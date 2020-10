«Юсииик! Ты как там?» Усик и Чисора устроили перед боем уморительный троллинг. Видео

Раскрутка боя не обязательно должна сопровождаться треш-током и угрозами размазать друг друга. Даже в суровом боксе. Ярчайший и самый актуальный пример – украинец Александр Усик и британский боец Дерек Чисора, которые сразятся 31 октября. Ребята обмениваются забавными видеопосланиями в «Инстаграме» уже несколько месяцев, и это обсуждают, комментируют смеющимися до слёз эмодзи и скидывают друзьям в директ, а самого боя с каждым новым роликом ждут только больше.

Бой Усик — Чисора, онлайн. Вечер, когда Украина и Россия будут единодушны! LIVE! Главные подробности поединка, который должен вывести украинца на чемпионский бой против Джошуа, — в нашей онлайн-трансляции.

Если проследить историю взаимных обращений Усика и Чисоры по их лентам, то первое видео появилось в аккаунте украинского бойца ещё в июле: он бежит по берегу моря и обращается к своему сопернику: «Дерек! Дерееек! Где ты, Дерек?»

Чисора ответил ему – и понеслось!



Например, 18 сентября Усик выложил видео тренировки, где ему пробивают пресс, а он кричит: «Дерек! Я иду за тобой, Дерек!»

Уже на следующий день Чисора опубликовал похожее видео с приветствием для Усика, только пресс ему пробивали в висе. И не кто-нибудь, а сам Дэвид Хей. И делал он это не в дружеской манере, а устрашающе акцентированно. Изображая на лице обаятельную улыбку, Дерек грозным голосом кричал: «Юсииик! Ты как там?». Британец настолько забавно произносит фамилию Александра, что по неволе задумываешься, насколько забавен акцент украинского боксёра.

А чуть позже – вот это, под песню Лайонела Ричи Hello.

У Чисоры даже появился хештег #hellousyk – в этих публикациях он как бы передаёт привет Александру.



Есть у британского боксёра на странице и смешная фотография – коллаж под музыкальный альбом Александра Усика «Привет, я иду за тобой (всю ночь)» с метками «Номер один в Англии» и «Хит Украины».

Последнее видео Усика с приветствием для Чисоры было опубликовано два дня назад. Кажется, фразы «Hello, how are you?» и «I’m coming for you», произносимые с соответствующей интонацией, надолго войдут в арсенал шуток поклонников бокса.

Действительно, крутые парни на сложных щах, соревнующиеся в унижениях и оскорбляющие матерей друг друга, порядком приелись. Мы уже примерно знаем, что скажет каждый из них. А попробуйте-ка сделать так, чтобы всем было весело, да и вам самим тоже, а потом выйти в ринг и безжалостно мутузить друг друга. Вот это настоящее мастерство! И одну его составляющую Усик и Чисора успешно освоили.