«Назвать Хабиба величайшим нельзя». Превзошёл ли Орёл легендарного Фёдора?

После неожиданного ухода в спортивную отставку 32-летнего российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, о которой он объявил сразу же по окончанию триумфального для себя боя против американца Джастина Гэтжи, журналисты, эксперты и простые любители бокса, безусловно, начнут подводить итоги его блестящей карьеры в смешанных единоборствах. А для отечественной общественности ММА одной из самых интересных для обсуждения тем наверняка станет сравнение в плане спортивных достижений и легендарности статуса персоны Хабиба с другой глыбой смешанных единоборств – 44-летним Фёдором Емельяненко.

Сразу же отметим, что сравнивать Последнего Императора с Орлом является занятием не очень благодарным. Несомненно, каждый из них по-своему велик и оставил большой след в истории так стремительно развивающегося и набирающего популярность ММА. Их достижения и рекорды признаются также и зарубежными специализирующимися на смешанных единоборствах СМИ, аналитиками и обычными фанатами. Их имена становятся в этом виде спорта уже своего рода нарицательными. И их высочайший статус в мире ММА неоспорим.

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Но всё-таки наложить на возможность сравнений спортивных заслуг двух этих великих российских бойцов своеобразное табу, наверное, тоже будет неправильным. Кроме того, и их коллеги по цеху не чураются подобных сопоставлений. Так, один из самых успешных бойцов промоушена Bellator Александр Шлеменко оценивает достижения Нурмагомедова очень высоко. «Это была великая карьера. Хабиб достоин того, чтобы называться одним из величайших в истории, он сделал карьеру лучше, чем Джон Джонс, и лучше, чем Фёдор Емельяненко», – утверждает Шторм.

В то же время, например, Александр Емельяненко котирует заслуги Орла более умеренно. «Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион. Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держали пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивали титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов – просто очень хороший боец», – заявляет он.

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Задавали этот щекотливый вопрос журналисты и самому Хабибу. И вот как он на него ответил: «Несправедливо нас сравнивать, потому что мы выступали в разных эпохах. Фёдор стоял у истоков ММА в России, дрался в Pride. Мое же время – в UFC. Но, думаю, мы оба достигли больших успехов. Но я бы его поставил на первое место. Не потому, что скромничаю – он проложил очень большой путь».

Также Нурмагомедов отметил и то обстоятельство, что Последний Император «очень долго держал планку» лидерства. Кроме того, Хабиб настаивает, что именно из-за высоких результатов Федора эксперты и тренеры начали серьезно воспринимать российских бойцов. Себе же он отводит роль того отечественного бойца, который принял эстафету у Емельяненко. «Фёдор начал в 2000 году, а сейчас уже 2020-й. Мы на двоих больше 20 лет не проигрывали. Думаю, мы оба внесли большой вклад в развитие ММА», – констатировал Хабиб.

Со своей стороны, с не меньшим уважением отзывается о заслугах и достижениях Хабиба и сам Фёдор Емельяненко. Этих спортсменов роднит и примерный возраст, на который приходился пик их популярности. Фёдор оставался, по сути, непобеждённым до 33 лет, имея на счету к тому времени 31 победный бой. Хабиб же решил завершить карьеру в 32 года, будучи небитым и с 29 победами в активе.

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Несмотря на то, что Последний Император никогда не дрался на турнирах под эгидой UFC, счёт его схваток с бойцами, которые до или после этого чемпионили в самой престижной организации ММА, составляет 9:1. Емельяненко побеждал американцев Кевина Рэндлмена, Тима Сильвию, Марка Коулмэна (дважды), Фрэнка Мира и Куинтона Джексона, бразильца Антониу Родригу Ногейру (дважды), белоруса Андрея Орловского, а проиграл лишь бразильцу Фабрисиу Вердуму. Да, эти победы были одержаны Фёдором на разных этапах карьер упомянутых соперников, но тем не менее приведённая статистика впечатляет.

В своё время представитель Старого Оскола, действительно, имел статус мировой иконы смешанных единоборств. К сожалению, поздний этап карьеры Фёдора оказался для него не очень успешным. Пройдя пик своих физических возможностей, он стал проигрывать, объявлял об уходе из спорта, возвращался и остаётся в деле до сих пор.

Хабиб же, кажется, твёрдо решил завершить свои выступления в октагоне. Тем более, что эта история у него связана с такими серьёзными мотивами, как уход из жизни отца и соответствующая просьба матери.

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Да, Хабиб не так уж и долго удерживал чемпионский титул и провёл не так много его защит. Однако он войдёт в историю как доминатор лёгкого веса своего времени. Причём, выигранный Гэтжи стартовый отрезок их боя стал лишь вторым проигранным Хабибом раундом (другой был в бою с Конором Макгрегором) за все его официальные поединки в ММА. Обычно же Орёл тотально уничтожал оппонентов.

Также у Нурмагомедова имеются и яркие статистические показатели. Накануне американский журналист Майкл Бон обнародовал некоторые из них в своём «твиттере». Так, серия из 29 побед Орла – самая длинная череда выигрышей среди всех активных бойцов UFC. Хабиб является единственный бойцом в истории UFC, выигравшим три титульных боя подряд приёмом.

Четыре победы Нурмагомедова в титульных боях в лёгком весе (наравне с Бенсоном Хендерсоном и Би Джей Пенном) являются самым большим числом в истории компании. Нурмагомедов и Андерсон Сильва – единственные два бойца, которые начали карьеру в UFC с серии из 13 побед.

Так кто же лучше – Емельяненко или Нурмагомедов? Фёдора, действительно, считают легендой, который открыл многим мир ММА и помог вывести популярность этого вида спорта в мире на качественно новый уровень. Хабиб же является героем нынешнего времени, им восторгаются специалисты, простые любители ММА и представители звёзд различных сфер деятельности по всему миру. Поэтому мы считаем, что будет правильным, если каждый поклонник смешанных единоборств ответит на этот вопрос согласно собственному, самостоятельно сформированному мнению.