Главная проблема Александра не в том, что он стал медлительнее.

«Здесь нужно драться, а не боксировать». Почему Усику не подходит супертяжёлый вес

В минувший уик-энд в Лондоне 33-летний украинец Александр Усик провёл свой второй профи-бой в рамках супертяжёлого дивизиона, победив единогласным решением судей со счётом 117-112, 115-113 и 115-113 36-летнего британца Дерека Чисору.

Победа!!! Усик — интерконтинентальный чемпион в супертяжёлом весе. Как это было Чисоре не помог ни грязный бокс, ни не особенно внимательный судья в ринге.

Таким образом, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе подтвердил уже имевшийся у него статус официального претендента на мировой титул WBO в супертяжах, которым ныне владеет другой британский боксёр – Энтони Джошуа, а заодно и обзавёлся второстепенным поясом интерконтинентального чемпиона WBO.

Выводы из боя против Чисоры

Большинство специалистов, журналистов и простых любителей бокса едины во мнении, что это был сложный поединок для Усика. Всё-таки почти два десятка килограммов разницы в весе между бойцами сделали своё дело. Александру действительно приходилось весьма непросто, когда мощный британец решительно ломился на него в начальных раундах боя. И в первой половине схватки в целом Чисора смотрелся предпочтительнее.

Хотя Александр, не изменяя своему привычному стилю, резво двигался на ногах, а его соперник нередко промахивался своими «колхозными» размашистыми свингами, но и результативных действий со стороны украинца до экватора поединка было не так уж и много.

Плюс к этому плюхи Чисоры всё же иногда долетали до головы Усика. То есть та картинка боя, которая эпизодами наблюдалась ещё во время прошлогоднего дебюта Александра в супертяжах в бою против американца Чэзза Уизерспуна, повторилась и здесь. В новом весе украинец пока смотрится не настолько ярко и убедительно, как во время своих выступлений в крузервейте.

Судья в ринге делал всё, чтобы помочь Чисоре. Но Усик не оставил британцам шансов Александр победил и вызвал на бой Энтони Джошуа.

В послематчевом интервью на вопрос журналиста о том, какую бы оценку за проведённый бой Усик поставил себе, Александр ответил: «Три балла». То есть он понимает, что ему ещё нужно адаптироваться и совершенствоваться в королевском дивизионе.

В то же время украинец в целом остался доволен проведённым боем. «Это был настоящий тест в супертяжёлом весе. Чисора – большой и тяжёлый парень. Но я справился с ним. Мы настраивались даже на более серьёзный бой», – сделал выводы по горячим следам из проведённой схватки Александр.

Что касается высказываний известных в боксёрской среде людей, то, к примеру, российский экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев сказал: «Александр знает, что его ждёт в супертяжах. Я считаю, что во многом только за счёт хорошей работы ног он вчера ушёл от поражения».

А Эдди Хирн, являющийся промоутером и Усика, и Чисоры, и Джошуа, прокомментировал поединок своих подопечных так: «Этот бой получился действительно полезным для Усика, поскольку ему пришлось нелегко. В 1-м раунде он раскачивался, словно тряпичная кукла. Вы должны уважать Чисору, который устроил бойцу из рейтинга P4P серьёзное испытание».

А вот бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю оценивает выступление Александра оптимистичнее: «Усик контролировал бой, опасных ударов он не пропустил. Но поединок не был лёгким, соперник оказался опасным и бьющим. Думаю, у него есть шансы против Джошуа. Усик умеет не пропускать удары, а это очень важно. Нужно только умно подготовиться к бою».

Дорожная карта карьерных планов Усика

Планы Александра в нынешней весовой категории очерчены и им лично, и представителями его команды достаточно чётко.

«Юсииик! Ты как там?» Усик и Чисора устроили перед боем уморительный троллинг. Видео Александр и Дерек устроили настоящий юмористический баттл!

Пользуясь своим статусом официального претендента на пояс чемпиона мира WBO, Усик желает уже в следующем бою получить тайтл-шот. Он неоднократно заявлял, что провёл уже достаточно времени в ожидании в качестве обязательного челленджера, чтобы откладывать во времени проведение боя за звание чемпиона мира на ещё более долгий срок.

Но здесь возникает существенное препятствие в виде планов действующего чемпиона мира WBO Энтони Джошуа. Последний, в случае победы в предстоящем ему 12 декабря поединке с болгарином Кубратом Пулевым, желает затем провести объединительный бой со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, который владеет мировым титулом WBC.

И поскольку Джошуа суммарно обладает тремя мировыми титулами основных организаций (WBO, WBA и IBF), то, чтобы достигнуть своей главной цели в боксе – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжах, ему действительно нужен бой с владеющим мировым титулом последней, четвёртой из ведущих организаций (WBC) Тайсоном Фьюри. Разумеется, точно такими же намерениями руководствуется и Король Цыган.

Однако, возвращаясь к Усику, аналогичную задачу преследует и сам Александр. Сразу после окончания боя с Чисорой он подтвердил её снова: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира: не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом!»

Но Эдди Хирн накануне уже успел заявить, что Джошуа и Фьюри намереваются провести бой между собой в первой половине следующего года. Мало того, промоутер сказал, что они потом планируют и организацию матча-реванша. Всех этих британских ребят понять, конечно, можно, так как схватки в ринге Энтони и Тайсона наверняка принесут им очень много денег.

«Хочу стать абсолютным чемпионом мира». Усик победил в войне с Чисорой Дерек потряс своей физической формой и тем, что выстоял все 12 раундов.

Но Усик со своей командой собираются, в случае такого развития событий, требовать от WBO лишения Джошуа чемпионского пояса и заявляют о готовности сразиться за ставший вакантным титул с ближайшим по рейтингу претендентом. Сейчас на 2-й строчке рейтинга супертяжей WBO располагается ещё один британский боксёр – горячий проспект Дэниел Дубойс.

Что ждёт Александра дальше в супертяжёлом весе?

Подытоживая, отметим, что по боям Усика против Уизерспуна и Чисоры видно, что переход в королевский дивизион проходит для него не так уж и гладко. Некоторый набор массы тела и прокачка мышц всё же несколько уменьшили его фирменную высокую скорость и сказались и на его отменной маневренности.

Также подтвердилось и предположение о том, что не очень выдающаяся сила удара Александра затруднит ему жизнь в супертяжах по сравнению с тем, как у него складывались дела в крузервейте. А, в свою очередь, большая тяжесть в ударах, масса, мощь и габариты его нынешних соперников в супертяжёлом весе, естественно, будут доставлять украинцу больше проблем, нежели у него было в более лёгком дивизионе.

Поэтому многие известные люди из мира бокса и простые его любители с осторожностью оценивают вероятность успешного развития карьеры Александра в супертяжёлом весе. Скептически оказался настроен относительно дальнейших перспектив украинца и его последний соперник. «Я не думаю, что Усику покорится мировой титул в супертяжах. Здесь нужно драться, а не боксировать», – сделал заключение Дерек Чисора.

Но можно быть уверенным, что сам Александр прекрасно понимает, что для того, чтобы успешно конкурировать с такими топовыми супертяжами-гигантами чемпионского уровня, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, ему нужно ещё явно прибавлять во многих компонентах мастерства, при этом не теряя уже имеющихся козырей.