Порье потряс Хабиба ударом справа. Так Орлу не прилетало ни разу. Видео

Поклонники ММА задаются вопросом, по какому сценарию пройдёт предстоящий в этот уик-энд в столице ОАЭ Абу-Даби поединок чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи? В этом контексте предлагаем провести сравнения и выделить возможные аналогии предыдущей схватки Орла против американца Дастина Порье с грядущим боем. Порье сумел поставить перед чемпионом определённые проблемы, но они всё же не оказались для Хабиба неразрешимыми. А что же нас ждёт на этот раз?

Прошлогодний поединок Нурмагомедова получился отличным. В нём была интрига, драма и яркая, досрочная развязка. Россиянин дважды находился в шаге от поражения, но всё-таки сломил сопротивление дерзкого американца. В третьем раунде Орлу удалось провести удачный удушающий приём, что позволило ему во второй раз защитить свой чемпионский титул.



Тогда Хабиб неспешно начал бой, но затем включился, проведя тейкдаун и забрав спину соперника. Было несколько попыток задушить, но американец отбился. А под конец раунда Нурмагомедов едва не отправил Порье в нокаут. Дастину лишь с большим трудом удалось выстоять.

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На старте второго раунда американец провёл комбинацию и потряс Хабиба ударом справа так, как, пожалуй, ему ещё никогда не прилетало. Однако Орёл сумел выйти из сложной ситуации, а затем перевёл соперника в партер. Концовка второго раунда уже была за Хабибом. Он отлично поработал локтями, что привело к рассечению у Порье.

Не менее драматичным стал и третий отрезок боя, оказавшийся в тот вечер последним. В нём оба соперника были близки к завоеванию досрочной победы, но более высокие борцовские навыки Нурмагомедова решили исход поединка в его пользу.



Порье попытался провести «гильотину», после чего болельщикам Хабиба в тот момент снова стало тревожно. Но он вышел из захвата соперника под восторженный рёв зрителей, а затем почти сразу же, воспользовавшись возникшей от бесплодных попыток финишировать усталостью американца, забрал спину и задушил его в своём фирменном стиле. Американцу ничего не оставалось как постучать, сигнализируя о сдаче.

Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Это была блестящая, но непростая победа Нурмагомедова. Орёл справился с контратаками опасного оппонента и, подавляя его своим прессингом, в итоге закончил схватку в свою пользу эффектным удушением со спины.

Тем не менее два вышеупомянутых тревожных эпизода заставили поволноваться за него. После того, потрясшего его, удара Порье во втором раунде Хабиб мог лишиться завоёванного с таким трудом и на протяжении такого долгого времени наследия, и ему пришлось бы начинать новый путь к вершине. Но, как мы знаем, это спорт, в котором иногда триумф от фиаско отделяет всего лишь миг. И к этому любому спортсмену, а тем более чемпиону нужно быть всегда готовым.

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Пока Нурмагомедову неизменно удавалось с честью выходить из сложных ситуаций, которые возникали во время его боёв в октагоне. И, без сомнений, предстоящий соперник также желает и всячески будет стремиться к тому, чтобы поставить перед Орлом неразрешимые задачи. Поэтому Хабибу нужно быть предельно внимательным и сфокусированным, чтобы не оправдались опасения его тренера Хавьера Мендеса, который заявил, что если Гэтжи будет удаваться уходить от тейкдаунов и точно наносить свои патентованные резкие удары, то у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы.



Также Хабибу необходимо сохранять хладнокровие как до, так и во время поединка. Но мы уверены, что пошатнуть ментальное равновесие Орла кому-либо из соперников вряд ли удастся. Учитывая, через какой шквал психологического давления, пришлось пройти Нурмагомедову перед боем с Конором Макгрегором, становится очевидным, что критично «залезть ему в голову» весьма непросто, если вообще возможно.



Правда, со следующими двумя соперниками у Хабиба сложились совсем другие отношения. С Порье они вообще казались едва ли не приятелями. Достаточно вспомнить, как они оба вели себя после окончания боя, обменявшись футболками и тепло отзываясь друг о друге.



«Мы показали с Дастином, как должны выглядеть бои ММА», – сказал тогда в послематчевом интервью Нурмагомедов. «Трудности прошлого научили меня: в хорошие моменты нужно быть благодарным, а в тяжёлые – вести себя достойно», – в ответ заявил Порье. Хотя в одном из моментов интервью, комментируя свой проигрыш, ему не удалось сдержать слёз.

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Есть своя предыстория позитивных взаимоотношений у Нурмагомедова и с Гэтжи, который ранее помогал ему в подготовке. Правда, в последние дни Джастин начал немного задевать команду Хабиба. Поэтому Орлу в любом случае нужно планомерно продолжать свой полёт, концентрируясь прежде всего на главной спортивной цели – добывать победы в октагоне. Ведь Гэтжи может оказаться не менее опасным соперником, чем Порье, и будет стремиться во что бы то ни стало выискивать моменты для нанесения своих разящих ударов.