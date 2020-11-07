Чисто Тайсон! Российский боец буквально смял грозного бразильского панчера. Видео

В пятницу, 6 ноября 2020 года, в Москве на «Арене ВТБ» состоялся турнир АСА 113 с главным боем Курбан Гаджиев – Азамат Кеферов. Мы остановимся на поединке, который открывал основной кард бойцовского вечера. Бразильский панчер Клеверсон Силва, шедший на серии из трёх побед нокаутом, встречался с 37-летним россиянином Олегом «Домкратом» Борисовым.

Есть такое расхожее понятие – этот бой важен для одного из бойцов. На самом деле, очень странная формулировка. Любой бой важен для каждого бойца хотя бы потому, что в нём он может лишиться какой-то (иногда значительной) части своего здоровья. И ему нужно максимально обезопасить себя за счёт качественной подготовки и правильного плана на бой.

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Но есть и особая категория – настрой на конкретный поединок. И вот здесь у бойца из московского клуба «Крепость» проблем не было от слова совсем. Олег шёл на крайне неприятной серии из трёх поражений кряду в АСА, и тут уж понятно, насколько боевой был у него настрой. Бразилец же впервые выбрался за пределы страны, где много диких обезьян и все ходят в белых штанах. И для него всё было в новинку, в том числе, огромная и пугающе пустая арена.

Да, к сожалению, продолжаются те времена, в которые фанаты не могут оказаться на трибунах и воочию наблюдать за выступлением любимых бойцов. И в этом плане не понятно ещё, кому было комфортнее – местному атлету или приезжему. Болельщик в России доброжелательный, бразильца освистывать никто бы не стал. Но вернёмся к бою, который получился ярким, но коротким.

Права на видео принадлежат АСА. ролик можно посмотреть в аккаунте АСА в «Инстраграм».

Домкрат с первых секунд схватки продемонстрировал запредельный настрой. Ведь для него этот бой был поистине важен. В первую очередь, для самого себя. Нужно было вернуть себе уверенность и сохранить прописку в организации. А для этого следовало показать лучшие свои качества. Бразилец оказался рослым парнем. Весьма угрожающего вида. Но Олега это ни разу не смутило.

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Борисов с первых же секунд принялся вбивать в оппонента свои пудовые кулаки, даже не помышляя о возможности побороться с ним. Уже спустя минуту ошалевший от напора гость столицы начал отступать к сетке и ушёл в глухую защиту. Победная атака Домкрата впечатлила. Чисто Тайсон в лучшие годы: правая в печень, левая – в голову. И, через паузу, уже прицельно правой в челюсть.

Бразилец опал как озимые, а Олег с грозным видом отправился в свой угол. Серия из трёх поражений закрыта в настолько доминирующем стиле, что разговоры о пенсии можно отложить. Тем более, что тенденция к этому заложена на правительственном уровне. Поздравляем москвича с победой, а грозного бразильца приглашаем почаще навещать российскую столицу. У наших парней есть чему поучиться.