Гэтжи разнёс Фергюсона, нанеся 100 ударов в голову. Хабиба он будет бить и по ногам. Видео

Сможет ли Нурмагомедов провести с Хайлайтом раунд в стойке, как это было с Макгрегором?

24 октября Джастин Гэтжи подерётся с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 254. В случае успеха американец станет новым чемпионом в лёгком весе. Сейчас у Хайлайта есть так называемый временный пояс, который он завоевал 9 мая 2020 года. Тогда Гэтжи подменил Хабиба, который не смог прилететь в США, и сенсационно одолел Тони Фергюсона. Эль Кукуй проиграл впервые за восемь лет: прервалась его победная серия длиной в 12 поединков. Если бы не Гэтжи, сейчас мы бы готовились увидеть многострадальный бой Хабиб – Фергюсон.

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Тони не побоялся «сделать вес» второй раз за месяц и был уверен, что легко расправится с Гэтжи, о чём говорил во всех интервью. Хайлайт всегда считался талантливым бойцом, но слишком любил «рубиться», из-за чего и потерпел два карьерных поражения. За счёт такой особенности Джастин казался «сладкой булочкой» для Фергюсона: от случайного нокаута Эль Кукуя должна была спасти прочная челюсть, а на длинной дистанции он готовился перебить своего оппонента.

Гэтжи сумел удивить с самого начала: Хайлайт отказался от безрассудного движения вперёд, которое раньше было его визитной карточкой. Джастин спокойно выжидал, тщательно отслеживая действия Тони и отвечая мощными одиночными ударами. Поначалу у бойцов был примерно схожий процент попаданий, но Джастин бил заметно крепче. Во втором раунде ситуация осталась схожей, но в концовке Фергюсон едва не нокаутировал Хайлайта: мощный апперкот отправил Гэтжи в нокдаун на последних секундах.

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Джастин в перерыве отдышался, после чего начал «перемалывать» Фергюсона. Хайлайт показал отличные боксёрские навыки, обрушивая на голову Эль Кукуя удар за ударом. Тот с каждой минутой подсаживался и вскоре начал избегать разменов. К пятому раунду на Фергюсона было тяжело смотреть: окровавленное лицо Тони выражало бесконечную усталость. Зато крепость челюсти Эль Кукуя внушала восхищение: после некоторых ударов боец буквально обязан был падать, но упрямо стоял на ногах. Гэтжи продолжил хладнокровно избивать противника и в пятом раунде рефери не выдержал: когда Тони неуклюже побежал после жёсткого джеба в голову, бой был остановлен. В общей сложности Эль Кукуй пропустил 100 акцентированных ударов в голову.

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Фергюсон после поражения отдал Гэтжи должное: «Джастин – жёсткий парень, я должен называть вещи своими именами. Мы готовились к Хабибу, а он не ударник. Такое случается. Что тут сделаешь?». Джастин же сразу заявил, что хочет драться с Нурмагомедовым: «Фергюсон – настоящий зверь. Не хотел бы я сегодня оказаться на его месте и пропускать такое количество ударов. Хабиб? Да, я хочу драться с ним. Это единственный бой, который я хочу получить». 24 октября Хайлайт добьётся желаемого – его встречу с Орлом ждёт весь мир. Нурмагомедову будет сложно: если Фергюсону Гэтжи засаживал в голову, то Хабиба обещает бить и по ногам.