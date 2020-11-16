Рекордсмен по победам в Bellator ни разу не дрался за пояс. Как такое возможно?

В четверг, 19 ноября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 253. Главным событием вечера станет бой между непобежденным Эй Джеем МакКи и Дэррионом Колдуэллом в рамках полуфинала Гран-при в полулёгком весе. Противостояние определит первого финалиста Гран-при, и фаворитом в этой паре большинство экспертов и поклонников единоборств видит МакКи. Впрочем, Наёмника видят не только фаворитом предстоящего поединка, но и одной из главных звезд промоушена в ближайшем будущем.

Прогнозы вполне обоснованы. Собственно, МакКи уже выделяется на фоне других бойцов организации. Рекорд 25-летнего Наёмника — 16-0, причём всю свою профессиональную карьеру он проводит исключительно в Bellator. Такие бойцы обычно неофициально становятся лицом промоушена. Ранее в любителях он провёл восемь боев и проиграл всего один из них — это было в далеком 2013 году. Парень одинаково хорош в разных финишах: шесть побед он одержал нокаутами и пять — сабмишнами. В его активе есть и одна из самых быстрых досрочных побед в истории Bellator — МакКи отправил соперника спать всего за восемь секунд.

Украинский Хабиб довёл рекорд до 25-0. В Bellator зарождается новая легенда? Защитил свой пояс и Питбуль, который готов был поставить на себя $ 1 млн в бою против настоящего Хабиба.

Поединок проходил в сентябре 2019 года. Противостоял МакКи опытный Георгий Караханян, который выходил уже на 40-й профессиональный бой. Но Наёмник доказал, что такие вещи его совершенно не пугают. Он моментально пошёл в наступление и попал уже третьим ударом. Караханян упал на канвас, МакКи бросился его добивать. Долго этого делать не пришлось, так как американец армянского происхождения быстро оказался не в состоянии защищаться дальше. Эта победа вызвала в МакКи бурю эмоций: он носился по октагону, требуя у публики больше оваций, а затем запрыгнул на сетку и начал довольно гневно требовать свой пояс. Да, как видите, шоу парень тоже умеет делать.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Помимо этого, Эй Джей МакКи может похвастаться несколькими официальными достижениями в Bellator. Он — обладатель наиболее длинной в истории организации серии побед, также на его счету — наибольшее количество побед путём остановки боя и наибольшее число побед сабмишнами в истории полулёгкого дивизиона промоушена. С действующим чемпионом Патрисио Фрейре он делит наибольшее число побед нокаутом в истории дивизиона.

Питбуль нокаутировал соперника за две минуты. Фрейре просто не замечает соперников Чемпион Bellator в двух весовых категориях заявил, что он лучший в мире.

В данный момент Наёмник занимает одиннадцатую строчку рейтинга Fight Matrix среди всех полулегковесов мира. Кстати, достичь всего этого Эй Джею помог его отец и тренер Антонио МакКи. Сам он выступил в Bellator единственный раз — в лёгком дивизионе против Уильяма Срияпая, в тот же день, когда Эй Джей дрался с Караханяном, и тоже одержал победу. Всего же МакКи-старший провёл более 35 профессиональных поединков.

Хотя поединки за выход в финал Гран-при полулёгкого веса ещё не состоялись, многие уже обсуждают потенциальный бой между Эй Джеем МакКи и чемпионом дивизиона Патрисио Фрейре. Наёмника, одного из немногих, рассматривают как того, кто действительно может свергнуть с трона Питбуля. Но здесь складывается очень странная ситуация. Боец, который всю свою карьеру выступает в Bellator и одержал в лиге 16 побед в 16 боях ни разу (!) не бился за пояс. Но сейчас всё в его руках.