественно, не могло остановить агрессию Албасханова. На второй минуте схватки он снова яростно пошёл вперёд. Классическая двойка правый прямой-левый хук принесла свои плоды. Оба удара достигли цели, но именно акцентированный, мощный и хлёсткий хук слева стал решающим. Шапошников моментально отключился и улетел в тяжелейший нокаут.

К чести Албасханова, он не принялся праздновать успех, а сразу попытался помочь сопернику. Кроме этого, он призывал болельщиков не радоваться его победе и следил за тем, как помогают недавнему сопернику. Вскоре Шапошников очнулся и сумел присесть, что немного разрядило напряжение.

Если же абстрагироваться от момента с возможными травмами Шапошникова, и говорить только о спортивной составляющей, то Албасханов сработал на 5+. Великолепный левый боковой заставил вспомнить шикарные нокауты великого Майка Тайсона, который свои легендарным хуком разбивал Тревора Бёрбика, Тони Таббса и многих-многих других.

Исполнил, как ван Дамм в кино! Бибулатов нокаутировал бразильца идеальной вертушкой
Магомед на турнире АСА 112 в Грозном сделал убедительную заявку на лучший финиш года.

Победа Расула была отмечена и Магомедом Исмаиловым, который назвал победу «очень шустрой», а самого Албасханова «очень крутым».

Глава Чечни Рамзан Кадыров также не оставил без внимания эффектный нокаут, поделившись своими впечатлениями в «Инстаграме».

«Расул Албасханов в первом же раунде молниеносно сразил своего соперника Алексея Шапошникова точным левым хуком, оформив громкую заявку на бонус за лучший нокаут вечера», — написал политик.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/rasul_albaskhanov

Сообщить об ошибке
Теги
Видео •••
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020