Конор уверяет, что почти победил Хабиба. Макгрегор пытается обмануть нас или себя?

Ирландец регулярно разбирает этот поединок, каждый раз «побеждая всё сильнее». Когда уже он потребует отдать ему пояс?

Вчера, 19 октября, Хабиб Нурмагомедов давал очередное интервью в преддверии турнира UFC 254. Любопытно, что всех упоминаемых бойцов россиянин называл по имени или фамилии, но только не Конора Макгрегора. Вспоминая про бой с ирландцем, уроженец Дагестана говорил лишь «октябрь 2018» или «6 октября 2018». Намеренно или автоматически, но Хабиб отказывался говорить про соперника, с которым дрался в том знаменитом поединке. Это выглядит особенно интересным, учитывая, что Нурмагомедов считает победу над Макгрегором главной в своей карьере.

«Титул Хабиба ничего не значит». Конор смеялся над Орлом, а потом просто сдался. Видео Ровно 2 года назад случился самый большой бой в истории UFC. Нурмагомедов «задушил» Макгрегора.

Хабиб действительно не хочет иметь ничего общего с ирландцем. Слишком острая у них была вражда, обе стороны перешагнули грань дозволенного: бросок тележки в окно автобуса, массовая драка и сотни оскорблений. Возможный реванш с Макгрегором стал бы для Орла идеальной возможностью заработать огромные деньги, но сам Нурмагомедов оценивает вероятность такого боя почти как нулевую. Зато Конор требовал второй встречи с дагестанцем уже много раз, из-за чего даже рассорился с Дэной Уайтом. Макгрегор воспринял своё поражение крайне болезненно, хотя и стремится это скрыть.

Нурмагомедов назвал условие для реванша с Макгрегором

Возможно, именно игнорирование Хабибом имени Конора заставило ирландца провести очередной анализ того поражения. И выглядит оценка Макгрегора как минимум странно: «Первый раунд — мой. Я пробил его 3-1. Он держался. Второй раунд его, но я точно пробивал локтями. Ни царапины в конце раунда у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал четвёртый до того момента, как бой остановился. После поединка я сидел и расслаблялся, прежде чем подраться с кузенами Хабиба».

Ирландец регулярно разбирает этот бой, каждый раз «побеждая всё сильнее». Если сначала Печально Известный давал более-менее трезвую оценку, то сейчас выводы Макгрегора кажутся просто забавными. На самом деле, первый раунд по запискам всех трёх судей Конор проиграл со счётом 9-10, второй – 8-10. Третий раунд Ноториус действительно выиграл (10-9), тут к нему вопросов нет. Но в четвёртой пятиминутке обессиленный Макгрегор уже откровенно «выживал», пока не позволил рукам Хабиба обхватить свою голову. О каком счёте 3-1 по раундам в пользу Конора может идти речь?

Яхта за $ 3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона. Куда ещё тратит деньги Макгрегор? Конор зарабатывает большие деньги, чтобы красиво их потратить.

Макгрегора нередко называют «гордым ирландцем», но своими высказываниями он несколько противоречит этой оценке. Наблюдать за великим бойцом в такие моменты откровенно жаль. Печально Известный оказался не способен на трезвый анализ, предпочтя упиваться фантазиями про «почти выигранный бой». Самым достойным для Макгрегора было бы признать, что он в тот день оказался слабее Хабиба практически во всём. Но Конор так сделать не может.