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Президент UFC Дана Уайт собрался покорять индустрию профессионального бокса

Дана Уайт собрался покорять профессиональный бокс
Вадим Жук
Президент UFC решил покорить индустрию бокса. Станет ли Дана вторым Доном Кингом?
Уайту не впервой делать суперуспешными убыточные проекты.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Накануне стало известно, что Дана Уайт собирается предпринять первые шаги по вхождению в индустрию профессионального бокса. И начнёт он этот процесс 11 декабря в Лас-Вегасе организацией боя за звание абсолютной чемпионки мира в первом среднем весе между двукратной олимпийской чемпионкой из США Клариссой Шилдс и канадкой Мари Эве Дикэр.

Квалификацию Уайта как очень успешного спортивного менеджера оспорить не может никто. В 2001 году он с компаньонами за предоставленные 45-м президентом США Дональдом Трампом $ 2 млн купили убыточный промоушен UFC. А спустя полтора десятилетия эта организация была продана новым хозяевам уже за $ 4 млрд.

После этого Дана начал присматриваться к индустрии профи-бокса. В апреле прошлого года он говорил в СМИ, что уже достаточно давно увлечён этой идеей и намерен вскоре предпринять попытку её воплощения в жизнь.

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Как известно, в последние десятилетия профи-бокс теряет свою былую популярность. Кроме того, что исполнительское мастерство современных боксёров всё больше уходит в плоскость рациональности и технической выхолощенности, так этот вид спорта ещё и страдает от отсутствия конкурентных поединков между своими лидерами.

И в этой связи сразу же напрашивается сравнение с UFC, где регулярно проводятся схватки лучших с лучшими. Некоторых боксёрских мегабоёв поклонники ожидают годами. Достаточно только вспомнить многолетнюю эпопею по организации поединка между суперзвёздами – Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.

К сожалению, бокс превратился в череду бесплодных вызовов, словесных пикировок в соцсетях, многолетних переговоров и «откосов». Также мешает его развитию и вражда между ведущими промоутерами.

И вот самый влиятельный человек в сфере смешанных единоборств загорелся желанием перевести боксёрский бизнес на рельсы отработанной им на примере функционирования UFC системы.

«Мне категорически не по нраву, что лучшие боксёры не сражаются между собой», – говорил весной прошлого года в интервью CNN Уайт. Главной идеей Даны в этом направлении является стремление привести боксёрский бизнес к одному знаменателю, сломав существующую в нём систему разрозненности и фрагментированности.

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Чётко разъяснил успех Уайта известный боксёрский тренер, аналитик и журналист Тедди Атлас. «Сделайте бокс, как UFC – наймите Дану Уайта. Обычно диктаторы – это плохо, но в некоторых случаях они могут быть полезны. UFC процветает потому, что там есть диктатор, который устанавливает законы. Там нет промоутерских и телевизионных противоречий, там одна организация и один человек устанавливает правила. Ты или дерешься с этим соперником, или идёшь гулять. Уайт сделал UFC успешной потому, что сам назначает конкурентные бои, что и нужно фанатам. Он даёт им это, потому что он диктатор», – красноречиво аргументировал свою позицию Атлас.

И вот Уайт, похоже, начинает экспансию в сферу бокса. Однажды он уже участвовал в организации большого боксёрского мероприятия, которым стал поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. А теперь Дана намеревается устраивать боксёрские бои под брендом компании Zuffa Boxing. Он пообещал сделать объявление на этот счёт в ближайшие пару недель.

Однако стать крупным игроком в сфере профи-бокса ему наверняка будет непросто. На протяжении всей истории его существования любые попытки установить в боксе монополию неизменно заканчивались крахом. Подобная затея не удалась даже великому и ужасному Дону Кингу.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Drew Angerer/Ryan Pierse/Getty Images

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