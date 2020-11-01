Судья в ринге делал всё, чтобы помочь Чисоре. Но Усик не оставил британцам шансов

1 ноября 2020 года на арене знаменитого лондонского стадиона «Уэмбли» состоялся поединок между 33-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком (17-0-0, 13 KO) и 36-летним экс-претендентом на мировой титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой из Великобритании (32-9-0, 23 KO).

Для Усика это был только второй бой в рамках супертяжёлого дивизиона на профи-ринге. Год назад он поднялся в эту королевскую весовую категорию с целью повторить свои достижения в крузервейте. Тогда он одержал досрочную победу над американцем Чэззом Уизерспуном.



Сегодняшний соперник Александра имеет одиозную репутацию. На ринге Чисора боксирует самоотверженно и достаточно зрелищно, а вот вне его не раз оказывался замешан в скандалах и потасовках. Любители бокса хорошо помнят отвешенную им на церемонии предматчевого взвешивания пощёчину украинскому чемпиону мира WBC Виталию Кличко и плевок водой в лицо его брату Владимиру перед самым началом боя.

Это победа!!! Усик — интерконтинентальный чемпион в супертяжёлом весе. Как это было Чисоре не помог ни грязный бокс, ни не осоенно внимательный судья в ринге.

Также Дерек однажды подрался на послематчевом мероприятии со своим нынешним менеджером – экс-чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Дэвидом Хэем, который впоследствии нокаутировал его в ринге. Однако перед боем с Усиком британский уроженец Зимбабве вёл себя сдержаннее, ограничиваясь лишь словесными выпадами и подколками в социальных сетях.



Александр и Дерек должны были провести бой ещё весной, но этому помешала пандемия. И вот теперь поединок между ними наконец состоялся. На предматчевом взвешивании британец оказался тяжелее украинца более чем на 17 кг – 115,9 кг против 98,5 кг соответственно.



В букмекерских конторах Усик котировался явным фаворитом боя. Поставить на его победу можно было с коэффициентом 1.12 (примерно 80% вероятности), а шансы Чисоры оценивались коэффициентом 5.50 (16%). Наиболее вероятным исходом поединка считалась досрочная победа украинца.



Чисора вышел под легендарную песню группы Eagles «Отель Калифорния», Усик же поднялся к рингу под композицию украинского коллектива «Тінь Сонця».



С самого начала Чисора задал Усику тяжёлый бой, ринувшись в атаку. Отступая, Александр даже споткнулся, но затем принялся встречать наскоки британца клинчами. А тот буквально гонялся за украинцем.

Усик в царстве великанов. Что перевесит – интеллект и техника или мощь? История показывает, что шансов у Александра немного.

Во 2-м раунде Дерек продолжил бросаться вперёд, но Усик постоянно двигался, «растягивал» соперника и старался иногда наносить встречные удары. Уже в этом перерыве Чисора тяжело дышал, но сразу после гонга снова пошёл вперёд. Усик выжидал пока запал соперника начнёт угасать.

Только с 4-й трёхминутки британец начал понемногу переходить на позиционный бой, но иногда всё равно попадал своими размашистыми ударами справа. Правда, несколько раз за бой он, казалось, умышленно наносил удары ниже пояса, на которые рефери почему-то никак не реагировал.



С 5-го отрезка боя украинцу, наконец, иногда начало удаваться перехватывать атаки оппонента и регулярно попадать своими фирменными контрударами. В следующей трёхминутке Усик уже жалил противника джебом, а Чисора, хоть и бросался, но чаще пропускал навстречу.



В 7-м раунде секунданты подсказывали Александру: «Главное двигайся Саня!». И Усик не только двигался, но и закручивал соперника. Перед гонгом украинец потряс визави. Он тут же бросился на добивание, но Дереку помог гонг на перерыв.



Тоже самое случилось и в концовке следующей, 8-й трёхминутки. Сначала Усик расстреливал британца с дистанции, а перед гонгом ему удалось его болтануть. Но в 9-м раунде у Чисоры, казалось, открылось второе дыхание и он, скорее всего, взял эту трёхминутку за счёт активности.

«Много тяжёлых парней хотели меня ударить». Усик настроен показать, кто тут царь зверей! Усик пытается дотянуться до боёв с Джошуа и Фьюри. Превью к его бою с Дереком Чисорой.

10-й и 11-й отрезки боя прошли по схожему сценарию. Чисора устал и боксировал с опущенными руками. Попадали как один, так и другой. Но в концовках Усик смотрелся предпочтительнее за счёт больше свежести.



Ну, и в заключительном раунде оба соперника, видимо, настолько устали, что не особо рвались в атаку. Но и здесь перед финальным гонгом чаще и точнее бил Усик. Чисора же буквально принимал лицом удары Усика. Благо для него, что они не были очень сильными.



По итогам отведённых регламентом 12-ти раундов все трое боковых судей отдали победу Александру со счётом 117-112, 115-113 и 115-113. Не помогли британцу ни его грязные захваты, ни удары ниже пояса, ни невероятная доброжелательность рефери в ринге.



Таким образом, одолев Чисору, Усик подтвердил имевшийся у него статус официального претендента на мировой титул WBO в супертяжёлом весе, которым владеет другой британец – Энтони Джошуа (который, кстати, смотрел бой из ринг-сайда). Последний хочет сначала попытаться стать абсолютным чемпионом мира, проведя объединительный бой с ещё одним представителем Туманного Альбиона – Тайсоном Фьюри, и только после этого встретиться в ринге с Усиком.

Права на видео принадлежат Matchroom Boxing. Ролик можно посмотреть на страничке Matchroom Boxing в «Твиттере».

Однако Александр уже неоднократно заявлял, что не согласен взять определённую сумму отступных денег, чтобы позволить Джошуа сперва сразиться с Фьюри. Пользуясь своим статусом официального претендента, украинец намерен получить возможность оспаривать мировой титул как можно скорее. И Усика не очень волнует, согласится ли Джошуа провести против него защиту титула WBO или же откажется от него и тогда он разыграет его с другим находящимся в верхушке рейтинга претендентом.