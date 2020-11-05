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Луис Салданья нокаутировал Винса Мёрдока, поразив Дану Уайта, видео

Луис Салданья нокаутировал Винса Мёрдока, видео
Алла Князева
Боец поразил президента UFC. Даже судья засмотрелся на атаку Салданьи. Видео
Дана Уайт создал турнир, в котором дерутся как последний раз в жизни.
Бокс/ММА / UFC 0

Накануне в Лас-Вегасе возобновился 4-й сезон шоу Dana White’s Contender Series (Претендентская серия Даны Уайта). Желающие попасть в лучшую бойцовскую лигу должны были доказать президенту UFC, что именно они достойны контракта. Все четыре боя завершились досрочно, а победители проведут свои следующие поединки уже в статусе бойцов UFC.

Нокаут редчайшим для ММА ударом. Боец одним движением выбил себе контракт с UFC
Бахамондес передал пламенный привет от мастеров кикбоксинга и карате.

Турниры DWCS, которые стартовали в мае 2017 года, со временем полюбились многим фанатам. Во-первых, это дополнительное и, что немаловажно, качественно организованное ММА-шоу посреди недели. Во-вторых, здесь каждый может наблюдать за становлением новых звёзд UFC. Конечно, у бойца в дальнейшем может и не заладиться в самом промоушене, но если уж выстрелит, то можно потом смело рассказывать глорам, что вы «с детства за него», и скидывать им ссылки первых боев проспекта.

Иногда непосредственно после турнира контракт не подписывают, но участников берут на заметку и могут предложить сотрудничество позже. Шоу дало дорогу в UFC таким достаточно известным ныне бойцам, как Дэн Иге, Антонина Шевченко, Мэйси Барбер, Эдмен Шахбазян, Джонни Уокер, Грег Харди и Шон О’Мэлли. Ну и в-третьих, на DWCS есть большая вероятность увидеть красивые досрочные победы, ведь у этих бойцов точно горят глаза, они голодны и мотивированы порой даже больше, чем претенденты в титульных боях.

Нокаут редчайшим для ММА ударом. Боец одним движением выбил себе контракт с UFC
Бахамондес передал пламенный привет от мастеров кикбоксинга и карате.

Последний турнир был как раз таким — победители оказались заряжены на все сто процентов. Дана Уайт и зрители увидели всего четыре боя, но запомнят они их надолго. Это был как раз тот случай, когда решает качество, а не количество. Четыре нокаута, один из которых выбил эмоции даже из президента UFC. На лице Уайта отобразилось что-то между глубочайшим удивлением и непониманием того, что происходит: мол, это вообще законно?

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в аккаунте UFC в «Твиттере».

В октагон вышли полулегковесы Винс Мёрдок и Луис Салданья. В третьем раунде Салданья выбрасывает фронт-кик, затем двойку, затем ещё один фронт-кик, после которого оппонент оказывается на канвасе. Чтобы потушить кого-то «фронтом» в лицо, надо постараться, это зрелище в ММА действительно редкое.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в аккаунте UFC в «Твиттере».

Но дело ещё не было закончено, и Сальданье пришлось добить Мёрдока. Соперник уже не в силах был защищаться, и только после этого судья остановил бой. Пожалуй, когда идёт настолько жёсткое добивание, имеет смысл побеспокоиться и о здоровье бойцов. Возможно, судья засмотрелся, а может и зазевался. Одним словом, досталось Мёрдоку изрядно. Видео с невероятным финишем Салданьи моментально разлетелось по всем ММА-ресурсам.

Интересно, что ещё один нокаутирующий фронт-кик был зафиксирован на этом же турнире: Игнасио Бахамондес этим приёмом отправил спать Эдсона Гомеса. Будем надеяться, что Салданья и Бахамондес ещё не раз порадуют нас своими способностями и необычными красивыми нокаутами уже в UFC.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/ufc

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