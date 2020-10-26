Лучший боец UFC согласился уступить место Хабибу. Но почему-то сразу передумал

Минуло больше суток с момента, когда Хабиб объявил об окончании профессиональной карьеры, а не все готовы поверить в сам факт того, что Орёл больше не выйдет в октагон. Ведь вообще ничего не предвещало такого развития событий. Нурмагомедов спокойно рассуждал на тему своего будущего соперника и подначивал Конора Макгрегора и Дастина Порье. Намекал на то, что, если эта парочка схитрит и будет драться в полутяжёлой весовой категории, не видать им реванша с ним.

Но чем ближе был бой с Гэтжи, тем расплывчатее были формулировки Хабиба. И в итоге он повторял, как мантру, только одну мысль: «Во вторник UFC просто обязана поместить меня на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Напомним, что на данный момент эту позицию занимает Джон Джонс, который крайне ревностно относится к этому факту.

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Ради того чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Костяной отказался от титула в полутяжёлом дивизионе. Теперь Джонс набирает вес (в основном через мышечную массу), чтобы отнять пояс у Стипе Миочича в тяжёлом весе. О своём наследии думает не только Нурмагомедов. Джона беспокоит этот факт нисколько не меньше. И пусть Костяной был не самым примерным парнем за пределами клетки (проблемы с законом, наркотики, да бог ведает, какие ещё прегрешения), но внутри октагона он безупречен.



И что же Хабиб с его желанием оказаться выше всех бойцов UFC? После того как российский чемпион финишировал американца Гэтжи, он обратился к лиге. Кстати, любопытный факт заключался в том, что президент Дана Уайт в октагон после блистательной победы своей главной звезды не вышел.

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«Есть лишь одна вещь, которую я хочу от UFC. Парни, вы должны мне дать титул номера один Pound-for-Pound, потому что я этого заслуживаю. Я неоспоримый, непобеждённый чемпион с 13 победами в UFC и 29 победами в MMA в целом», — сказал Хабиб в октагоне. Когда ты подкрепляешь подобное пожелание не только очередной уверенной победой, но ещё и столь впечатляющим рекордом, ответить отказом может только невероятно циничный и бессердечный, наверное, человек.



Удивительно, но даже такой нарцисс, как Джонс, не сумел устоять перед эмоциями и написал в своём «твиттере» сразу после боя: «Пока я не заберу корону тяжёлого веса, отдаю тебе это место. Наслаждайся, чемпион». Если вы недостаточно внимательно следите за этим парнем вне октагона, уверяем, это невероятный аттракцион невиданной доселе щедрости от самовлюблённого американца. Это насколько же глубоко тронула его речь Хабиба!

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Но удивляться поклонникам и хейтерам Костяного пришлось совсем недолго. Спустя буквально несколько минут после этого трогательного откровения Дана Уайт сделал на пресс-конференции заявление.

«Вот это вечер! Хабиб — крутейший парень на планете Земля! Удивило ли решение завершить карьеру? Уже до боя он вёл себя не так, как обычно, тяжело вздыхал. Но это вау! Учитывая то, через что прошёл Хабиб, нам вообще повезло увидеть его сегодня в бою. Он номер один в мире вне зависимости от весовой категории. Хабиб заслуживает места среди всех тех, кого вы считаете величайшими всех времён», — сказал Уайт, а следом сообщил, что за три недели до поединка с Гэтжи Орёл сломал ногу.

И вот этого заявления Уайта Джонс вынести уже не смог. Ах так?! Вы не в качестве утешения отдаёте ему это звание, а потому, что всерьёз считаете его лучшим? А как же я?!



«Я 15 раз завоёвывал титул, он выиграл только 4 титульных боя. Тот факт, что Дана обсуждает статус величайшего, уже поражает. Спрашиваю, почему Хабиба связывают с разговорами о величайшем, мне же отвечают, что я должен дать насладиться моментом Нурмагомедову. К сожалению, его „момент“ пересекается с работой всей моей жизни», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

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И вот тут мы все узнали старого-доброго Джонса. Хорошо хоть, что он нашёл в себе силы поддаться умилению и позволил себе показать всем свои чувства. Но долго терпеть тот факт, что кто-то по-настоящему значимый считает кого-то лучше его самого… Увольте. С другой стороны, мир вернул себе привычные очертания, и мы можем надеяться на то, что у Костяного найдётся достаточная мотивация от души зарубиться с Миочичем и делами доказывать, что он имеет право находиться в рейтинге выше Хабиба.

Удивительные дела. Хабиб уже ушёл, но будет ещё долгое время оказывать влияние не только на UFC, но и на весь мир смешанных единоборств. Да и у октагона главной лиги планеты мы его непременно увидим. И мы даже можем назвать точную дату: 14 ноября. Именно тогда лучший друг Хабиба Ислам Махачев проведёт бой с Дос Аньосом. А ещё наставник Орла Хавьер Мендес показал видео, на котором Орёл дал слово быть с ним рядом и продолжать двигать наверх своих парней.



Так что с орбиты UFC Нурмагомедовы не уходят. Без Хабиба, но зато с его близкими и братьями. Всё только начинается. Скоро Джонсу придётся беспокоиться за своё место не только из-за дагестанского Орла. А пока ждём вторника. Именно тогда Нурмагомедов окажется на давно заслуженной вершине!