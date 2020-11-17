Порхай, как бабочка. Бей, как молот. Элегантно-убойный нокаут от Пули. Видео

21 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 255. Кард порадует нас двумя титульными боями, и в одном из них чемпионке наилегчайшего дивизиона Валентине Шевченко вновь предстоит защищать свой пояс. Это будет уже четвёртая защита титула для Пули. С предыдущими претендентками Шевченко разбиралась уверенно. Самым брутальным способом — точным и мощным хед-киком — в поединке против Джессики Ай.

Как это обычно бывает, претенденты ещё до боя пытаются доказать, что они — те самые, которые изменят историю и всё тут перевернут. Не стала исключением и Джессика Ай. Помимо стандартного «я подхожу к поединку в лучшей форме» были и насмешки над тем, что Пуля слегка увеличила скорость своего тренировочного видео. Также Ай говорила о своих сильных сторонах. «Я медленно начинаю. Но провести в октагоне со мной пять раундов — это ужасно», — заявила Ай.

Эффектная вертушка от Пули и снова победа в одну калитку. Шевченко больше некого бить? Валентина вновь доказала, что равных ей в дивизионе нет. Что дальше?

Надо сказать, насчёт медленного начала Ай не соврала. Шевченко с первых секунд боя действовала быстрее и была внимательнее. Пуля доминировала весь первый раунд, контролируя соперницу в партере, а во втором раунде решила закончить игру. Уже на 26-й секунде чемпионка выбросила хай-кик, который пришёлся точно в висок Ай. После такого удара от трёхкратной чемпионки мира по кикбоксингу и К 1 и 11-кратной чемпионки мира по муай-тай подняться самостоятельно для Джессики было проблемой. Понадобилось несколько минут для того, чтобы привести её в чувство. Усмешки над скоростью Валентины сыграли с американкой злую шутку.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на страничке UFC в «Инстаграме».

Пару дней спустя Ай записала видео, в котором благодарит Шевченко за поединок и называет нокаут потрясающим. Уж за что можно похвалить теперь уже экс-претендентку, так это за честность. Хотя что тут ещё скажешь?