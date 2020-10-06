«Титул Хабиба ничего не значит». Конор смеялся над Орлом, а потом просто сдался. Видео

6 октября 2018 года, ровно два года назад, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся исторический не только для UFC, но и для всего ММА поединок. В нём встретились чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Это была первая защита пояса россиянином.

Схватка стала поистине легендарной не только из-за огромных кассовых сборов, и даже не из-за событий, последовавших после неё, а потому, что мир единоборств никогда, ни до и ни после, не знал ничего подобного.

Сама мысль об организации схватки Конора и Хабиба бродила в умах боссов лиги достаточно долго, но организовать битву не получалось. Когда же это всё-таки удалось, ирландец перешёл все мыслимые и немыслимые пределы в плане её раскрутки. Макгрегор непросто перешёл на личности, ставя под сомнения навыки Хабиба или оскорбляя его. Он поливал грязью его отца, высмеивал жену соперника, его нацию и религию, и более того, даже пытался вбить клин между дагестанцами и чеченцами. Пожалуй, лига никогда не знала настолько ярких, но в то же время грязных пресс-конференций, предшествовавших схватке.

«Мене не впечатляет его рекорд. Он выглядит красиво, но на самом деле, всё достаточно обманчиво. Его титул ничего не значит, он выиграл его в бою с соперником со слабым рейтингом, он знает, что сейчас возвращается настоящий чемпион», — смеялся Конор над Хабибом в преддверии схватки.

Всё это, конечно, не могло не пробудить злость и огонь внутри россиянина. И пусть на официальных мероприятиях перед поединком он старался держать себя в руках (хотя это не всегда получалось) было хорошо видно, что Нурмагомедов аккумулирует гнев и готовит его выбросить в полной мере на голову ирландца уже непосредственно в октагоне.

Именно это и произошло. За несколько минут до поединка атмосфера в зале была наэлектризованная и накалена до предела. Хабиб выходил в клетку под традиционную для этих случаев песню про Дагестан, а на пути к октагону его сопровождали тренер Хавьер Мендес, двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов и верные друзья Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Что касается отца, то Абдулманап Нурмагомедов не смог прибыть в США из-за проблем с визой, но всеми мыслями был с сыном.

Когда Хёрб Дин, давая последние наставления спортсменам перед боем, предложил им пожать друг другу руки, они отказались от этого. Что снова напомнило о том, что зрителей ждёт самое бескомпромиссное противостояние в истории.

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Со стартовой сиреной Конор сразу же пошёл вперёд, пытаясь прессинговать россиянина. За несколько секунд он попытался пробить левой и выбросить хай-кик, впрочем, Нурмагомедов легко ушел от этих атак. Вскоре Хабиб и сам перешёл в наступление. Первый резкий проход он осуществил по истечении 30 секунд. Макгрегор, на удивление, довольно долго защищался от тейкдауна, но всё же не устоял и через какое-то время Орёл добился своего и зажал жертву у сетки. Ирландец попробовал отрабатывать удары локтями, но пользы ему они приносили мало. Россиянин же методично работал над улучшением позиции, контролем и время от времени тревожил противника неприятными тычками.

На старте второго раунда Конор попробовал отыграться, но попытки выбросить фронт-кик были слишком робкими, а вот Нурмагомедов при помощи жёсткого правого бокового отправил соперника в нокдаун и попробовал пойти на добивание. Ирландец быстро поднялся, попробовал контратаковать коленом, а весь эпизод завершился жёстким разменом, в котором предпочтительнее выглядел Хабиб. После этого Орёл сумел оторвать соперника от земли, проведя шикарный тейкдаун. А затем начался, наверное, самый запоминающийся эпизод схватки. Нурмагомедов занял доминирующую позицию у сетки и начал молотить соперника. Здесь же он обратился к нему, произнеся знаменитое «поговори сейчас».

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В эти мгновения казалось, что Хёрб Дин не выдержит и остановит избиение. Но опытный глаз рефери улавливал, что с Макгрегором ещё не покончено, да и россиянин взял небольшую паузу. В конце раунда Орёл вышел на боковой контроль, однако в итоге ирландец сумел встать (что мало кому удавалось под давлением Хабиба) и дождался сирены.

Третья пятиминутка кардинально отличалась от того, что было в предыдущих раундах. Хабиб не спешил с тейкдаунами, дав возможность зрителям понаблюдать за этим противостоянием в стойке. После поединка он признавал, что специально предоставил Конору такой шанс, чтобы показать тому, что он его превосходит его и в этом компоненте. Впрочем, здесь можно поспорить, явного доминирования россиянина в третьем раунде не просматривалось, а статистика показала, что Конор в третьем отрезке донёс до цели в два раза больше ударов, чем Хабиб.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Как бы то ни было, третий раунд оказался прелюдией к финалу. Через минуту после старта четвёртой пятиминутки, Хабиб провёл тейкдаун и занял позицию маунт. Через несколько мгновений ирландец попытался вырваться, но хватка Орла была по-настоящему мёртвой, он вышел в позицию бэк-маунт, в мгновение ока проведя болевой приём и оказывая давление на шею и челюсть Конора. У ирландца не было шансов, что вынудило его постучать. Доминирующая победа россиянина, которая войдёт в историю не только из-за кровного соперничества с Макгрегором, но и из-за образцово реализованного плана на бой.

Что было дальше, хорошо известно. Хабиб по праву стал считаться одним из доминирующих чемпионов лиги, а карьера Макгрегора была разрушена, и вряд ли победа над Серроне помогла её реанимировать. Прежнего Конора мы до сих пор не увидели.