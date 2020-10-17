130-килограммовый здоровяк рухнул от удара по ноге. Победитель оказывал ему помощь. Видео

До старта турнира UFC Fight Night 180 осталось совсем немного времени. В одном из первых поединков бойцовского вечера встретятся два россиянина-полутяжеловеса – Максим Гришин и Гаджимурад Антигулов. Это всего второй случай в истории промоушена, когда в октагоне сойдутся два представителя Российской Федерации. У 33-летнего Антигулова крайне сложная ситуация: он проиграл досрочно три последних боя и может покинуть UFC после очередной неудачи. Соперник Гаджимураду достался крайне непростой – 36-летний Гришин обладает огромным опытом ММА.

«Еду в зал, там получаю люлей или даю люлей». Максим Гришин — о подготовке к бою в UFC В свои 36 лет Максимус планирует закрепиться в лиге и быть активным бойцом.

Гришин по прозвищу Максимус подписал контракт с UFC совсем недавно. Всё получилось спонтанно: боец вышел на замену, узнав о поединке всего за несколько дней. Гришину пришлось драться с крепким тяжеловесом Марчином Тыбурой, прошедшим полноценный тренировочный лагерь. Максим же был практически «с колёс» и серьёзно уступал оппоненту в весе. Как итог – поражение единогласным решением судей, хотя Максимус успел продемонстрировать часть своих навыков. Теперь же Гришин может спокойно проявить себя в бою с Антигуловым. Когда Максим полностью готов – это крайне опасный боец.

На счету россиянина 30 побед в профессиональных смешанных единоборствах, 15 – одержаны нокаутом. Один из самых ярких поединков Гришина случился уже в далёком 2011 году на турнире M-1 Challenge 25. Тогда Максимус выступил в тяжёлой весовой категории, его соперником стал Владимир Кученко – крепкий середняк, в последнем бою оказавшийся сильнее Виталия Яловенко. Зато на стороне Кученко было солидное преимущество в «тяжести»: на взвешивании он показал 130 килограмм против 100 килограммов Гришина.

Права на видео принадлежат промоушену M-1. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global в YouTube

Поединок, что неожиданно, комментировал знаменитый Михаил Боярский, который больше известен как заядлый любитель футбола. Гришин начал бой неторопливо: он постепенно «отбивал» ноги сопернику, стремясь лишить того подвижности. Сам же Максим действовал легко и быстро, в концовке первого раунда едва не поймав Кученко на болевой приём в партере. В похожем ключе прошли и следующие пять минут, где оба бойца старались действовать осторожно. Тем не менее, Кученко удалась пара плотных ударов.

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Решающим стал третий раунд, на который Гришин выходил с рассечением. Соперники обменивались размашистыми ударами, часть из которых доходила до цели. Всё закончилось на четвёртой минуте: Максим пробил мощнейший лоу-кик, после которого Кученко скривился от боли и рухнул на канвас. Добивание Гришин проводил больше «для порядка», его оппонент драться уже не планировал. Кученко серьёзно досталось: он долго не мог встать и держался за ногу. Вскоре Максимус подошёл и даже попытался оказать помощь, продемонстрировав своё уважение проигравшему.