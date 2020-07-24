Американец Тайсон против россиянина Джонса! В Калифорнии состоится бой легенд

Железный Майк против Роя. Кто кого? 12 сентября мы узнаем ответ на один из вечных фанатских вопросов.

В день одного из самых ожидаемых в России боёв появилась ещё одна приятная для поклонников единоборств новость. Легендарный Майк Тайсон, который весной завил о том, что планирует возобновить выступления на ринге, сообщи о дате бой и предстоящем сопернике. За это время целый ворох именитых и не очень бойцов пытались спровоцировать Железного Майка на поединок. Был брошен вызов даже из самой Австралии, где испытать себя в кулачном противостоянии хотел именитый регбист.

Но все эти заходы на маститого ветерана никаких последствий не имели. В какой-то момент хайп вокруг Тайсона стих и тема начала отходить на второй план. И вот совершенно неожиданная новость: Майк встретится на ринге с бывшим чемпионом по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

Что говорит Джонс

Россиянин подтвердил, что получил такое предложение, и объяснил, почему не смог ответить отказом.

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием.

Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет?» — цитирует Джонса «Спорт-экспресс».

Где и когда состоится бой

54-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и обладатель российского паспорта 51-летний Рой Джонс проведут очный поединок 12 сентября 2020 года. Бой будет выставочным. Местом для его проведения была выбрана Калифорния (США).

«Клянусь, я ничего не делал!» Ночь, навсегда изменившая жизнь Майка Тайсона Легендарный боксёр до сих пор уверяет, что его посадили в тюрьму напрасно.

Какой у соперников был простой

Свой последний бой на профессиональном уровне Железный Майк провёл в 2005 году. Тогда легенда бокса уступила Кевину Макбрайду. Всего на счету Тайсона 58 поединков, в которых он одержал 50 побед.

Что касается Роя Джонса, то поклонники его таланта отлично помнят последний бой. Случилось это не в таком уж далёком 2018 году. Соперником Роя был Скотт Сигмон. Судейская коллегия единогласным решением отдала победу именитому россиянину. Всего на счету Джонса 77 боёв, в которых он одержал 66 побед.

Кто будет фаворитом боя?

Если бы этот вопрос задавался каких-нибудь пять лет назад, ответ был бы очевиден. Майк в какой-то момент выпал из поля зрения журналистов и болельщиков. Когда он появлялся перед камерами, сложно было судить о том, в какой он находится физической форме. Рой Джонс же лишь в последние пару лет выпал из соревновательного тонуса. Но регулярно светился перед камерами в тренировочном зале. И все прекрасно понимают, что спортсмен такого уровня не может так резко выпасть из тренировочного процесса.

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Да и чисто внешне Джонс мало чем отличается от себя образца 2010 года. О том, насколько изначально авантюрной был идея возвращения Майка на профессиональный ринг, говорит реакция одного из его друзей – Даны Уайта. Президент UFC выражал обеспокоенность намерениями ветерана и заявлял, что будет препятствовать его возвращению на ринг. Но после того как Тайсон выложил несколько роликов с работой на лапах и боем с тенью, скептики немного сменили тон.

Тайсон снова показал шикарную работу на лапах и мешке

Кто будет готовить Тайсона?

К чести великого чемпиона, Майк делом доказывал серьёзность своих намерений. Он тренировался практически ежедневно, что документировалось в его «инстаграме» или в социальных сетях людей, с которыми он занимался. А люди эти непростые. Тайсон присоединился к команде обладателя двух поясов UFC Генри Сехудо. Тройной чемпион демонстрировал тренировки, в которых Железный Майк объяснял ему премудрости бокса и очень лестно отзывался о новом наставнике. Генри даже заикался о боксёрской карьере, но это совсем другая история.

Тайсон показал промо-ролик к бою с Джонсом

Готовить Майка к предстоящему бою будет наставник Сехудо Рафаэль Кордейро. «Я всегда был большим фанатом этого парня и лишь в мечтах мог представить, что делюсь своими знаниями и тренирую Железного Майка. Теперь моя мечта стала реальностью. Когда мы начали заниматься, я не знал, чего ждать от него. Он сказал мне, что не бил по лапам уже десять лет, и то, что я увидел, стало для меня полной неожиданностью. Я увидел ту же скорость и мощь, которой он славился, когда ему было 20 лет. Когда я увидел его правый хук, вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Я увидел жену, дочерей, свою собаку», — рассказал наставник в интервью Ариэлю Хельвани.

Чего нам ждать от поединка?

Сложно оценивать это событие со спортивной точки зрения. Любопытно будет посмотреть на подготовку Джонса. Что Тайсон достанет из себя всё мастерство и здоровье, можно быть уверенным. Насколько это будет зрелищно? Каждый, кто хоть раз смотрел ветеранские бои, понимает, что здесь будет больше не про спорт. Здесь будет ностальгия по тому самому боксу, который смотрели сотни миллионов людей по всему миру. В ринге встретятся истинные легенды, которые в любом случае за те 8 раундов, что проведут в ринге, порадуют своих фанатов.

Ну и не лишним будет напомнить, что Тайсон затеял это не ради личной выгоды и наживы. Все заработанные им деньги уйдут на благотворительность. И коли затевается всё от души, то и мутузить друг друга ветераны будет на совесть.