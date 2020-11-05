Боец поразил президента UFC. Даже судья засмотрелся на атаку Салданьи. Видео

Накануне в Лас-Вегасе возобновился 4-й сезон шоу Dana White’s Contender Series (Претендентская серия Даны Уайта). Желающие попасть в лучшую бойцовскую лигу должны были доказать президенту UFC, что именно они достойны контракта. Все четыре боя завершились досрочно, а победители проведут свои следующие поединки уже в статусе бойцов UFC.

Нокаут редчайшим для ММА ударом. Боец одним движением выбил себе контракт с UFC Бахамондес передал пламенный привет от мастеров кикбоксинга и карате.

Турниры DWCS, которые стартовали в мае 2017 года, со временем полюбились многим фанатам. Во-первых, это дополнительное и, что немаловажно, качественно организованное ММА-шоу посреди недели. Во-вторых, здесь каждый может наблюдать за становлением новых звёзд UFC. Конечно, у бойца в дальнейшем может и не заладиться в самом промоушене, но если уж выстрелит, то можно потом смело рассказывать глорам, что вы «с детства за него», и скидывать им ссылки первых боев проспекта.

Иногда непосредственно после турнира контракт не подписывают, но участников берут на заметку и могут предложить сотрудничество позже. Шоу дало дорогу в UFC таким достаточно известным ныне бойцам, как Дэн Иге, Антонина Шевченко, Мэйси Барбер, Эдмен Шахбазян, Джонни Уокер, Грег Харди и Шон О’Мэлли. Ну и в-третьих, на DWCS есть большая вероятность увидеть красивые досрочные победы, ведь у этих бойцов точно горят глаза, они голодны и мотивированы порой даже больше, чем претенденты в титульных боях.

Нокаут редчайшим для ММА ударом. Боец одним движением выбил себе контракт с UFC Бахамондес передал пламенный привет от мастеров кикбоксинга и карате.

Последний турнир был как раз таким — победители оказались заряжены на все сто процентов. Дана Уайт и зрители увидели всего четыре боя, но запомнят они их надолго. Это был как раз тот случай, когда решает качество, а не количество. Четыре нокаута, один из которых выбил эмоции даже из президента UFC. На лице Уайта отобразилось что-то между глубочайшим удивлением и непониманием того, что происходит: мол, это вообще законно?

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в аккаунте UFC в «Твиттере».

В октагон вышли полулегковесы Винс Мёрдок и Луис Салданья. В третьем раунде Салданья выбрасывает фронт-кик, затем двойку, затем ещё один фронт-кик, после которого оппонент оказывается на канвасе. Чтобы потушить кого-то «фронтом» в лицо, надо постараться, это зрелище в ММА действительно редкое.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в аккаунте UFC в «Твиттере».

Но дело ещё не было закончено, и Сальданье пришлось добить Мёрдока. Соперник уже не в силах был защищаться, и только после этого судья остановил бой. Пожалуй, когда идёт настолько жёсткое добивание, имеет смысл побеспокоиться и о здоровье бойцов. Возможно, судья засмотрелся, а может и зазевался. Одним словом, досталось Мёрдоку изрядно. Видео с невероятным финишем Салданьи моментально разлетелось по всем ММА-ресурсам.

Интересно, что ещё один нокаутирующий фронт-кик был зафиксирован на этом же турнире: Игнасио Бахамондес этим приёмом отправил спать Эдсона Гомеса. Будем надеяться, что Салданья и Бахамондес ещё не раз порадуют нас своими способностями и необычными красивыми нокаутами уже в UFC.