Лучший боксёр мира отсудил себе свободу. Третьего боя с Головкиным не будет

Канело Альварес решил, что он второй Мейвезер и может ни с кем больше не делить свои миллионы.

Как стало известно на днях, несмотря на имеющийся у звёздного мексиканского бойца Сауля Канело Альвареса очень «жирный» контракт со стриминговой платформой DAZN, спустя два года после подписания обе стороны решили его расторгнуть.

Напомним, что это 5-летнее соглашение Канело и DAZN, заключённое в октябре 2018 года и рассчитанное на 11 боёв, стало на то время рекордным для нерекламных контрактов за всю историю мирового спорта. Если бы оно было исполнено обеими сторонами до конца, то Сауль Альварес заработал бы как минимум $ 365 млн.

Однако за время сотрудничества с DAZN Канело успел провести только три боя (с британцем Рокки Филдингом, американцем Дэниелом Джейкобсом и россиянином Сергеем Ковалёвым). Причём последний раз Сауль выходил на ринг 2 ноября прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал полутяжа Крашера и стал чемпионом мира уже в третьей для себя весовой категории.

Са́нтос Сау́ль А́льварес Баррага́н (исп. Santos Saúl Álvarez Barragán), род. 18 июля 1990, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней (до 66,68 кг), первой средней (до 69,85 кг), в средней (до 72,57 кг), во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжёлой (до 79,4 кг) весовых категориях. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии библии бокса журнала «The Ring» (2019).

После этого в выступлениях одного из двух самых кассовых действующих боксёров мира (вторым является британский супертяж Энтони Джошуа) произошла годичная пауза. И обусловлена она была не только охватившей мир пандемией, а и конфликтом Канело с его промоутерской компанией Golden Boy Promotions и с руководством стриминговой платформы DAZN.

Президент UFC решил покорить индустрию бокса. Станет ли Дана вторым Доном Кингом? Уайту не впервой делать суперуспешными убыточные проекты.

И если «тёрки» и взаимные претензии со своим многолетним промоутером Оскаром де ла Хойей у Сауля происходили уже давно, то спор с DAZN возник у него на фоне нагрянувшей пандемии. Дело в том, что в новых условиях существования мира руководство стримингового сервиса больше не могло платить Альваресу по 30 с лишним миллионов долларов за каждый (даже проходной) бой, а сам Канело с этим был не согласен.

Действительно, когда только становящийся на ноги DAZN лишился получения прибылей от такой существенной статьи доходов, как продажа билетов зрителям, которые приходят посмотреть бои вживую на трибуны арен, то этому стриминговому сервису пришлось потуже затягивать пояс. Они предлагали Канело уменьшить его финансовые запросы, но Сауль настаивал на том, чтобы получать столько, сколько было изначально прописано в «жирном» контракте.

И тогда боссы DAZN решили попросту «динамить» Сауля с проведением боёв, что привело к тому, что звёздный мексиканец уже более года не выходит на ринг. В итоге Канело подал судебный иск как на свою промоутерскую компанию, так и на стриминговый сервис, обвиняя их в нарушении условий контракта и требуя взыскать с них $ 280 млн ущерба.

Пакьяо всё ещё крут, но лучший — Канело. 10 главных боксёров 2019 года А ещё уходящий год подарил нам несколько неожиданных героев.

Однако, как накануне стало известно, стороны уладили спор мировым соглашением, решив расторгнуть грандиозный контракт без судебных тяжб. Правда, DAZN пришлось выплатить Саулю за простой определённую денежную компенсацию. Тем не менее, судя по заявлениям, и Альварес, и де ла Хойя, и DAZN остались этим расставанием удовлетворены.

Что же теперь ждёт Канело? Его тренер и менеджер Эдди Рейносо уже успел заявить, что Сауль будет дальше боксировать в роли свободного агента. И здесь его можно сравнить с Флойдом Мейвезером, который, достигнув статуса кассовой суперзвезды, попросту избавился от какой-либо промоутерской опеки и ни с кем не делился своими заработками.

Похоже, на подобную финансовую привлекательность надеются и в команде Канело. И вот, согласно инсайдерской информации, Сауль планирует выйти на ринг уже 19 декабря, чтобы провести бой с чемпионом мира IBF в суперсреднем весе американцем Калебом Плантом. Причём Канело возвращается к показу своих поединков по системе платных телевизионных трансляций PPV, которая отсутствует на стриминге DAZN.

Живая легенда Мексики. Канело почти догнал великого Мейвезера — остался один шаг Альварес не просто нокаутировал Сергея Ковалёва, но и вошёл в историю бокса.

Но многих любителей бокса интересует вопрос, какова же теперь судьба третьего боя Альвареса с Геннадием Головкиным? Как известно, казахстанец также подписал (правда, более скромный – «всего лишь» на $ 100 млн) контракт с DAZN, и его ближайший поединок также запланирован на декабрь (против малоизвестного поляка Камила Шереметы).

Боссы DAZN очень хотели провести третий бой между мексиканцем и казахстанцем как можно скорее, поскольку он был бы гораздо более кассовым, чем любой из других возможных боёв Канело. Но Сауль противился ему и ранее, заявляя, что снял все вопросы противостояния с Головкиным ещё в их втором поединке. А на DAZN, в свою очередь, в связи с уже весьма солидным возрастом Геннадия, установили дедлайн на организацию их третьей схватки на май 2021 года.

Таким образом, учитывая эти обстоятельства, а также то, что Альварес ушёл с DAZN, да ещё и не раз говорил, что уже, возможно, никогда не спустится в средний вес, а Головкин остаётся у этого стримингового сервиса на контракте, можно предположить, что третья схватка Канело и GGG, к сожалению, не состоится уже никогда.