Схватился за лицо руками и упал. У Хабиба тоже есть опыт трудных поражений. Видео

Мир смешанных единоборств постепенно замирает: впереди главный турнир года – UFC 254. Мероприятие состоится 24 октября на знаменитом «Бойцовском острове» в Абу-Даби и будет особенно важным для российских болельщиков. В главном поединке вечера встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Россиянин будет защищать титул чемпиона в лёгком весе, а американский боец попытается не только отнять пояс, но и испортить красивый бойцовский рекорд Орла в ММА (28-0).
Однако до перехода в профессиональные смешанные единоборства у Орла, разумеется, были поражения. Одним из таких неудачных боёв стал финал чемпионата России 2008 года по боевому самбо, где Нурмагомедов дрался в категории до 68 килограмм. Соперником Орла был Магомед Ибрагимов – опытный спортсмен, представлявший Чеченскую Республику. На самом деле Ибрагимов тоже уроженец Дагестана, но тогда боец временно сменил «прописку» ради попадания на чемпионат России.
20-летний Хабиб на тот момент уже был мастером спорта, и комментаторы называли его «перспективным спортсменом». Бойцы двигались активно, при этом сохраняя осторожность. Ибрагимов неплохо попадал руками, но и Нурмагомедов отвечал соответственно. Нельзя не отметить, что Хабибу тяжело давалось проведение тейкдаунов: сейчас этот элемент едва ли не лучший в его арсенале и отточен до автоматизма. Длительный и напряжённый бой закончился с одинаковым счётом и решать исход должны были судьи. Они отдали победу Ибрагимову.
Права на видео принадлежат телеканалу «Боец». Посмотреть ролик можно на канале «ММА Серия» в YouTube.
Сейчас Орёл – олицетворение хладнокровности. У него бывают вспышки ярости, вроде той, что заставила его выпрыгнуть из октагона после боя с Макгрегором, но обычно лицо Хабиба непроницаемо. Он никак не реагирует даже на пропущенные удары, чем вводит в заблуждение соперников. Однако поражение от Ибрагимова будущий чемпион UFС воспринял крайне тяжело. На объявлении результатов он схватился за лицо руками и упал на колени, уперев голову в ковёр. Всё это происходило на глазах Абдулманапа Нурмагомедова, возглавлявшего сборную Дагестана. Победитель подошёл и поднял Хабиба, одобряюще похлопав того по плечу.
Будем надеяться, что 24 октября Нурмагомедов будет испытывать только положительные эмоции. Встреча с Гэтжи станет очень непростой, но россиянин имеет отличные шансы превратить свой рекорд в 29-0. Тем более что Хабиб впервые подерётся после смерти своего великого отца Абдулманапа. Орлу очень нужна победа. Нам же остаётся только переживать за Хабиба у экранов телевизоров.
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