Президент UFC решил покорить индустрию бокса. Станет ли Дана вторым Доном Кингом?

Накануне стало известно, что Дана Уайт собирается предпринять первые шаги по вхождению в индустрию профессионального бокса. И начнёт он этот процесс 11 декабря в Лас-Вегасе организацией боя за звание абсолютной чемпионки мира в первом среднем весе между двукратной олимпийской чемпионкой из США Клариссой Шилдс и канадкой Мари Эве Дикэр.
Квалификацию Уайта как очень успешного спортивного менеджера оспорить не может никто. В 2001 году он с компаньонами за предоставленные 45-м президентом США Дональдом Трампом $ 2 млн купили убыточный промоушен UFC. А спустя полтора десятилетия эта организация была продана новым хозяевам уже за $ 4 млрд.
После этого Дана начал присматриваться к индустрии профи-бокса. В апреле прошлого года он говорил в СМИ, что уже достаточно давно увлечён этой идеей и намерен вскоре предпринять попытку её воплощения в жизнь.
Как известно, в последние десятилетия профи-бокс теряет свою былую популярность. Кроме того, что исполнительское мастерство современных боксёров всё больше уходит в плоскость рациональности и технической выхолощенности, так этот вид спорта ещё и страдает от отсутствия конкурентных поединков между своими лидерами.
И в этой связи сразу же напрашивается сравнение с UFC, где регулярно проводятся схватки лучших с лучшими. Некоторых боксёрских мегабоёв поклонники ожидают годами. Достаточно только вспомнить многолетнюю эпопею по организации поединка между суперзвёздами – Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.
К сожалению, бокс превратился в череду бесплодных вызовов, словесных пикировок в соцсетях, многолетних переговоров и «откосов». Также мешает его развитию и вражда между ведущими промоутерами.
И вот самый влиятельный человек в сфере смешанных единоборств загорелся желанием перевести боксёрский бизнес на рельсы отработанной им на примере функционирования UFC системы.
«Мне категорически не по нраву, что лучшие боксёры не сражаются между собой», – говорил весной прошлого года в интервью CNN Уайт. Главной идеей Даны в этом направлении является стремление привести боксёрский бизнес к одному знаменателю, сломав существующую в нём систему разрозненности и фрагментированности.
Чётко разъяснил успех Уайта известный боксёрский тренер, аналитик и журналист Тедди Атлас. «Сделайте бокс, как UFC – наймите Дану Уайта. Обычно диктаторы – это плохо, но в некоторых случаях они могут быть полезны. UFC процветает потому, что там есть диктатор, который устанавливает законы. Там нет промоутерских и телевизионных противоречий, там одна организация и один человек устанавливает правила. Ты или дерешься с этим соперником, или идёшь гулять. Уайт сделал UFC успешной потому, что сам назначает конкурентные бои, что и нужно фанатам. Он даёт им это, потому что он диктатор», – красноречиво аргументировал свою позицию Атлас.
И вот Уайт, похоже, начинает экспансию в сферу бокса. Однажды он уже участвовал в организации большого боксёрского мероприятия, которым стал поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. А теперь Дана намеревается устраивать боксёрские бои под брендом компании Zuffa Boxing. Он пообещал сделать объявление на этот счёт в ближайшие пару недель.
Однако стать крупным игроком в сфере профи-бокса ему наверняка будет непросто. На протяжении всей истории его существования любые попытки установить в боксе монополию неизменно заканчивались крахом. Подобная затея не удалась даже великому и ужасному Дону Кингу.
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