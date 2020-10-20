Конор уверяет, что почти победил Хабиба. Макгрегор пытается обмануть нас или себя?

Вчера, 19 октября, Хабиб Нурмагомедов давал очередное интервью в преддверии турнира UFC 254. Любопытно, что всех упоминаемых бойцов россиянин называл по имени или фамилии, но только не Конора Макгрегора. Вспоминая про бой с ирландцем, уроженец Дагестана говорил лишь «октябрь 2018» или «6 октября 2018». Намеренно или автоматически, но Хабиб отказывался говорить про соперника, с которым дрался в том знаменитом поединке. Это выглядит особенно интересным, учитывая, что Нурмагомедов считает победу над Макгрегором главной в своей карьере.
Хабиб действительно не хочет иметь ничего общего с ирландцем. Слишком острая у них была вражда, обе стороны перешагнули грань дозволенного: бросок тележки в окно автобуса, массовая драка и сотни оскорблений. Возможный реванш с Макгрегором стал бы для Орла идеальной возможностью заработать огромные деньги, но сам Нурмагомедов оценивает вероятность такого боя почти как нулевую. Зато Конор требовал второй встречи с дагестанцем уже много раз, из-за чего даже рассорился с Дэной Уайтом. Макгрегор воспринял своё поражение крайне болезненно, хотя и стремится это скрыть.
Возможно, именно игнорирование Хабибом имени Конора заставило ирландца провести очередной анализ того поражения. И выглядит оценка Макгрегора как минимум странно: «Первый раунд — мой. Я пробил его 3-1. Он держался. Второй раунд его, но я точно пробивал локтями. Ни царапины в конце раунда у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал четвёртый до того момента, как бой остановился. После поединка я сидел и расслаблялся, прежде чем подраться с кузенами Хабиба».
Ирландец регулярно разбирает этот бой, каждый раз «побеждая всё сильнее». Если сначала Печально Известный давал более-менее трезвую оценку, то сейчас выводы Макгрегора кажутся просто забавными. На самом деле, первый раунд по запискам всех трёх судей Конор проиграл со счётом 9-10, второй – 8-10. Третий раунд Ноториус действительно выиграл (10-9), тут к нему вопросов нет. Но в четвёртой пятиминутке обессиленный Макгрегор уже откровенно «выживал», пока не позволил рукам Хабиба обхватить свою голову. О каком счёте 3-1 по раундам в пользу Конора может идти речь?
Макгрегора нередко называют «гордым ирландцем», но своими высказываниями он несколько противоречит этой оценке. Наблюдать за великим бойцом в такие моменты откровенно жаль. Печально Известный оказался не способен на трезвый анализ, предпочтя упиваться фантазиями про «почти выигранный бой». Самым достойным для Макгрегора было бы признать, что он в тот день оказался слабее Хабиба практически во всём. Но Конор так сделать не может.
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