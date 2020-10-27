«Пощёчина, ценой в поражение». Диаз намекнул, что рекорд Хабиба – 29-1

Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца в UFC, одержав зрелищную победу над американцем Джастином Гэтжи. Это решение российского чемпиона стало во многом неожиданным, поскольку его покойный отец неоднократно говорил о том, что сын проведёт 30 боёв и закончит карьеру с красивым рекордом – 30-0. Мечтали об этом и фанаты дагестанского Орла, которые в тайне рассчитывали на куда большее количество поединков.

Прощание получилось невероятно трогательным, Хабиб плакал в октагоне, произнёс проникновенную речь и назвал главной причиной своего решения просьбу матери. Дело святое. И уже не в первый раз за этот странный 2020 год даже недруги Нурмагомедова отправили ему поддерживающие сообщения. И, казалось, что всеобщую идиллию ничего не может омрачить, даже Джонс, который слишком сильно переживает за своё первое место в рейтинге.

Лучший боец UFC согласился уступить место Хабибу. Но почему-то сразу передумал Джонса растрогала речь Орла после победы, но гордыня в итоге взяла верх над эмоциями.

И тут слово взял один из главных хулиганов UFC Нейт Диаз. На фоне переживаний о том, что Хабиб не провёл свой 30-й бой, он опубликовал в «Твиттере» сообщение, в котором намекнул, что Нурмагомедов закончил карьеру с результатом – 29-1. «Тогда я дал ему пощёчину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего», — аргументировал свою позицию Нейт. Если вы успели позабыть, о чём идёт речь, или просто не знали этого, рассказываем.

Непростые отношения между бойцами сложились давно. Первая стычка между ними произошла (да, она была не одна) в 2015 году на WSOF 22. Вот что об этом рассказывает сам Диаз.

«Я был быком. Бил всех, кто не нравился». Все известные уличные драки Хабиба Ровно два года назад Нурмагомедов стал чемпионом UFC. Для этого он побил 25 человек в клетке и бог знает сколько за её пределами.

«Когда я столкнулся с ним и его командой на Мировой серии, я стоял возле клетки и смотрел, как сражается мой друг Джейк. И они сделали групповой снимок со мной позади них, просто чтобы посмеяться надо мной, подшутить надо мной. Хабиб тогда заявил: «Да ладно, чувак», после чего они все, этих русских было человек 12, начали надо мной смеяться.

Я подошёл к нему и отвесил пощёчину. Я ударил его за то, что он смеялся надо мной. Ничего не произошло, и я подумал: «Что, он ничего не сделает в ответ?». Я был вне себя в ярости и дождался его на выходе, но он сбежал!». В итоге, Диаза выпроводила охрана.

Во второй раз парни сошлись 4 года спустя на UFC 239. Случилось так, что компании Хабиба и Нейта оказались в зале на расстоянии каких-то двух рядов. Кто-то из организаторов прилично прокололся. Из-за чего на этот раз вспыхнул конфликт никто толком объяснить не может. Но очевидцы рассказывают, что Нейт швырнул в Хабиба бутылку с водой и началась массовая потасовка.

Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса Никто не удивлён…

Хабиб обе эти истории старался особо не вспоминать, хоть заходы на бой с Диазом были. И вот вновь настала отличная возможность для недоброжелателей бросить вслед уходящему чемпиону камень. И, нужно признаться, у Нейта получилось достаточно остроумно. Учитывая, что специалисты насчитали всего два проигранных Орлом раунда, безответная пощёчина вполне может стать предметом для гордости. Но можно ли зачесть её в графу поражений?